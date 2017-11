Cả châu âu dè chừng: Sang năm Nga bay thử Tu-160M2

Theo thông tin mới nhất được hãng thông tấn TASS đăng tải, quá trình thử nghiệm siêu phi cơ ném bom Tu-160M2 sẽ bắt đầu được diễn ra từ tháng 2/2018 tới đây. Nguồn ảnh: Sputnik. Thông tin trên cũng được Phó Thủ tướng Nga ông Dmitry Rogozin báo cáo với Tổng thống Nga ông Vladimir Putin trong buổi họp chính phủ diễn ra vào hôm 16/11. Nguồn ảnh: Sputnik. Theo báo cáo của Phó Thủ tướng Nga, quá trình chuẩn bị cho những chuyến bay thử đầu tiên của siêu phi cơ ném bom Tu-160M2 đang diễn ra hết sức suôn sẻ và hoàn toàn có thể hoàn tất ngay trong năm nay. Nguồn ảnh: Military.. Tu-160M2 là nguyên mẫu của biến thể thế hệ mới thuộc dòng máy bay ném bom Tu-160 danh tiếng đã được Liên Xô chế tạo từ những năm 1980. Hiện nay trong tay Không quân Nga vẫn còn 16 chiếc Tu-160 vẫn còn hoạt động tốt và được coi là lực lượng nòng cốt trong không quân Nga. Nguồn ảnh: National. Nhiệm vụ chính của những chiếc Tu-160 hiện tại của Không quân Nga không những là ném bom mà còn là phương tiện mang tên lửa hành trình tầm xa. Những chiếc máy bay ném bom Tu-160 của Nga đã có màn trình diễn rất tốt ở Syria trong thời gian vừa qua với nhiệm vụ phòng tên lửa hành trình MKB Raduga Kh-101. Nguồn ảnh: Sputnik. Theo những tiết lộ mới của Nga về chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-160M2 thì loại máy bay này sẽ được nâng cấp gần như toàn diện so với những mẫu Tu-160 được xây dựng từ thời Liên Xô. Nguồn ảnh: Linked. Cụ thể, Tu-160M2 sử dụng động cơ đời mới được nâng cấp từ động cơ NK-32 trước đây. Động cơ đời mới này được cho là có khả năng cung cấp sức đẩy tương đương so với các động cơ kiểu cũ nhưng lại tiết kiệm nhiên liệu hơn, cho phép Tu-160M2 có tầm hoạt động xa hơn so với phiên bản gốc. Nguồn ảnh: Twitt. Khác với Không quân Mỹ, những chiếc máy bay ném bom của Không quân Nga sẽ không thiên về khả năng tàng hình để xâm nhập trận địa mà lại dựa vào ưu thế tốc độ. Theo đó, một loạt các phi cơ Tu-160M2 sẽ cùng lúc tấn công từ nhiều hướng với tốc độ tối đa lên tới Mach 2 khiến đối phương không thể đánh chặn kịp. Nguồn ảnh: Youtube. Rất có thể, mẫu Tu-160M2 sẽ không phải là bản nâng cấp cuối cùng của dòng máy bay ném bom chiến lược này. Trong tương lai, thậm chí Tu-95 cũng rất có thể sẽ được nâng cấp lên phiên bản mới để phù hợp với lối tác chiến hiện đại của Không quân Nga ngày nay. Nguồn ảnh: Wiki.

