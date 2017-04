Bất ngờ Việt Nam quan tâm tới cả tàu ngầm Amur

Các hình ảnh do kênh Quốc phòng Việt Nam thực hiện tại triển lãm hàng không và hàng hải quốc tế Langkawi (LIMA 2017) cho thấy phái đoàn Hải quân Việt Nam tham gia LIMA bày tỏ sự quan tâm lớn tới hai phiên bản tàu ngầm lớp Amur rất hiện đại của Nga. Nguồn ảnh: Kênh QPVN Hai cán bộ Hải quân Việt Nam trên tay tấm áp phích giới thiệu lớp tàu ngầm tấn công Project 667E Amur-1650. Không loại trừ khả năng, Amur sẽ là ứng cử viên tiếp theo để mở rộng lực lượng tàu ngầm Việt Nam trong tương lai. Nguồn ảnh: Kênh QPVN Amur 1650 là phiên bản xuất khẩu tàu ngầm lớp Lada vốn được coi là bước phát triển tiếp theo từ Kilo 636 mà Việt Nam đang sở hữu 6 chiếc. Tàu ngầm tấn công lớp Lada cũng do nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi ở St Petersburg (đơn vị đóng Kilo) thi công. So với Kilo 636, Lada được cải tiến tốt hơn nữa về độ ồn khi hoạt động giảm tới mức thấp chưa từng thấy, đặc biệt là trang bị hệ thống đẩy không khí độc lập AIP cho phép tàu ngầm lặn dưới nước lâu hơn cùng hệ thống chiến đấu thế hệ mới. Nguồn ảnh: Deagel Tàu ngầm tấn công Project 677 Lada có lượng giãn nước khi lặn 2.700 tấn, khi nổi là 1.765 tấn - nhỏ hơn Kilo nhưng chiều dài thì ngang ngửa - 72m. Tàu có khả năng hoạt động liên tục 45 ngày, lặn sâu tối đa 300m, thủy thủ đoàn chỉ cần 34 người. Tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533mm cho phép triển khai ngư lôi và tên lửa hành trình Kalibr. Nguồn ảnh: Deagel Mặc dù dự án 677 Lada vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, hoàn thiện, thế nhưng Admiralty Verfi đã tính tới 6 phiên bản xuất khẩu từ mẫu gốc. Tuy nhiên, trong đó chỉ có 2 mẫu được trưng bày giới thiệu thường niên tại các cuộc triển lãm gồm: Amur 950 và Amur 1650. Các phiên bản đa số khác nhau về kích thước, tầm hoạt động cũng như vũ khí. Trong ảnh là phiên bản Amur 950 có lượng giãn nước khi lặn khoảng 950 tấn, dài 48m, thủy thủ đoàn 21 người. Nguồn ảnh: livejournal Amur 950 được trang bị hệ thống đẩy không khí độc lập (AIP), có khả năng lặn sâu tối đa 200m, tốc độ khi lặn 17 hải lý/h, dự trữ hành trình 20 ngày. Hỏa lực có 4 ống phóng ngư lôi 533mm cùng dự trữ 16 ngư lôi kèm tên lửa hành trình Kalibr. Nguồn ảnh: livejournal Trong khi đó, phiên bản tàu ngầm Amur 1650 sở hữu sức mạnh ngang ngửa tàu ngầm Kilo 636, thậm chí vượt trội ở động cơ, hệ thống cảm biến. Amur 1650 có lượng giãn nước khi nổi 1.650 tấn, dài 66,8m, có thể lặn sâu 300m, dự trữ hành trình 45 ngày, tốc độ khi lặn 19 hải lý/h, thủy thủ đoàn 45 người. Nguồn ảnh: livejournal Amur 1650 trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533mm cùng cơ số 16 quả ngư lôi, thủy lôi hoặc tên lửa hành trình Kalibr. Nguồn ảnh: Deagel Đồ họa phòng điều hành chính tàu ngầm tấn công Amur. Nguồn ảnh: Deagel Loại vũ khí chính được thiết kế cho các tàu ngầm Lada cũng như Amur là tổ hợp tên lửa hành trình Kalibr (phiên bản xuất khẩu là Klub-S) có phạm vi tác chiến chống hạm tới 600km, đối đất 1.500-2.500km. Tuy nhiên, phiên bản xuất khẩu Klub-S bị cắt giảm tầm bắn còn 220km chống hạm và 300km đối đất. Nguồn ảnh: Wikipedia Hiện nay, các tàu ngầm Kilo 636 của Việt Nam đã được trang bị tổ hợp tên lửa hành trình Klub-S với đạn tên lửa chống hạm 3M-54E và tên lửa đối đất 3M-14E. Nguồn ảnh: Deagel

12.

