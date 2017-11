Chết lặng trước “cha đẻ” của những cỗ xe tăng Nga

Tính đến khi Cách mạng Tháng 10 Nga nổ ra, quân đội Đế Quốc Nga có tổng cộng khoảng 1000 phương tiện chiến đấu bọc thép. Tất cả số phương tiện này sau đó đã được Hồng Quân thu giữ và sau đó trở thành lực lượng thiết giáp đầu tiên của Hồng Quân Liên Xô. Nguồn ảnh: Bran. Trong số đó có mẫu xe bọc thép đầu tiên của Nga mang tên Charron. Xe bọc thép Charron được sản xuất từ những năm 1902, nó có trọng tải 3 tấn, kíp lái từ 3 tới 4 người, tốc độ cao nhất lên tới 45 km/h, có tầm hoạt động tối đa 100 km và chỉ được trang bị 1 súng máy. Về thiết kế Charron không khác gì một chiếc xe hơi bình thường vào thời đó . Nguồn ảnh: Tanksency. Sau Charron là đến Armstrong-Withworth, phương tiện bọc thép này được Nga Hoàng kết hợp cùng với Anh Quốc sản xuất trong giai đoạn từ năm 1913 tới năm 1914. Xe có trọng tải 3,8 tấn, tổ lái 4 người, tốc độ tối đa 45 km/h, tầm hoạt động tối đa 200 km, trang bị 2 súng máy 7,9 mm và có thép dày 3-5 mm. Tổng cộng đã có 36 chiếc Armstrong-Withworth từng được sản xuất. Nguồn ảnh: Tanksency. Austin-Putilov là phương tiện bọc thép đầu tiên do Nga trực tiếp sản xuất. Austin-Putilov có kíp lái lên tới 5 người trong đó gồm cả một thợ máy. Xe có tốc độ tối đa khoảng 55 km/h và tầm hoạt động 200 km. Xe được trang bị 2 súng máy 7,62 mm với cơ số đạn 5000 viên. Tổng cộng có 33 chiếc từng được sản xuất trong năm 1920. Nguồn ảnh: Tanksency. Chiếc xe bọc thép nửa xích nửa lốp (half-track) đầu tiên trên thế giới mang tên Austin Kégresse được sản xuất vào năm 1918 có trọng luọng 5,8 tấn, kíp lái 5 người và có tốc độ tối đa khoảng 25 km/h. Dù tốc độ của Austin Kégresse là khá chậm nhưng nó có khả năng di chuyển trên mọi địa hình bất kể độ hiểm trở. Nguồn ảnh: Tanksency. Xe thiết giáp Lanchester được sản xuất bởi quân đội Anh và được Anh bán cho quân đội Đế Quốc Nga từ năm 1915. Đặc điểm của chiếc xe này đó là nó có tốc độ cực nhanh, lên tới 80 km/h và tầm hoạt động tối đa 150 km. Xe được bọc thép dày tới 8 mm và được trang bị tháp pháo với hai súng máy. Nguồn ảnh: Tanksency. Poplavko-Jeffery là một trong những chiếc xe bọc thép đầu tiên do quân đội Đế Quốc Nga chế tạo vào năm 1915. Nó có trọng lượng 3,4 tấn, tốc độ tối đa 35 km/h, tầm hoạt động tối đa 120 km, được trang bị 2 súng máy cỡ nòng 7,62 mm kèm theo kíp lái 4 người. Poplavko-Jeffery bọc thép dày tới 6,5 mm và được sản xuất tổng cộng 31 chiếc. Nguồn ảnh: Tanksency. Mẫu phương tiện Putilov-Garford được thiết kế bởi quân đội Đế Quốc Nga vào năm 1914, có thể coi đây là một mẫu xe tăng hoàn chình đầu tiên của quân đội Nga Hoàng với trọng lượng lên tới 8,6 tấn, kíp lái 5 người, tốc độ tối đa 18 km/h, được trang bị 1 pháo 76 mm và 3 súng máy 7,62 mm cùng 5000 viên đạn dự trữ, xe được bọc thép dày tối đa 6,5 mm. Tổng cộng đã có 48 chiếc xe thiết giáp loại này được sản xuất từ năm 1916 tới năm 1918. Nguồn ảnh: Tanksency. Izhorski là chiếc xe thiết giáp cuối cùng được sản xuất bởi quân đội Đế Quốc Nga vào năm 1917, chỉ ít tháng trước khi nước Nga diễn ra cách mạng tháng 10. Xe có trọng lượng 5,3 tấn, kíp lái 4 người, hỏa lực gồm 2 súng máy 7,65mm với cơ số đạn 6000 viên. Xe được bọc thép dày từ 4 tới 8 mm và từng được sản xuất tổng cộng khoảng 81 chiếc. Nguồn ảnh: Tanksency. Một mẫu xe bọc thép thử nghiệm có tên Mgebrov được quân đội Nga Hoàng sản xuất từ năm 1915 và từng được sản xuất 4 chiếc. Xe có trọng lượng khoảng 6 tấn, được trang bị 2 súng máy 7,62 mm và có khả năng di chuyển với tốc độ lên tới 65 km/h. Nguồn ảnh: Tanksency. Mgebrov-Renault một mẫu xe thiết giáp khác cũng do quân đội Đế Quốc Nga thiết kế sử dụng động cơ của hãng Renault của Pháp. Xe có trọng lượng 3,4 tấn, kíp lái chỉ 3 người, tốc độ tối đa 25 km/h và được trang bị hai súng máy cỡ nòng 7,62 mm. Tổng cộng đã có 11 chiếc được sản xuất trong năm 1915 và gần như còn nguyên vẹn tới khi được tiếp quản bởi Hồng Quân Liên Xô. Nguồn ảnh: Tanksency.

