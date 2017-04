Chỉ với một động cơ, Su-30MK2 Việt Nam hạ cánh an toàn

Chỉ huy bay là Đại tá Bùi Thiên Thau - Trung đoàn trưởng; đào tạo chỉ huy bay là Trung tá Nguyễn Năng An - Chính ủy Trung đoàn; chỉ huy cất hạ cánh là Đại tá Nguyễn Vũ Tùng - Phó Chính ủy Trung đoàn. Mọi công tác chuẩn bị và tiến hành ban bay được thực hiện theo đúng quy định.

Trung tá, phi công Bùi Đình Hậu - Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923 (ngoài cùng, bên phải).

Thượng úy, phi công Nguyễn Thái Dương. Vào giờ bay thứ nhất, phi công buồng trước là Thượng úy Nguyễn Thái Dương thuộc Phi đội 2 và phi công buồng sau là Trung tá Bùi Đình Hậu - Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn thực hiện huấn luyện bay bài 208 (chặn kích mục tiêu trên không) trên máy bay Su-30MK2, số hiệu 8575. Sau khi mở máy, kiểm tra các tham số và các hệ thống đều làm việc bình thường, phi công báo cáo các tham số về đài chỉ huy bảo đảm tốt. Kíp bay xin lăn bánh ra đường băng theo quy định; tại các vị trí kiểm tra trên mặt đất tiếp tục kiểm tra theo quy trình tất cả tham số và các hệ thống làm việc bình thường. Kíp bay xin cất cánh thực hiện nhiệm vụ. Máy bay Su-30MK2, số hiệu 8575 cất cánh thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện trong một ban bay trước đó.

Máy bay Su-30MK2, số hiệu 8575 trở về sau một ban bay huấn luyện trước đó.

Nhận lệnh cất cánh từ Đài chỉ huy K4, kíp bay cất cánh thực hiện bài bay lúc 13 giờ 34 phút. Tuy nhiên, đến 13 giờ 38 phút, trong khi đang thực hiện bài bay, phi công phát hiện đèn tín hiệu sáng báo hiệu “hãy giảm vòng quay động cơ bên trái”. Đây là tín hiệu báo hiệu sự bất thường động cơ bên trái của máy bay. Là một phi công dày dặn kinh nghiệm bay trên máy bay Su-30MK2 với 1.300 giờ bay, đồng thời là giáo viên 4 khí tượng ngày-đêm giản đơn và ngày-đêm phức tạp, phi công Bùi Đình Hậu ngồi ở buồng sau đã bình tĩnh xử lý tình huống. Kíp bay thực hiện thu vòng quay động cơ trái về nhỏ phần, chờ hết thời gian 4 đến 6 giây (trong trường hợp hết 4-6 giây nếu đèn báo hiệu tắt thì hoạt động của động cơ bình thường) nhưng đèn không tắt, do vậy kíp bay đã tiến hành tắt động cơ trái và báo cáo Chỉ huy bay.

Từ mặt đất, Đại tá Bùi Thiên Thau - Trung đoàn trưởng, Chỉ huy bay lệnh cho kíp bay đình chỉ nhiệm vụ và yêu cầu các đài dẫn dắt phi công về sân bay hạ cánh. Chỉ với một động cơ bên phải, kíp bay đã đưa máy bay Su-30MK2 , số hiệu 8575 về hạ cánh an toàn vào lúc 13 giờ 52 phút. Sau khi các máy bay khác còn lại về hạ cánh an toàn, Trung đoàn 923 đã báo cáo Sư đoàn 371 xin dừng bay, cho đơn vị tổ chức giảng bình, rút kinh nghiệm, đồng thời chỉ đạo ngành Kỹ thuật Hàng không kiểm tra xác định nguyên nhân. Qua kiểm tra trên hệ thống kiểm tra khách quan và kiểm tra thực tế, đơn vị xác định nguyên nhân là do hỏng truyền cảm báo mùn kim loại ổ đỡ sau của động cơ trái.

Việc các thành phần của Trung đoàn 923 xử trí thành công tình huống bất trắc xảy ra trên không ngày 4-4, đưa máy bay về hạ cánh an toàn là một thành công và niềm vui lớn không chỉ đối với kíp bay, chỉ huy bay, dẫn đường và các thành phần phục vụ, mà đó còn niềm hạnh phúc đối với mọi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 923. Trong tình huống này, kíp bay đã thực hiện đúng theo nội dung hiệp đồng, phân công trách nhiệm rõ ràng, thống nhất trong mọi hành động và nhắc nhở nhau bình tĩnh để xử trí kịp thời. Kíp bay đã cùng Chỉ huy bay xử trí chính xác, thành công tình huống bất trắc xảy ra. Từ việc xử trí thành công bất trắc tình huống trên không này đã có thêm một bài học kinh nghiệm không chỉ đối với cán bộ, phi công, chiến sĩ Trung đoàn 923 mà còn rất hữu ích với các đơn vị Không quân trong Quân chủng PK-KQ.

Trên thực tế, khi tình huống bất trắc xảy ra mọi thứ diễn ra rất mau lẹ và chỉ tính bằng giây. Điều đó đòi hỏi người phi công phải thực sự bản lĩnh và can đảm; phải nắm vững lý thuyết và thuần thục trong kỹ năng, động tác xử trí. Trong xử trí không chỉ quyết đoán mà còn phải đúng quy trình, phải chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của chỉ huy bay, đồng thời phải hiệp đồng chặt chẽ với dẫn đường và các thành phần khác khi xử trí, có như vậy mới bảo đảm được sự thành công trong xử trí một tình huống bất trắc xảy ra.