Chiêm ngưỡng dàn súng phóng lựu hiện đại thương hiệu Việt

Trong chương trình giới thiệu các thành tựu của Viện Vũ khí, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng do kênh QPVN thực hiện mới đây, bên cạnh các loại súng chống tăng, súng máy hiện đại, chúng ta với tinh thần tự lực, tự cường đã phát triển và sản xuất hàng loạt thành công các dòng súng phóng lựu liên thanh với tính năng ngang ngửa các sản phẩm nước ngoài. Ảnh: Dấu đỏ là súng phóng lựu MGL Mk 1 do Việt Nam sản xuất theo mẫu của Nam Phi. Nguồn ảnh: Kênh QPVN MGL là tên viết tắt cụm từ tiếng Anh “Multiple Grenade Launcher” - súng phóng lựu ổ quay bán tự động sử dụng loại lựu đạn cỡ 40 mm được phát triển và chế tạo bởi công ty Milkor tại Nam Phi. Đây là loại súng phóng lựu bắn loạt đầu tiên trên thế giới được sản xuất hàng loạt. Kể từ khi được chế tạo MGL đã được sử dụng tại 30 quốc gia khác nhau vì có độ tin cậy trong các môi trường khắc nghiệt như rừng mưa nhiệt đới hay sa mạc. Nguồn ảnh: Kênh QPVN Súng phóng lựu MGL giúp tăng hỏa lực của nhóm tác chiến nhỏ lên rất nhiều khi so sánh với các loại súng phóng lựu khác như M79 hay M203. Nó được thiết kế đơn giản, chắc chắn và đáng tin cậy. Thiết kế ổ quay vốn đã được chứng minh từ rất lâu về độ tin cậy của nó cũng như có tốc độ bắn khá cao nếu biết cách bóp cò liên tục. Nguồn ảnh: Kênh QPVN MGL sử dụng cơ chế hoạt động kép với ổ đạn xoay 6 viên sử dụng loại lựu đạn 40x46mm. Ổ đạn sẽ tự xoay theo chiều kim đồng hồ sau mỗi lần bóp cò. Khi nạp đạn thì nó có một nút kéo nằm phía trước ổ đạn song song nòng súng khi kéo ra thì ổ đạn sẽ được mỏ khóa và có thể đẩy sang một bên để nạp những quả lựu đạn mới. Nút khóa an toàn nằm phía bên phải sau cò súng, loại súng này cũng được thiết kế để tránh việc vô tình khai hỏa khi làm rơi. Nguồn ảnh: Kênh QPVN Súng phóng lựu liên thanh MGL Mk1 của Việt Nam dùng đạn lựu 40x46 đạt tốc độ bắn 18-21 phát/phút, sơ tốc 76m/s, tầm bắn hiệu quả 375m, tối đa 400m. Súng sử dụng hệ thống ngắm chuẩn trực Armson OEG gắn hơi nghiêng qua bên hay hệ thống nhắm phản xạ gắn phía trên súng. Nguồn ảnh: Kênh QPVN Bên cạnh khẩu MGL Mk1, Việt Nam cũng đã sản xuất thành công dòng súng phóng lựu tự động AGS-17 theo mẫu của Liên Xô. Nó được phát triển cho nhiệm vụ yểm trợ bộ binh hoặc áp chế bộ binh địch. AGS-17 có thể tháo lắp mang vác cơ động hoặc là trang bị trên xe thiết giáp, trực thăng. AGS-17 và cả MGL được coi là khắc tinh của chiến thuật biển người – nghĩa là một bên dùng số lượng áp đảo của mình tấn công ào ạt đánh giáp lá cà, chấp nhận thương vong bởi lúc xung phong sẽ bị hoả lực của đối phương dễ dàng làm tiêu hao. Cách xung phong ào ạt, đông đảo như vậy có thể khiến đối phương sợ hãi nhưng có thể phải chịu hy sinh rất lớn. Súng có cấu tạo gọn nhẹ đơn giản với toàn bộ phần súng thân nằm trên giá 3 chân, hộp tiếp đạn hình tròn chứa 29 viên đạn 30mm. Để thuận tiện cho mang vác, di chuyển, giá súng được thiết kế có thể dễ dàng gập gọn lại và xếp vào ba lô chuyên dụng. Tổng khối lượng chỉ khoảng 31kg. Cận cảnh hộp tiếp đạn hình tròn chứa 29 viên đạn của súng phóng lựu AGS-17. Súng sử dụng chủ yếu 2 loại đạn gồm: VOG-17 và VOG-17M. Súng có thể bắn phát một, loạt ngắn 5 viên hoặc loạt dài 10 viên. Súng phóng lựu AGS-17 đạt tầm bắn 800m với thước ngắm cơ khí hoặc 1,7km với kính ngắm quang học. Trong ảnh, cận cảnh bảng bắn trên thân súng AGS-17, bên trái súng có gắn kính ngắm quang học. Súng phóng lựu AGS-17 dùng cơ cấu hoạt động nạp đạn bằng phản lực bắn, tốc độ bắn 350-400 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 1,7km.

