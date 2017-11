Chết lặng với cách Không quân Mỹ đốt tiền trên không

Chi phí vận hành của mỗi chiếc máy bay được xây dựng căn cứ theo chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng, bảo trì, số tiền lương trả cho phi công và nhiều chi phí phụ khác. Và đối với Không quân Mỹ chi phí vận hành luôn là một bài toán khó khi họ sở hữu tới 5.500 máy bay các loại. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong các dòng máy bay quân sự có chi phí vận hành cao nhất của Không quân Mỹ thì F-22 Raptor đứng "bét bảng" với chi phí vận hành bay vào khoảng 58.000 USD mỗi giờ. Nguồn ảnh: Linkin. F-22 Raptor là phi cơ thế hệ năm hiện đại nhất của Không quân Mỹ hiện nay, mỗi giờ bay của F-22 Raptor có giá 58.000 USD bao gồm cả tiền lương trả cho phi công-những phi công ưu tú nhất của Không lực Mỹ. Nguồn ảnh: Youtube. Đứng ngay trên F-22 Raptor là máy bay ném bom chiến lược tầm xa loại B-1B Lancer của Không quân Mỹ. Loại máy bay này có giá thành vận hành lên tới 61.000 USD cho mỗi giờ bay. Nguồn ảnh: Chive. Sở dĩ B-1B Lancer có chi phí vận hành lớn như vậy là do chiếc máy bay này có phi hành đoàn lên tới 4 người, trong đó bao gồm hai phi công, một sĩ quan hệ thống tấn công và một sĩ quan hệ thống phòng thủ. Điều này khiến cho chi phí vận hành bị đội lên khá cao do phi công Mỹ có thù lao cực kỳ hậu hĩnh. Nguồn ảnh: Chive. Dù chỉ có một phi công nhưng F-35A Lightning II lại có chi phí vận hành cực kỳ lớn, lên tới 67.000 USD cho mỗi giờ bay và còn đắt hơn nữa nếu đó là giờ bay chiến đấu. Nguồn ảnh: Wired. Sở dĩ chi phí giờ bay của F-35A luôn cao là do các bộ phận, linh phụ kiện, phụ tùng thay thế của nó có giá thành khá đắt đỏ. Quân đội Mỹ và Quốc hội nước này vẫn dành cho F-35A rất nhiều lời kêu ca về vấn đề chi phí kể từ khi chiến đấu cơ này còn chưa kịp ra đời. Nguồn ảnh: Airshow. Già, lão làng vận hành cực kỳ tốn kém và không kém phần nguy hiểm đó chính là Siêu Pháo Đài Bay B-52 với giá vận hành lên tới 70.000 USD mỗi giờ. Nguồn ảnh: National. Mỗi máy bay ném bom B-52 có phi hành đoàn lên tới năm người trong đó bao gồm hai phi công, một sĩ quan điều khiển vũ khí, một sĩ quan tác chiến điện tử và một hoa tiêu. Nguồn ảnh: BI. Có giá thành vận hành lên tới 99.722 USD cho một giờ bay, OC-135 Open Skies là một trong số 4 phi cơ có chi phí giờ bay cao nhất trong Không quân Mỹ. Nguồn ảnh: Flickr. Chi phí giờ bay này bị đội lên quá cao là do phi cơ OC-135 có số lượng phi hành đoàn quá đông. Chiếc máy bay cảnh giới, chỉ huy trên không này có số lượng phi hành đoàn lên tới chín người trong đó có ba phi công, hai nhân viên kỹ thuật và một loạt các nhân viên tham gia hoạt động thám sát. Nguồn ảnh: Airliner. Siêu vận tải cơ C-5 Galaxy đứng top 3 trong số các loại phi cơ có chi phí vận hành "tốn kém" nhất trong Không quân Mỹ. Chiếc phi cơ này có giá thành vận hành lên tới 100.000 USD cho mỗi giờ bay. Nguồn ảnh: Popular. Chi phí giờ bay của C-5 Galaxy bị ảnh hưởng bởi phi hành đoàn lên tới 7 người và chi phí nhiên liệu khổng lồ cho mỗi chuyến bay của siêu vận tải cơ này. Nguồn ảnh: National. B-2 Spirit là phi cơ có chi phí vận hành lớn thứ hai trong Không quân Mỹ với giá thành lên tới 130.000 USD cho mỗi giờ bay. Nguồn ảnh: Youtube. Tuy nhiên hiện tại trong Không quân Mỹ chỉ có khoảng hơn 20 chiếc B-2 Spirit và hoạt động của chúng cũng khá hạn chế. Nguồn ảnh: National. Có giá thành đắt đỏ nhất trong Không quân Mỹ chính là chiếc phi cơ chỉ huy tác chiến E-4 Nightwatch. Nguồn ảnh: Giz. Với số lượng nhân sự lên tới tối đa... 122 người, phi cơ E-4 Nightwatch có chi phí vận hành lớn khổng lồ, lên tới 160.000 USD cho mỗi giờ bay. Ngoài ra, chiếc phi cơ này còn có khả năng hoạt động liên tục trên không tới... 150 giờ. Tính ra, chi phí giờ bay cho một chuyến "công tác toàn thời gian" của E-4 có thể lên tới 24 triệu USD. Nguồn ảnh: Tactical.

