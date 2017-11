Cận cảnh đặc nhiệm Mông cổ trang bị "khủng" đến không ngờ

Nằm giữa Nga và Trung Quốc nên từ lâu, Mông Cổ gần như đã phụ thuộc hoàn toàn vào Nga trong các vấn đề an ninh, quốc phòng. Mặc dù vậy, quân đội nước này vẫn được trang bị rất tốt để chủ động trong việc tác chiến khi bị các thế lực bên ngoài đe dọa. Nguồn ảnh: Dikon. Do nằm dưới ô bảo trợ quốc phòng từ thời Liên Xô nên Quân đội Mông Cổ có trang bị khá tương đồng với Quân đội Nga hiện tại, dĩ nhiên với quy mô nhỏ hơn nhiều chủ yếu là để duy trì an ninh nội địa của nước này. Nguồn ảnh: Dikon. Hiện tại, Quân đội Mông Cổ cũng đang trong quá trình hiện đại hóa. Lực lượng đặc biệt cùng với các đơn vị sơn cước của nước này luôn được ưu tiên nâng cấp, hiện đại hóa đầu tiên. Nguồn ảnh: Dikon. Mối lo ngại lớn nhất của Mông Cổ hiện nay là các tổ chức khủng bố ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc khi bị phía nhà chức trách Trung Quốc truy nã sẽ đào thoát sang Mông Cổ để tiếp tục hoạt động. Ảnh: Binh lính Mông Cổ với vũ khí hiện đại. Nguồn ảnh: Dikon. Ngoài ra, lực lượng đặc nhiệm của Mông Cổ cũng góp quân trong lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Đây là cơ hội rất tốt để các sĩ quan, binh sĩ Mông Cổ có cơ hội cọ sát thực chiến. Nguồn ảnh: Dikon. Kính nhìn đêm được trang bị cho các đơn vị đặc nhiệm của Mông Cổ. Nguồn ảnh: Dikon. Trước đây, kính nhìn đêm được xếp vào hàng trang bị xa xỉ do nó có giá thành khá rất đắt và có "tuổi đời" sử dụng thấp. Tuy nhiên ngày nay đây đã trở thành một thiết bị không thể thiếu cho mọi lực lượng đặc nhiệm trên thế giới trong đó có con cháu của Thành Cát Tư Hãn. Nguồn ảnh: Dikon. Do có khí hậu thảo nguyên cực kỳ khắc nghiệt nên thành viên trong các lực lượng đặc nhiệm Mông Cổ đều được tuyển chọn từ những cá nhân có sức khỏe hơn người. Nguồn ảnh: Dikon. Trang thiết bị của binh lính Mông Cổ trong một buổi giới thiệu với giới truyền thông của nước này. Nguồn ảnh: Dikon.

