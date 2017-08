Belarus hiến kế giúp VN hồi sinh "taxi chiến trường" BTR-50

Được đưa vào trang bị từ đầu những năm 1970, xe bọc thép thép chở quân BTR-50 là một trong những dòng xe bọc thép chở quân đầu tiên của quân đội ta do Liên Xô viện trợ trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ. Và khi được đưa vào biên chế BTR-50 đã nhanh chóng thể hiện được khả năng của mình trên chiến trường. Ảnh: đơn vị hỗn hợp BTR-50PK và xe tăng lội nước PT-76 trước giờ xuất trận tham gia chiến dịch lớn. Ngoài trang bị BTR-50PK cho lực lượng tăng thiết giáp Lục quân, sau này khi hình thành Binh chủng Hải quân Đánh bộ, BTR-50PK được chuyển sang cho cả Hải quân ta. Bước đầu hình thành các đơn vị thiết giáp hải quân riêng biệt. Tuy nhiên sau gần 50 năm vận hành và sử dụng những chiếc BTR-50PK Việt Nam đang dần lỗi thời và xuống cấp, cần được duy tu hoặc nâng cấp theo một hướng mới. Và tại Triển lãm Quốc tế về An ninh HSE-2017 vừa diễn ra tại Hà Nội, công ty quốc phòng Minotor Service, Belarus vừa đưa ra một gói nâng cấp dành cho những chiếc BTR-50PK của Việt Nam lên biến thể BTR-50PKM nhằm cải thiện khả năng tác chiến của dòng xe bọc thép già nua này. Theo đại diện của Minotor Service, sau khi được nâng cấp lên chuẩn BTR-50PKM xe bọc thép BTR-50PK sẽ có một sức mạnh mới, khi nó được nâng cấp hệ thống động cơ diesel, hộp số và hệ thống phanh kiểu mới nhưng vẫn đảm bảo trọng lượng và thiết kế cơ bản của xe không đổi. Cũng theo Minotor Service, hệ thống động cơ diesel mới trên BTR-50PKM có công suất 300 mã lực vượt trội hơn động cơ diesel V-6 có công suất 240 mã lực trên BTR-50PK, cho phép xe di chuyển với vận tốc tối đa hơn 65km/h với mức tiêu thụ nhiên liệu giảm hơn 50% so với động cơ cũ. Cận cảnh mô hình động cơ mới trên BTR-50PKM được giới thiệu tại HSE-2017. Mặt khác khả năng lội nước của BTR-50PKM cũng được cải thiện với tốc độ di chuyển hơn 10km/h trên nước với tầm hoạt động lên đến 150km. Ảnh: thiết kế bộ đôi động cơ chân vịt giúp BTR-50PKM di chuyển dưới nước vẫn không thay đổi so với BTR-50PK. BTR-50PKM có trọng lượng chiến đấu 14,5 tấn, dài 7,08m, rộng 3,14m, cao 2,03m. Kiểu dáng của xe được đánh giá là giống cái thuyền như PT-76. Nó khả năng chở đến 20 binh sĩ trên xe, họ sẽ ra vào bằng cửa mở trên nóc thân xe. Nếu vẫn giữ nguyên thiết kế, BTR-50PKM được bọc giáp thép dày 13mm ở mặt trước thân, 10mm ở hai bên hông, 10mm ở nóc xe và 7mm ở đuôi xe. Còn ệ thống vũ khí đi kèm theo xe thường là súng máy hạng nhẹ hoặc được cải biên với pháo phòng không 23mm. Hiện tại nhiều nước trên thế giới vẫn sử dụng BTR-50PK trong biên chế của mình với nhiều biến thể khác nhau, dòng xe bọc thép này còn được nâng cấp cả hệ thống vũ khí chiến đấu tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi quốc gia cho phép nó có thể tác chiến trong môi trường chiến tranh hiện đại. Nguồn ảnh: Wikimedia. Ngoài Việt Nam, một quốc gia Đông Nam Á khác đang sử dụng BTR-50 khá hiệu quả là Indonesia, phục vụ chủ yếu trong lực lượng lính thủy đánh bộ nước này như một mẫu xe bọc thép lội nước. Nguồn ảnh: defense studies. Dù hiện tại Indonesia đang định loại biên BTR-50 nhưng trong tương lai gần nó vẫn là mẫu xe bọc thép lội nước hiệu quả, phù hợp với tác chiến đổ bộ trên biển hoặc các khu vực xung đột có quy mô hạn chế. Nguồn ảnh: defense studies. Cận cảnh lính thủy đánh bộ Indonesia tác chiến đổ bộ trên BTR-50 với biến thể nâng cấp được nước này thực hiện gần đây. Nguồn ảnh: Getty Images.

