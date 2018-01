Bất ngờ vài trò của Mercedes trong Chiến tranh thế giới thứ 2

Đầu tiên là Mercedes, hãng xe hơi hạng sang này của Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ hai vẫn đóng vai trò sản xuất những chiếc siêu xe phục vụ những nhân vật cao cấp trong Đảng quốc xã. Ảnh: Hitler và dàn lãnh đạo của mình trên một chiếc xe Mercedes mui trần. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên, ít ai biết rằng Mercedes cũng đã từng sản xuất các loại phương tiện cơ giới hạng nặng để phục vụ trên chiến trường. Nguồn ảnh: Oldtime. Những đoàn xe tải của Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai với hình ảnh ngôi sao ba cánh quen thuộc của hãng sản xuất xe hơi nổi tiếng thế giới. Nguồn ảnh: Pinterest. Với công nghệ động cơ quá tuyệt vời của mình, Mercedes cũng tham gia chế tạo động cơ cho nhiều loại máy bay tiêm kích chiến đấu của Không quân Đức. Ảnh: Động cơ máy bay BF-109 của Đức do Mercedes chế tạo. Nguồn ảnh: Reddit. Tiếp theo là hãng xe sang Audi, hãng Audi hiện nay được biết tới với những chiếc xe hạng sang dẫn đầu xu hướng công nghệ nhưng ít ai biết, trong Thế chiến thứ hai, Audi cũng đã sản xuất rất nhiều xe ô tô cho quân đội Đức quốc xã. Nguồn ảnh: Historic. Các loại xe hơi được Audi sản xuất trong Chiến tranh Thế giới thứ hai thường là các loại xe con, xe jeep để phục vụ sĩ quan chứ không sản xuất nhiều xe tải như Mercedes. Nguồn ảnh: Pinterest. Hãng xe hơi Volkswagen từ trước chiến tranh vốn đã được coi là hãng xe "toàn dân" của người Đức với công nghệ sản xuất xe giá rẻ đại trà. Tới chiến tranh, hãng Volkswagen chuyển sang sản xuất các loại xe đặc chủng. Ảnh: Xe lội nước do Volkswagen sản xuất. Nguồn ảnh: Quora. Các loại xe của Volkswagen trong chiến tranh thế giới thứ hai chủ yếu được sử dụng trong các lực lượng đặc biệt hoặc được sử dụng cho những nhiệm vụ đặc thù. Ảnh: Xe dành cho sĩ quan chỉ huy trên mặt trận của Volkswagen. Nguồn ảnh: Quora. Được biết tới với khả năng sản xuất ô tô hạng sang cực danh tiếng, tuy nhiên BMW cũng đã từng sản xuất rất nhiều xe máy ba bánh cho quân đội Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai. Nguồn ảnh: Ebay. Có lẽ, chính nhờ kinh nghiệm sản xuất xe máy từ chiến tranh thế giới thứ hai mà tới nay, dòng xe máy của BMW vẫn cực kỳ có tiếng tăm, nhất là các loại xe máy địa hình chuyên dụng. Nguồn ảnh: BMW. Cuối cùng là Maybach, thương hiệu xe sang này cũng gắn liền với phương tiện chiến tranh "sang" nhất Chiến tranh Thế giới thứ hai đó chính là chiếc Tiger. Maybach chịu trách nhiệm sản xuất và cung cấp động cơ cho những chiếc Tiger này trong suốt chiến tranh. Nguồn ảnh: Wiki. Do rào cảnh kỹ thuật đương thời, động cơ HL230 P45 V-12 của Maybach chỉ có công suất 690 mã lực, khiến chiếc Tiger nặng 54 tấn không thể có được khả năng cơ động cao. Ảnh: Động cơ Maybach được lắp trên xe tăng Tiger. Nguồn ảnh: Wiki. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh đoàn xe máy ba bánh của BMW trong chiến tranh thế giới thứ hai.

