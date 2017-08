Bi thảm tàu chiến Mỹ chở bom nguyên tử tấn công Nhật Bản

Sau 72 năm nằm im lìm dưới độ sâu 5000m trong lòng Thái Bình Dương, tới nay chiến hạm USS Indianapolis đã chính thức được một tổ chức tư nhân Mỹ tìm thấy. Hải quân Mỹ hiện đang yêu cầu tổ chức này giữ bí mật tuyệt đối vị trí của con tàu trên trước khi họ tìm được cách tiếp cận được bí ẩn cuối cùng của Chiến tranh Thế giới thứ 2 này. Nguồn ảnh: Petrel. Bị đánh đắm bởi một quả ngư lôi duy nhất từ tàu ngầm Nhật Bản, chiếc USS Indianapolis chìm hoàn toàn chỉ sau 12 phút do quả ngư lôi đánh trúng vị trí yếu nhất trên thân con tàu này. Nguồn ảnh: Petrel. Điều đặc biệt là trước khi bị đánh đắm ít ngày, con tàu này đã tham gia vào một nhiệm vụ bí mật và ngay cả các thủy thủ trên tàu cũng không hề hay biết đó là chở theo những thiết bị cấu thành quả bom hạt nhân Little Boy, quả bom hạt nhân đầu tiên trên thế giới đã được thả xuống Hiroshima vài tháng sau khi con tàu này bị chìm có hơn nửa tháng. Sau này, USS Indianapolis còn được coi là chiếc tàu chiến chở bom hạt nhân đầu tiên trên thế giới vượt qua Thái Bình Dương. Nguồn ảnh: Petrel. Do đang thực hiện một nhiệm vụ mang tính bí mật cao đó là chở theo những thiết bị tạo bom nguyên tử, tàu USS Indianapolis đã di chuyển một mình để tránh gây chú ý và lịch trình của nó cũng được giữ kín, có rất ít người biết về cuộc hành trình cuối cùng của con tàu ngầm này cho tới tận cuối những năm 70, nghĩa là đến tận khi hạn giải mật đã hết, nhiều tài liệu mật mới được giải mã, hé lộ về số phận của con tàu cũng như thủy thủ đoàn của nó. Nguồn ảnh: Petrel. Trong ảnh là tàu USS Indianapolis cùng thủy thủ đoàn của nó vào năm 1943. Được hạ thủy vào năm 1931 và chính thức đưa vào phục vụ trong biên chế lực lượng Hải quân Mỹ từ năm 1932, tàu USS Indianapolis bị đánh chìm vào lúc 00:14 phút tại vùng biển Thái Bình Dương bởi tàu ngầm Nhật số hiệu I-58. Nguồn ảnh: USnavy. Chiếc tuần dương hạm USS Indianapolis này được đóng theo lớp tàu tuần dương Portland, có độ giãn nước tối đa vòa khoảng 9.950 tấn, độ dài tổng thể 177,4 mét; lườn ngang 20,1 mét và có độ mớm nước tối đa 5,2 mét. Nguồn ảnh: USnavy. Sử dụng 4 động cơ hơi nước tua-bin và 8 nồi hơi cùng với hệ thống dẫn động 4 trục, USS Indianapolis có thể đạt công suất tối đa lên tới 107.000 mã lực. Tốc độ tối đa của con tàu này vào khoảng 32,7 hải lý trên giờ tương đương với khoảng 61 km/h. Ảnh: Thủy thủ đoàn trên tàu USS Indianapolis mang lương thực dự trữ chuẩn bị cho chuyến đi. Nguồn ảnh: USnavy. Biên chế đầy đủ của con tàu này vào thời chiến vào khoảng 1269 thủy thủ. Nó được trang bị 9 khẩu pháo 203 mm, 8 khẩu pháo 127 mm và 8 súng máy cỡ 12,7 ly. Nguồn ảnh: USnavy. Ngoài ra, tàu USS Indianapolis còn có khả năng mang theo 2 chiếc thủy phi cơ. Những chiếc thủy phi cơ này sẽ được phóng đi từ trên hệ thống phóng máy bay trên tàu, sau đó hạ cánh xuống nước và được đưa lên tàu bằng cần cẩu. Nguồn ảnh: USnavy. Trong số 1196 thủy thủ đoàn ở trên tàu vào ngày 30/7/1945, có tới gần 300 thủy thủ đoàn chìm cùng con tàu do không kịp thoát ra, 800 người còn lại phải vật lộn trên biển và bị cá mập tấn công. Khi được Hải quân Mỹ ứng cứu sau vụ chìm tàu 4 ngày, chỉ còn tổng cộng 316 thủy thủ sống sót. Nguồn ảnh: Indy. Sở dĩ thiệt hại về nhân lực trên tàu USS Indianapolis lớn đến như vậy là do trên tàu có rất nhiều thủy thủ là lính mới. Họ mới bắt đầu phục vụ trên chiếc chiến hạm này chỉ 4 ngày trước khi thảm họa xảy ra khi chiếc tàu này được đổi quân. Nguồn ảnh: USnavy. Đây cũng được ghi nhận là vụ cá mập tấn công người đẫm máu nhất trong lịch sử khi chỉ trong vòng 4 ngày, có tới 500 người bị cá mập ăn thịt. Nguồn ảnh: Dakota. Với việc Hải quân Mỹ yêu cầu nhóm tìm kiếm phát hiện ra tàu USS Indianapolis dưới lòng đại dương giữ kín thông tin về vị trí của con tàu, nhiều người tin rằng trên chiếc USS Indianapolis vẫn còn đang giữ một vài thiết bị "nhạy cảm" liên quan tới quả bom Little Boy mà Mỹ đã thả xuống Hiroshima. Nguồn ảnh: Dakota. Vì theo luật Hàng hải Quốc tế, con tàu đang nằm ở vùng biển quốc tế và xác của con tàu này sẽ thuộc về bất cứ nước nào trục vớt nó lên trước, mọi tài sản bên trong con tàu cũng sẽ thuộc về người nào vớt được nó lên trước. Nguồn ảnh: USnavy.

