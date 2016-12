Chiêm ngưỡng những tàu đệm khí Nga “khủng” nhất thế giới

Hãng thông tấn TASS vừa đăng tải loạt ảnh đặc biệt nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Rostislav Alexeyev – cha đẻ vũ khí kỳ dị nhất thế giới Ekranoplan, sự kết hợp giữa máy bay và tàu thủy đã tạo ra tàu đệm khí độc nhất vô nhị trên thế giới. Nguồn ảnh: Tass Đề án phương tiện đệm khí Ekranoplan được phát triển từ năm 1960. Tổng cộng có 40 đề án thiết kế, chế tạo hơn 30 nguyên mẫu cho các mục đích khác nhau. Việc chuyển đổi sang thủy phi cơ có cánh giúp loại bỏ hạn chế tốc độ tàu mặt nước và tiệm cận tốc độ máy bay. Nguồn ảnh: Tass Ekranoplan - là phương tiện độc đáo có sử dụng hiệu ứng bề mặt nhờ lực nâng của cánh, di chuyển gần bề mặt nước biển hoặc mặt đất, để tăng lực nâng và làm giảm lực cản. Càng gần bề mặt, hiệu ứng càng thể hiện rõ. Nguồn ảnh: Tass Ekranoplan có tốc độ gần tốc độ máy bay, nhưng không phải sử dụng sân bay, tải trọng cao, có thể được sử dụng trên bất kỳ bề mặt tương đối phẳng. Hạn chế về khả năng đi biển với Ekranoplan chỉ tồn tại trong quá trình cất cánh và hạ cánh. Nguồn ảnh: Tass Cánh máy bay lớn, trang bị động cơ phản lực dưới cánh cho phép cất và hạ cánh khi sóng biển cấp 5, còn ở hành trình bay, khả năng đi biển của nó thực tế không giới hạn.Nguồn ảnh: Tass Tốc độ và khả năng điều khiển, cũng như khả năng lấy độ cao nhanh giúp nó an toàn hơn với các loại tàu thuyền và vật cản trên biển. Nguồn ảnh: Tass Cánh của Ekranoplan (khác với cánh máy bay) có thiết kế đặc biệt và hình dạng phù hợp để tối ưu hóa hiệu quả tận dụng hiệu ứng dòng chảy vào nén khí giữa các cánh và bề mặt. Nguồn ảnh: Tass Quái vật biển Caspi – Ekranoplan lớp Lun. Năm 1989, sau khi vượt qua quá trình thử nghiệm khắt khe và bắn đạn thật với điểm số rất cao, tàu đệm khí tên lửa có cánh lớp "Lun" đầu tiên trong lịch sử nghệ thuật quân sự thế giới được chấp nhận đưa vào trang bị hải quân Liên Xô. Nguồn ảnh: Tass Ekranoplan lớp Lun có chiều dài 73,8 m; sải cánh 44 m, cao 19,2 m. Khối lượng cất cánh lên đến 400 tấn, tốc độ máy bay - 550 km / h, thủy phi cơ có thể chở được 150-500 người, hoặc là bệnh viện dã chiến trên máy bay. Nguồn ảnh: Tass Nhờ 8 động cơ phản lực cánh quạt Kuznetsov NK-87 Công suất 127,4 kN, Ekranoplan lớp “Lun” có thể bay lên tới độ cao 7.500 m như một máy bay đúng nghĩa. Nhưng nó thường hoạt động ở độ cao 5 m so với mực nước biển. Nguồn ảnh: Tass Được thiết kế cho nhiệm vụ chống tàu mặt nước, Lun mang theo 6 tên lửa hành trình chống hạm siêu âm P-270 Moskit gắn thành 3 cặp trên lưng với hệ thống theo dõi và dẫn đường tiên tiến bố trí ở lưng và mũi. Vũ khí phụ gồm 2 pháo cỡ 23 mm nòng đôi với 2.400 viên đạn. Nguồn ảnh: Tass Ekranoplan phiên bản vận tải lớp KM. KM viết tắt của từ "Korabl Maket", trong tiếng Nga có nghĩa là "Nguyên mẫu tàu thử nghiệm". Nó có chiều dài 92 m; sải cánh 37,6 m; chiều cao 21,8 m; trọng lượng rỗng 240.000 kg; trọng lượng cất cánh tối đa 544.000 kg. Nguồn ảnh: Tass Nó được phát triển dưới sự lãnh đạo của tổng công trình sư Rostislav Evgenievich Alexeyev. Nguyên mẫu ekranoplan với 10 động cơ phản lực Dobrynin VD-7 công suất 127,53 kN mỗi chiếc có thể vận chuyển hàng hóa và hành khách dọc theo sông và biển có thể đạt tốc độ 200, 300 và thậm chí 500 km / h. Nguồn ảnh: Tass Vào năm 1980, do sai sót của phi công điều khiển mà KM đã phải tai nạn nghiêm trọng và bị chìm, do trọng lượng quá nặng, nó không thể được trục vớt lên. Nguồn ảnh: Tass

