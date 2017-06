Cảnh bi hài sau khi siêu hạm Mỹ nát hông vì tàu hàng

Nước đã tràn vào một số khoang tàu khu trục USS Fitzgerald (DDG-62) sau khi bị tàu chở hàng ACX Crystal của Philippines tông phải vào hôm 17/6. Vụ tai nạn đã khiến 7 thủy thủ của tàu Fitzgerald thiệt mạng, 3 người khác bị thương. Sau khi bị tông phải, các thủy thủ trên tàu đã nỗ lực tìm mọi cách bơm và thậm chí là dùng xô, chậu múc nước tát ra ngoài. Nguồn ảnh: Sina. Vụ va chạm xảy ra cách vùng biển Yokosuka của Nhật Bản khoảng 56 hải lý về phía Nam, mạn phải của tàu USS Fitzgerald đã bị thiệt hại nặng, đặc biệt là khu vực kiến trúc thượng tầng. Phía Hải quân Mỹ cũng cho hay, phần thân tàu phía dưới mặt nước cũng bị hư hỏng nặng và bị thủng, khiến nước tràn vào trong khoang tàu. Nguồn ảnh: Sina. Các máy bơm phải hoạt động hết công suất để bơm nước ra ngoài, tuy nhiên, qua những hình ảnh được thu lại, có thể thấy rõ ràng tàu USS Fitzgerald đã bị nghiêng khoảng 10 tới 15 độ về bên phải. Nguồn ảnh: Sina. Việc tàu USS Fitzgerald bị nghiêng về bên phải đồng nghĩa với việc các máy bơm hoạt động "không xuể", nước vẫn tràn vào tàu và khiến trọng lượng tàu không còn được dàn đều như thiết kế. Thêm vào đó, việc bị nghiêng sang bên phải cũng đồng nghĩa với việc các khoang mạn trái của tàu hoàn toàn bình thường, không bị thiệt hại. Nguồn ảnh: Sina. Thông thường, trong trường hợp nước ngập một bên khoang tàu, các sỹ quan trên tàu sẽ sử dụng hệ thống bơm nội bộ để bơm một lượng nước lớn có tính toán vào bên khoang đối diện để tránh trường hợp tàu bị nghiêng quá lớn, có thể dẫn tới chìm tàu. Nguồn ảnh: Sina. Trong trường hợp của tàu USS Fitzgerald có hai khả năng có thể xảy ra. Thứ nhất, các sỹ quan chỉ huy trên tàu quyết định bơm nước ra ngoài thay vì bơm vào khoang đối diện, chấp nhận rủi ro nghiêng hoặc có thể lật tàu để di chuyển nhanh về cảng. Trường hợp thứ hai, lỗ thủng dưới mực nước là quá lớn, dù đã bơm nước vào các khoang đối diện để cố tạo độ cận bằng nhưng tàu vẫn nghiêng do lượng nước tràn vào quá nhiều. Nguồn ảnh: Sina. Thiệt hại về mặt tiền bạc của vụ tai nạn này hiện vẫn chưa được công bố, tuy nhiệt thiệt hại về con người với 10 thủy thủ Mỹ thương vong trong đó có tới 7 người thiệt mạng rõ ràng là một thiệt hại quá nặng cho Hải quân Mỹ nói chung và thủy thủ trên tàu USS Fitzgerald nói riêng. Nguồn ảnh: Sina. Hiện cũng chưa có bất cứ thông tin nào về nguyên nhân của vụ việc khu trục hạm Mỹ đâm tàu chở hàng này, tuy nhiên phía Mỹ cho biết không loại trừ khả năng vụ tai nạn xảy ra do lỗi của kíp trực đêm trên tàu USS Fitzgerald và cũng có thể là do lỗi của cả kíp trực trên tàu ACX Crystal. Nguồn ảnh: Sina. ACX Crystal là một tàu chở công-tơ-nơ mang quốc tịch Philippines, khi xảy ra tai nạn, trên tàu hàng này đang có tới 1.080 chiếc công-tơ-nơ các loại. Do có thiết kế thấp hơn nên cú đâm của mũi tàu ACX Crystal đã "giáng" thẳng vào kiến trúc thượng tầng của chiếc USS Fitzgerald. Nguồn ảnh: Sina. Hiện phía Hải quân Mỹ, Hãng vận tải biển chủ tàu ACX Crystal cùng các công ty bảo hiểm hàng hải đang tích cực điều tra, xem xét nguyên nhân xảy ra tai nạn và phối hợp khắc phục hậu quả của vụ tai nạn biển hy hữu này. Nguồn ảnh: Sina.

