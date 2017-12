Cận cảnh khẩu súng được dùng ám sát John F. Kennedy

Khẩu súng trường được tên sát thủ Lee Harvey Oswald sử dụng trong vụ ám sát Tổng thống Mỹ John F. Kennedy có tên Carcano. Đây là khẩu súng trường bắn từng phát, được sản xuất bởi Italia vào năm 1891 và sử dụng tới tận ngày nay. Nguồn ảnh: Sina. Súng trường Carcano có nhiều phiên bản với nhiều cỡ đạn khác nhau, khẩu súng được sử dụng để bắn Tổng thống Kennedy là loại sử dụng cỡ đạn 6,5x52 mm, loại đạn này có thiết kế rất lạ với đầu đạn dài và như một thỏi son. Nguồn ảnh: Sina. Cận cảnh hạt nổ của viên đạn cỡ 6,5x52 mm đã được sử dụng để ám sát Kennedy. Nguồn ảnh: Sina. Cỡ đạn độc đáo này được người Italia sản xuất bắt đầu từ năm 1891 và được sử dụng lần đầu trên khẩu Carcano. Loại đạn này độc đáo đến nỗi, người ta gọi nó là cỡ đạn "6,5 Italia". Nguồn ảnh: Sina. Loại đạn này có sức công phá yếu hơn so với những cỡ đạn tương tự cùng thời, tuy nhiên ở cùng một khoảng cách, đạn Carcano 6,5x52 lại có khả năng xuyên cao hơn so với các loại đạn khác do đầu đạn của nó được thiết kế dài. Nguồn ảnh: Sina. Trọng lượng của đầu đạn cũng nhẹ hơn, điều này đồng nghĩa với việc nó sẽ có độ giật nhỏ hơn do có lượng thuốc súng ít hơn các loại đạn khác và tiết kiệm được vật liệu trong sản xuất. Nguồn ảnh: Sina. Khẩu Carcano có trọng lượng tổng cộng khoảng 3,9 kg và dài tổng thể 1285 mm trong đó chiều dài nòng khoảng 780 mm. Khẩu súng này có gia tốc đầu nòng khoảng 700 mét/giây và có tầm bắn chỉ 1000 mét đổ lại, ngắn hơn nhiều so với các loại súng trường cùng thời. Nguồn ảnh: Globe. Do sử dụng cỡ đạn khá dị, khẩu Carcano có dự trữ đạn lên tới 6 viên. Đây là một lợi thế rất lớn của súng trường Carcano trong những cuộc giao tranh ở cự ly gần do nó có tốc độ bắn nhanh hơn khoảng 20% so với các loại súng có dự trữ đạn chỉ 5 viên cùng thời. Nguồn ảnh: Forgot. Tổng cộng đã có khoảng 3 triệu khẩu súng trường phát một Carcano từng được sản xuất, loại súng trường này được sử dụng suốt trong chiến tranh thế giới thứ nhất, qua chiến tranh thế giới thứ hai và tới tận ngày nay, nó vẫn xuất hiện trong các cuộc xung đột nhỏ lẻ ở Trung Đông. Nguồn ảnh: Pinterest. Có thể khẳng định, đây là khẩu súng có tầm ảnh hưởng nhất mà Italia từng chế tạo, bản thân quân đội Italia cũng sử dụng khẩu súng này trong biên chế kể từ năm 1891 tới tận năm 1981 trước khi nó bị loại biên. Nguồn ảnh: Icolect. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh bắn thử khẩu súng đã từng được sử dụng để ám sát Kennedy.

