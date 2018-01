Cận cảnh S-400 canh bầu trời Leningrad trong tuyết lạnh

Gần đây, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố hình ảnh hệ thống phòng không tầm xa trực chiến giữa mùa đông lạnh giá ở thành phố Leningrad. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Tổ hợp phòng không S-400 triển khai tại đây án ngự phía tây bắc nước Nga có thể vô hiệu hóa mọi đợt tấn công trên không từ phía NATO. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Các binh sĩ triển khai làm nhiệm vụ luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao để nước Nga không bị bất ngờ trước bất kỳ cuộc tập kích đường không nào. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Hiện tại, quân đội Nga đang triển khai 2 tiểu đoàn S-400 tại Leningrad. Toàn khu vực Quân khu phía Tây có đến 28 tiểu đoàn S-400. Đây là khu vực được triển khai S-400 nhiều nhất cho thấy tầm quan trọng của nó đối với an ninh quốc gia Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Theo quan sát, xe mang phóng của S-400 đã chuyển sang sử dụng xe tải chuyên dụng tương tự tổ hợp S-300PMU. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Radar trinh sát vươn cánh sóng lên bầu trời để tìm kiếm và phát hiện những mục tiêu khả nghi. Radar của S-400 có tầm trinh sát tới 600 km. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Nhóm binh sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ cho các phương tiện chiến đấu. Đối phương có thể lẻn vào khu vực tác chiến để phá hoại, do đó công tác bảo vệ cũng rất quan trọng. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Ê kíp làm nhiệm vụ bên trong phòng điều khiển chăm chú theo dõi những diễn biến trên màn hình hiện sóng. S-400 có thời gian phản ứng với mục tiêu chưa đến 10 giây. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Tuyết phủ trắng xóa trên ống phóng của S-400. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của hệ thống. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoạt động diễn tập chống khủng bố phá hoại được tiến hành thường xuyên. Các binh sĩ sẽ thực tập nhiều kịch bản chống lại kẻ thù đột kích vào khu vực bố trí trận địa tên lửa. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Kẻ tấn công bị loại bỏ, mục tiêu được bảo vệ an toàn. Những bài tập thế này giúp các binh sĩ tích lũy kinh nghiệm và trau dồi kỹ năng tác chiến. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Không bỏ sót bất kỳ kẻ tấn công nào là mục tiêu hàng đầu của nhóm bảo vệ S-400, vì chỉ cần một đối tượng còn hoạt động các phương tiện chiến đấu của S-400 vẫn có thể bị đe dọa. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Ngay cả khi mục tiêu đã được loại bỏ, sự cảnh giác của các binh sĩ vẫn không hề giảm xuống. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Mời độc giả xem video: Tổ hợp phòng không S-400 Nga chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. (Nguồn tvzvezda.ru)

