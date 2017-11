Cận vệ Hàn Quốc: Bảo vệ nguyên thủ bằng xe đạp

Lực lượng Cận vệ Hàn Quốc luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong các nhiệm vụ bảo vệ nguyên thủ trong nước hoặc nước ngoài hoặc thậm chí là các VIP trong giới kinh doanh của nước này. Nguồn ảnh: Chosun. Thông thường, một yếu nhân sẽ được bảo vệ bởi nhiều lớp an ninh bao gồm cả các đơn vị an ninh có vũ trang hạng nặng với súng máy tự động hoặc được trang súng ngắn. Nguồn ảnh: Chosun. Điểm đặc biệt là lực lượng cận vệ Hàn Quốc thường rất hay đeo kính râm, vốn được xem như là cách để theo dõi vào các mục tiêu cần quan sát nhưng không gây sự chú ý không cần thiết. Nguồn ảnh: Chosun. Lực lượng bảo vệ Nhà Xanh của Hàn Quốc. Nguồn ảnh: Chosun. Đồng phục tiêu chuẩn luôn bao gồm kính râm màu đen. Nhà Xanh hay còn gọi là Thanh Ngõa Đài là nơi ở và làm việc của Tổng thống Hàn Quốc nằm ở Seoul. Nguồn ảnh: Chosun. Hàng rào bảo vệ ngoài cùng của Nhà Xanh là lực lượng cận vệ di chuyển bằng xe đạp. Nguồn ảnh: Chosun. Đồng phục bắt buộc của lực lượng này cũng bao gồm chiếc kính râm, tuy nhiên lực lượng này không sử dụng súng tự động mà chỉ được trang bị vũ khí không sát thương. Nguồn ảnh: Chosun. Trong các nhiệm vụ bảo vệ nguyên thủ khi di chuyển ở nơi công cộng, lực lượng cận vệ của Hàn Quốc thường rất dễ nhận ra với vẻ mặt khá "Lạnh" cùng kính râm và ống nhòm hoặc vali đựng súng trên tay. Nguồn ảnh: Chosun. Lực lượng này cũng không thể thiếu được các đơn vị phản ứng nhanh với vũ khí được trang bị tới tận chân răng sẵn sàng đáp trả mọi hành vi gây hấn của đối phương. Ảnh: Trang bị của lực lượng phản ứng nhanh Hàn Quốc với toàn vũ khí "nhập ngoại". Nguồn ảnh: Chosun. Đeo kính râm là đặc điểm dễ nhận ra nhất của các cận vệ Hàn Quốc. Chiếc vali họ đang cầm trên tay rất có thể chỉ là vật ngụy trang cho khẩu súng tiểu liên bên trong. Nguồn ảnh: Chosun. Trong lực lượng cận vệ Hàn Quốc cũng không thiếu các nữ cận vệ. Nguồn ảnh: Chosun. Có thể thấy, lực lượng an ninh của Hàn Quốc không mấy "thân thiện" như những nhân viên an ninh của Nga và Mỹ khi họ luôn luôn mang vẻ mặt cực kỳ "nghiêm trọng". Nguồn ảnh: Chosun. Sử dụng ống nhòm theo dõi mọi hành vi nghi vấn bên trong đám đông. Nguồn ảnh: Chosun. Một điểm đặc biệt nữa của lực lượng cận vệ Hàn Quốc đó là họ luôn... thò đầu ra khỏi nóc xe khi đoàn xe VIP di chuyển. Nguồn ảnh: Chosun. Tổng thống Hàn Quốc cùng lực lượng cận vệ di chuyển trên phố. Nguồn ảnh: Chosun. Mời độc giả xem video: Những điều bí mật mà các Mật vụ Mỹ không muốn cho bạn biết (Nguồn Khám Phá TV)

