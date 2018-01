Cận cảnh hiện trường tai nạn MiG-29K kinh hoàng của Ấn Độ

Theo thông tin mới nhất được truyền thông Ấn Độ đăng tải thì hôm 3/1 vừa qua, Không quân hải quân nước này vừa mất một chiến đấu cơ MiG-29K sau một vụ tai nạn nghiêm trọng. Nguồn ảnh: Sina. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày 3/1/2018 theo giờ địa phương tại sân bay Goa's Dabolim. Nguyên nhân của vụ tai nạn ban đầu được xác định là phi công đã cho máy bay chạy quá đường băng, dẫn tới việc máy bay đâm vào một con mương an toàn và bốc cháy. Nguồn ảnh: Sina. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cả hai phi công Ấn Độ trên chiếc MiG-29K trên đã thoát ra khỏi máy bay an toàn bằng ghế phóng. Hoạt động cứu hộ được diễn ra nhanh chóng để tránh việc chiếc máy bay có thể bị phát nổ. Nguồn ảnh: Sina. Mặc dù vậy, qua những hình ảnh tại hiện trường chúng ta có thể thấy rõ, chiếc chiến đấu cơ MiG-29K đã không còn giữ được hình dạng nguyên vẹn, rất có thể vụ tai nạn và vụ cháy đã làm nó hư hỏng hoàn toàn. Nguồn ảnh: Sina. Được biết, phi công điều khiển chiếc MiG-29 này thực chất là một phi công học viên chứ chưa phải là phi công chính thức của Không quân Hải quân Ấn Độ. Phi công này sau đó đã được đưa tới bệnh viện và được xác nhận trong tình trạng sức khỏe tốt. Nguồn ảnh: Sina. Toàn cảnh vụ tai nạn do phi cơ MiG-29K của Ấn Độ vượt quá chiều dài đường băng mà không chịu cất cánh. Nguồn ảnh: Sina. MiG-29K là một trong nhiều biến thể của dòng tiêm kích MiG-29 được Liên Xô chế tạo từ năm 1977, MiG-29 bắt đầu được sản xuất từ năm 1982 và hiện tới nay đã có hơn 1600 chiếc đang phục vụ cho nhiều lực lượng không quân trên toàn thế giới. Nguồn ảnh: Airhead. Ấn Độ bắt đầu đặt hàng các phi cơ MiG-29 của Liên Xô kể từ năm 1980, ngay từ khi loại chiến đấu cơ này còn đang trong quá trình phát triển. Nguồn ảnh: Airliners. Được biết tính tới năm 2016, Không quân Hải quân Ấn Độ có trong biên chế khoảng 45 chiếc MiG-29K phục vụ trên các tàu sân bay của nước này. Nguồn ảnh: Pakistan. Mời độc giả xem Video: Toàn cảnh vụ tai nạn hy hữu xảy ra ở sân bay Goa của Ấn Độ.

