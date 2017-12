Cận cảnh dàn tên lửa S-400 Nga chĩa thẳng về phía Triều Tiên

Theo National Interest, Điện Kremlin đang cho triển khai quy mô lớn các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumf và cả S-300 đến các vùng lãnh thổ của Nga ở Viễn Đông ngay trong những tháng cuối năn nay. Trong ảnh là các tổ hợp phóng di động S-400 Nga mới điều tới gần Vladivostok trung tâm hành chính của vùng lãnh thổ Primorsky, Nga. Nguồn ảnh: vl.ru. Trên thực tế, kế hoạch triển khai tên lửa S-400 hay mở rộng các đơn vị S-300 của Nga tại Viễn Đông là chuyện về lâu, về dài. Tuy nhiên, với căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hiện tại Nga quyết định thực hiện sớm dự định trên ngay trong tháng 12 này. Nguồn ảnh: vl.ru. Hãng tin Inferfax của Nga dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng nước này cho hay, việc khởi động các tổ hợp phòng không S-400 mới tại bốn khu vực gồm Vladivostok, Primorsk, Zelenogorsk và Leningrad sẽ giúp nâng cao đáng kể năng lực phòng không của Nga ở cả phía đông và phía tây nước này. Nguồn ảnh: vl.ru. Theo giới phân tích, dựa trên bản báo mới của Bộ Quốc phòng Nga các tổ hợp phòng không mới được nước này triển khai tại Viễn Đông tất cả đều là vũ khí mới được đưa vào trang bị và đây là các đơn vị mới được thành lập, không phải là các đơn vị phòng không có sẵn của Quân đội Nga. Nguồn ảnh: vl.ru. Giới phân tích quân sự Nga cũng nhận định rằng, việc Nga gấp rút triển khai S-400 tại Viễn Đông ít nhiều do tác động của các sự kiện diễn ra trên bán đảo Triều Tiên trong thời gian gần đây. Dù vậy Nga lại không muốn các quốc gia khác trong khu vực quá chú ý tới việc này. Nguồn ảnh: vl.ru. Đối với người Nga hiện tại họ quan tâm tới về một nguy cơ xảy ra chiến tranh trong Đông Bắc Á, cụ thể hơn là giữa Triều Tiên với Mỹ cùng các nước đồng minh. Moscow tin rằng một cuộc chiến như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của nước này, do đó họ cần tới một hệ thống phòng không đủ mạnh trong khu vực, để đối phó với bất kỳ mỗi đe dọa tiềm ẩn nào. Nguồn ảnh: vl.ru. Những lo ngại của Nga về cuộc chiến tại bán đảo Triều Tiên không phải dựa trên sự lo ngại không có căn cứ mà dựa trên lịch sử xung đột kéo dài hàng thập kỷ trong khu vực. Và nước Nga lo ngại mình sẽ bị kéo vào cuộc chiến này như sai lầm trong quá khứ mà Liên Xô trước đây từng mắc phải. Nguồn ảnh: vl.ru. Đối với Điện Kremlin, một hệ thống phòng không đủ mạnh ở Viễn Đông sẽ biện pháp phòng ngừa hiệu quả cho bất kỳ cuộc chiến nào bùng phát trên bán đảo Triều Tiên. Dĩ nhiên, nguy cơ các vùng lãnh thổ của Nga chịu ảnh hưởng từ cuộc chiến này là điều không thể tránh khỏi và họ chỉ có thể làm giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất. Nguồn ảnh: vl.ru. Sau cùng, Moscow vẫn mong muốn sẽ không có bất cứ sự kiện đáng tiếc nào trên bán đảo Triều Tiên đủ “nóng” để cả hai bên phát động chiến tranh. Tuy nhiên, cẳng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng thì vẫn còn đó và nó hoàn toàn có thể chuyển sang đối đầu bằng quân sự khi mọi giải pháp ngoại giao hoàn toàn bế tắc. Nguồn ảnh: vl.ru. S-400 Triumf (NATO định danh là SA-21 Growler) là tổ hợp tên lửa phòng không cực kỳ hiện đại do Cục thiết kế TW Almaz phát triển trên cơ sở nâng cấp toàn diện hệ thống tên lửa S-300. Những tiểu đoàn S-400 đầu tiên được trang bị cho Quân đội Nga từ năm 2007 kéo dài liên tục cho tới nay. Nguồn ảnh: vl.ru. Các tổ hợp S-400 được thiết kế để tiêu diệt nhiều loại mục tiêu khác nhau từ tên lửa đạn đạo tới máy bay ném bom, máy bay chiến thuật và cả trực thăng, tên lửa hành trình, với tầm bắn hiệu quả có thể lên đến 400km và thấp nhất là 40km tùy vào từng loại mục tiêu. Nguồn ảnh: vl.ru. Theo các thông tin được tiết lộ, S-400 được coi là hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất hành tinh. Nó có khả năng phát hiện mục tiêu cách tới 600km, có thể đánh chặn đồng thời 80 mục tiêu với số tên lửa cùng lúc triển khai 160 quả trong khi thời gian triển khai tác chiến chỉ mất 3 phút, trần bắn mục tiêu từ 5m tới 30km. Nguồn ảnh: vl.ru. Mời độc giả xem video: Cận cảnh tên lửa S-400 khai hỏa tiêu diệt mục tiêu. (Nguồn Rumoaohepta7)