Tính đến khi Cách mạng Tháng 10 Nga nổ ra, quân đội Đế Quốc Nga có tổng cộng khoảng 1000 phương tiện chiến đấu bọc thép. Tất cả số phương tiện này sau đó đã được Hồng Quân thu giữ và sau đó trở thành lực lượng thiết giáp đầu tiên của Hồng Quân Liên Xô. Nguồn ảnh: Bran. Trong số đó có mẫu xe bọc thép đầu tiên của Nga mang tên Charron. Xe bọc thép Charron được sản xuất từ những năm 1902, nó có trọng tải 3 tấn, kíp lái từ 3 tới 4 người, tốc độ cao nhất lên tới 45 km/h, có tầm hoạt động tối đa 100 km và chỉ được trang bị 1 súng máy. Về thiết kế Charron không khác gì một chiếc xe hơi bình thường vào thời đó . Nguồn ảnh: Tanksency. Sau Charron là đến Armstrong-Withworth, phương tiện bọc thép này được Nga Hoàng kết hợp cùng với Anh Quốc sản xuất trong giai đoạn từ năm 1913 tới năm 1914. Xe có trọng tải 3,8 tấn, tổ lái 4 người, tốc độ tối đa 45 km/h, tầm hoạt động tối đa 200 km, trang bị 2 súng máy 7,9 mm và có thép dày 3-5 mm. Tổng cộng đã có 36 chiếc Armstrong-Withworth từng được sản xuất. Nguồn ảnh: Tanksency. Austin-Putilov là phương tiện bọc thép đầu tiên do Nga trực tiếp sản xuất. Austin-Putilov có kíp lái lên tới 5 người trong đó gồm cả một thợ máy. Xe có tốc độ tối đa khoảng 55 km/h và tầm hoạt động 200 km. Xe được trang bị 2 súng máy 7,62 mm với cơ số đạn 5000 viên. Tổng cộng có 33 chiếc từng được sản xuất trong năm 1920. Nguồn ảnh: Tanksency. Chiếc xe bọc thép nửa xích nửa lốp (half-track) đầu tiên trên thế giới mang tên Austin Kégresse được sản xuất vào năm 1918 có trọng luọng 5,8 tấn, kíp lái 5 người và có tốc độ tối đa khoảng 25 km/h. Dù tốc độ của Austin Kégresse là khá chậm nhưng nó có khả năng di chuyển trên mọi địa hình bất kể độ hiểm trở. Nguồn ảnh: Tanksency. Xe thiết giáp Lanchester được sản xuất bởi quân đội Anh và được Anh bán cho quân đội Đế Quốc Nga từ năm 1915. Đặc điểm của chiếc xe này đó là nó có tốc độ cực nhanh, lên tới 80 km/h và tầm hoạt động tối đa 150 km. Xe được bọc thép dày tới 8 mm và được trang bị tháp pháo với hai súng máy. Nguồn ảnh: Tanksency. Poplavko-Jeffery là một trong những chiếc xe bọc thép đầu tiên do quân đội Đế Quốc Nga chế tạo vào năm 1915. Nó có trọng lượng 3,4 tấn, tốc độ tối đa 35 km/h, tầm hoạt động tối đa 120 km, được trang bị 2 súng máy cỡ nòng 7,62 mm kèm theo kíp lái 4 người. Poplavko-Jeffery bọc thép dày tới 6,5 mm và được sản xuất tổng cộng 31 chiếc. Nguồn ảnh: Tanksency. Mẫu phương tiện Putilov-Garford được thiết kế bởi quân đội Đế Quốc Nga vào năm 1914, có thể coi đây là một mẫu xe tăng hoàn chình đầu tiên của quân đội Nga Hoàng với trọng lượng lên tới 8,6 tấn, kíp lái 5 người, tốc độ tối đa 18 km/h, được trang bị 1 pháo 76 mm và 3 súng máy 7,62 mm cùng 5000 viên đạn dự trữ, xe được bọc thép dày tối đa 6,5 mm. Tổng cộng đã có 48 chiếc xe thiết giáp loại này được sản xuất từ năm 1916 tới năm 1918. Nguồn ảnh: Tanksency. Izhorski là chiếc xe thiết giáp cuối cùng được sản xuất bởi quân đội Đế Quốc Nga vào năm 1917, chỉ ít tháng trước khi nước Nga diễn ra cách mạng tháng 10. Xe có trọng lượng 5,3 tấn, kíp lái 4 người, hỏa lực gồm 2 súng máy 7,65mm với cơ số đạn 6000 viên. Xe được bọc thép dày từ 4 tới 8 mm và từng được sản xuất tổng cộng khoảng 81 chiếc. Nguồn ảnh: Tanksency. Một mẫu xe bọc thép thử nghiệm có tên Mgebrov được quân đội Nga Hoàng sản xuất từ năm 1915 và từng được sản xuất 4 chiếc. Xe có trọng lượng khoảng 6 tấn, được trang bị 2 súng máy 7,62 mm và có khả năng di chuyển với tốc độ lên tới 65 km/h. Nguồn ảnh: Tanksency. Mgebrov-Renault một mẫu xe thiết giáp khác cũng do quân đội Đế Quốc Nga thiết kế sử dụng động cơ của hãng Renault của Pháp. Xe có trọng lượng 3,4 tấn, kíp lái chỉ 3 người, tốc độ tối đa 25 km/h và được trang bị hai súng máy cỡ nòng 7,62 mm. Tổng cộng đã có 11 chiếc được sản xuất trong năm 1915 và gần như còn nguyên vẹn tới khi được tiếp quản bởi Hồng Quân Liên Xô. Nguồn ảnh: Tanksency.