Các hình ảnh do kênh Quốc phòng Việt Nam thực hiện tại triển lãm hàng không và hàng hải quốc tế Langkawi (LIMA 2017) cho thấy phái đoàn Hải quân Việt Nam tham gia LIMA bày tỏ sự quan tâm lớn tới hai phiên bản tàu ngầm lớp Amur rất hiện đại của Nga. Nguồn ảnh: Kênh QPVN Hai cán bộ Hải quân Việt Nam trên tay tấm áp phích giới thiệu lớp tàu ngầm tấn công Project 667E Amur-1650. Không loại trừ khả năng, Amur sẽ là ứng cử viên tiếp theo để mở rộng lực lượng tàu ngầm Việt Nam trong tương lai. Nguồn ảnh: Kênh QPVN Amur 1650 là phiên bản xuất khẩu tàu ngầm lớp Lada vốn được coi là bước phát triển tiếp theo từ Kilo 636 mà Việt Nam đang sở hữu 6 chiếc. Tàu ngầm tấn công lớp Lada cũng do nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi ở St Petersburg (đơn vị đóng Kilo) thi công. So với Kilo 636, Lada được cải tiến tốt hơn nữa về độ ồn khi hoạt động giảm tới mức thấp chưa từng thấy, đặc biệt là trang bị hệ thống đẩy không khí độc lập AIP cho phép tàu ngầm lặn dưới nước lâu hơn cùng hệ thống chiến đấu thế hệ mới. Nguồn ảnh: Deagel Tàu ngầm tấn công Project 677 Lada có lượng giãn nước khi lặn 2.700 tấn, khi nổi là 1.765 tấn - nhỏ hơn Kilo nhưng chiều dài thì ngang ngửa - 72m. Tàu có khả năng hoạt động liên tục 45 ngày, lặn sâu tối đa 300m, thủy thủ đoàn chỉ cần 34 người. Tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533mm cho phép triển khai ngư lôi và tên lửa hành trình Kalibr. Nguồn ảnh: Deagel Mặc dù dự án 677 Lada vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, hoàn thiện, thế nhưng Admiralty Verfi đã tính tới 6 phiên bản xuất khẩu từ mẫu gốc. Tuy nhiên, trong đó chỉ có 2 mẫu được trưng bày giới thiệu thường niên tại các cuộc triển lãm gồm: Amur 950 và Amur 1650. Các phiên bản đa số khác nhau về kích thước, tầm hoạt động cũng như vũ khí. Trong ảnh là phiên bản Amur 950 có lượng giãn nước khi lặn khoảng 950 tấn, dài 48m, thủy thủ đoàn 21 người. Nguồn ảnh: livejournal Amur 950 được trang bị hệ thống đẩy không khí độc lập (AIP), có khả năng lặn sâu tối đa 200m, tốc độ khi lặn 17 hải lý/h, dự trữ hành trình 20 ngày. Hỏa lực có 4 ống phóng ngư lôi 533mm cùng dự trữ 16 ngư lôi kèm tên lửa hành trình Kalibr. Nguồn ảnh: livejournal Trong khi đó, phiên bản tàu ngầm Amur 1650 sở hữu sức mạnh ngang ngửa tàu ngầm Kilo 636, thậm chí vượt trội ở động cơ, hệ thống cảm biến. Amur 1650 có lượng giãn nước khi nổi 1.650 tấn, dài 66,8m, có thể lặn sâu 300m, dự trữ hành trình 45 ngày, tốc độ khi lặn 19 hải lý/h, thủy thủ đoàn 45 người. Nguồn ảnh: livejournal Amur 1650 trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533mm cùng cơ số 16 quả ngư lôi, thủy lôi hoặc tên lửa hành trình Kalibr. Nguồn ảnh: Deagel Đồ họa phòng điều hành chính tàu ngầm tấn công Amur. Nguồn ảnh: Deagel Loại vũ khí chính được thiết kế cho các tàu ngầm Lada cũng như Amur là tổ hợp tên lửa hành trình Kalibr (phiên bản xuất khẩu là Klub-S) có phạm vi tác chiến chống hạm tới 600km, đối đất 1.500-2.500km. Tuy nhiên, phiên bản xuất khẩu Klub-S bị cắt giảm tầm bắn còn 220km chống hạm và 300km đối đất. Nguồn ảnh: Wikipedia Hiện nay, các tàu ngầm Kilo 636 của Việt Nam đã được trang bị tổ hợp tên lửa hành trình Klub-S với đạn tên lửa chống hạm 3M-54E và tên lửa đối đất 3M-14E. Nguồn ảnh: Deagel

12.