Theo National Interest, Điện Kremlin đang cho triển khai quy mô lớn các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumf và cả S-300 đến các vùng lãnh thổ của Nga ở Viễn Đông ngay trong những tháng cuối năn nay. Trong ảnh là các tổ hợp phóng di động S-400 Nga mới điều tới gần Vladivostok trung tâm hành chính của vùng lãnh thổ Primorsky, Nga. Nguồn ảnh: vl.ru. Trên thực tế, kế hoạch triển khai tên lửa S-400 hay mở rộng các đơn vị S-300 của Nga tại Viễn Đông là chuyện về lâu, về dài. Tuy nhiên, với căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hiện tại Nga quyết định thực hiện sớm dự định trên ngay trong tháng 12 này. Nguồn ảnh: vl.ru. Hãng tin Inferfax của Nga dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng nước này cho hay, việc khởi động các tổ hợp phòng không S-400 mới tại bốn khu vực gồm Vladivostok, Primorsk, Zelenogorsk và Leningrad sẽ giúp nâng cao đáng kể năng lực phòng không của Nga ở cả phía đông và phía tây nước này. Nguồn ảnh: vl.ru. Theo giới phân tích, dựa trên bản báo mới của Bộ Quốc phòng Nga các tổ hợp phòng không mới được nước này triển khai tại Viễn Đông tất cả đều là vũ khí mới được đưa vào trang bị và đây là các đơn vị mới được thành lập, không phải là các đơn vị phòng không có sẵn của Quân đội Nga. Nguồn ảnh: vl.ru. Giới phân tích quân sự Nga cũng nhận định rằng, việc Nga gấp rút triển khai S-400 tại Viễn Đông ít nhiều do tác động của các sự kiện diễn ra trên bán đảo Triều Tiên trong thời gian gần đây. Dù vậy Nga lại không muốn các quốc gia khác trong khu vực quá chú ý tới việc này. Nguồn ảnh: vl.ru. Đối với người Nga hiện tại họ quan tâm tới về một nguy cơ xảy ra chiến tranh trong Đông Bắc Á, cụ thể hơn là giữa Triều Tiên với Mỹ cùng các nước đồng minh. Moscow tin rằng một cuộc chiến như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của nước này, do đó họ cần tới một hệ thống phòng không đủ mạnh trong khu vực, để đối phó với bất kỳ mỗi đe dọa tiềm ẩn nào. Nguồn ảnh: vl.ru. Những lo ngại của Nga về cuộc chiến tại bán đảo Triều Tiên không phải dựa trên sự lo ngại không có căn cứ mà dựa trên lịch sử xung đột kéo dài hàng thập kỷ trong khu vực. Và nước Nga lo ngại mình sẽ bị kéo vào cuộc chiến này như sai lầm trong quá khứ mà Liên Xô trước đây từng mắc phải. Nguồn ảnh: vl.ru. Đối với Điện Kremlin, một hệ thống phòng không đủ mạnh ở Viễn Đông sẽ biện pháp phòng ngừa hiệu quả cho bất kỳ cuộc chiến nào bùng phát trên bán đảo Triều Tiên. Dĩ nhiên, nguy cơ các vùng lãnh thổ của Nga chịu ảnh hưởng từ cuộc chiến này là điều không thể tránh khỏi và họ chỉ có thể làm giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất. Nguồn ảnh: vl.ru. Sau cùng, Moscow vẫn mong muốn sẽ không có bất cứ sự kiện đáng tiếc nào trên bán đảo Triều Tiên đủ “nóng” để cả hai bên phát động chiến tranh. Tuy nhiên, cẳng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng thì vẫn còn đó và nó hoàn toàn có thể chuyển sang đối đầu bằng quân sự khi mọi giải pháp ngoại giao hoàn toàn bế tắc. Nguồn ảnh: vl.ru. S-400 Triumf (NATO định danh là SA-21 Growler) là tổ hợp tên lửa phòng không cực kỳ hiện đại do Cục thiết kế TW Almaz phát triển trên cơ sở nâng cấp toàn diện hệ thống tên lửa S-300. Những tiểu đoàn S-400 đầu tiên được trang bị cho Quân đội Nga từ năm 2007 kéo dài liên tục cho tới nay. Nguồn ảnh: vl.ru. Các tổ hợp S-400 được thiết kế để tiêu diệt nhiều loại mục tiêu khác nhau từ tên lửa đạn đạo tới máy bay ném bom, máy bay chiến thuật và cả trực thăng, tên lửa hành trình, với tầm bắn hiệu quả có thể lên đến 400km và thấp nhất là 40km tùy vào từng loại mục tiêu. Nguồn ảnh: vl.ru. Theo các thông tin được tiết lộ, S-400 được coi là hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất hành tinh. Nó có khả năng phát hiện mục tiêu cách tới 600km, có thể đánh chặn đồng thời 80 mục tiêu với số tên lửa cùng lúc triển khai 160 quả trong khi thời gian triển khai tác chiến chỉ mất 3 phút, trần bắn mục tiêu từ 5m tới 30km. Nguồn ảnh: vl.ru. Mời độc giả xem video: Cận cảnh tên lửa S-400 khai hỏa tiêu diệt mục tiêu. (Nguồn Rumoaohepta7)