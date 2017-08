Cận cảnh bên trong xe chiến đấu đặc biệt của lính dù Nga

Như một hoạt động thường niên, Diễn đàn quân sự quốc tế Army-2017 luôn là nơi Nga giới thiệu các vũ khí mới dành cho quân đội của nước này cũng như xuất khẩu. Và chưa bao giờ tại Army Nga cho ra mắt nhiều mẫu phương tiện bọc thép mới như năm nay, nhiều phương tiện trong số đó đã xuất hiện đã lâu nhưng đến nay mới được công bố chính thức. Nguồn ảnh: livejournal.com. Trong số đó có K4386 “Typhoon-VDV” dòng xe trinh sát đặc biệt dành cho lực lượng Đổ bộ Đường không Nga (VDV), Typhoon-VDV được phát triển và chế tạo bởi công ty chế tạo máy đặc biệt JSC “Plant of special vehicles” và Tổng công ty chế tạo máy Kamaz của Nga hợp tác sản xuất. Nguồn ảnh: livejournal.com. Bên trong khoang lái của Typhoon-VDV, ta có thể thấy nó có thiết kế khá hiện đại, với màn hình hiển thị đa chức năng cho phép lái xe có thể biết được tình trạng của xe trong mọi tình huống. Toàn bộ cửa kính trong khoang lái cũng được trang bị kính chống đạn. Nguồn ảnh: livejournal.com. Do được trang bị cho VDV, Typhoon-VDV có trọng lượng chỉ khoảng 11 tấn hoặc thấp hơn do thông số kỹ thuật của nó chưa được công bố chính thức. Về hệ thống động cơ xe được trang bị động cơ 350 mã lực với hộp số tự động cho phép Typhoon-VDV di chuyển với vận tốc lên đến 105km/h. Nguồn ảnh: livejournal.com. Về khả năng chở quân Typhoon-VDV, chỉ có thể mang theo được 6 lính dù cùng đầy đủ trang bị cùng với đó là kíp lái hai người. Toàn bộ thân xe đều được bọc thép tích hợp chuẩn Level 3 STANAG 4569 chống được đạn xuyên giáp 7.62mm hoặc đạn 12.7mm và sức ép vụ nổ 8kg TNT dưới bánh. Đây là cấu hình tương đối tốt dành cho một mẫu xe trinh sát đặc biệt. Nguồn ảnh: livejournal.com. Trong ảnh là vị trí điều khiển tổ hợp vũ khí tự động được trang bị trên Typhoon-VDV, do toàn bộ tổ hợp này được đặt hoàn toàn trên nóc xe nên không gian bên trong xe vẫn được đảm bảo. Bản thân Typhoon-VDV sử dụng khung gầm đặc chủng bánh lốp 4x4 nên diện tích sàn của xe cũng không quá lớn. Nguồn ảnh: livejournal.com. Cận cảnh cánh cửa thép bảo vệ lái xe trên Typhoon-VDV nó khá dày và được trang bị cả chốt đóng mở tự động. Nguồn ảnh: livejournal.com. Điểm nhấn nổi bật nhất trên Typhoon-VDV vẫn là tổ hợp vũ khí tự động mà nó được trang bị với pháo tự động 30mm 2A42 cải tiến đi kèm với đó là súng máy đồng trục 7.62mm. Cấu hình vũ khí này là vừa đủ đối với Typhoon-VDV khi nó thiên về khả năng cơ động hơn là hỏa lực. Nguồn ảnh: livejournal.com. Với các thông số kỹ thuật cơ bản như trên, Typhoon-VDV được đánh giá là ứng cử viên phù hợp cho các đơn vị trinh sát của VDV khi họ không cần đến các mẫu phương tiện bọc thép nặng mà cần tới sự cơ động của phương tiện trên chiến trường, cùng với đó là hệ thống vũ khí có sức mạnh ở mức tương đối. Nguồn ảnh: livejournal.com. Xét ở một góc độ nào đó Typhoon-VDV còn phù hợp với cả các đơn vị tác chiến đặc biệt của Quân đội Nga, khi nó có cấu hình nhỉnh hơn dòng xe bọc thép tiêu chuẩn Tigr của Nga hiện tại. Và vị trí của Typhoon-VDV không chỉ nên ở mỗi VDV mà vai trò của nó có thể được phát triển hơn thế. Nguồn ảnh: livejournal.com. Hiện tại Typhoon-VDV vẫn đang trong đoạn phát triển và thử nghiệm, dự kiến nó sẽ sớm được Bộ Quốc phòng Nga đưa vào trang bị trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, một phần trong chương trình hiện đại hóa lực lượng đổ bộ đường không của nước này. Nguồn ảnh: livejournal.com.

