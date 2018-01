Bất ngờ: Trung Quốc mang J-7 ra bay ngập trời

Trong đợt diễn tập không quân vào đầu tuần này, Không quân Trung Quốc đã có cuộc diễn tập quy mô lớn đối với các phi đội chiến đấu cơ J-7 của nước này. Nguồn ảnh: Sina. Được sản xuất dựa trên chuyển giao công nghệ chế tạo phi cơ MiG-21 của Liên Xô trước đây, tiêm kích J-7 hiện đang là loại tiêm kích có số lượng lớn nhất trong kho dự trữ của Không quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina. Tổng cộng trong thời gian từ năm 1965 tới năm 2013, đã có tối thiểu 2400 chiến đấu cơ J-7 được Trung Quốc sản xuất và xuất khẩu cho nhiều quốc gia trong khu vực. Nguồn ảnh: Sina. Tính tới năm 2013, Trong kho dự trữ của Không quân Trung Quốc đang có tổng cộng 728 chiến đấu cơ J-7. Nguồn ảnh: Sina. Loại chiến đấu cơ đa năng có số lượng nhiều thứ hai trong Không quân Trung Quốc là J-10 và J-11 lần lượt có số lượng là 323 và 205 chiếc, chỉ bằng một nửa so với số lượng của các máy bay chiến đấu J-7. Nguồn ảnh: Sina. Dù đã ra đời từ 50 năm trước đây, tuy nhiên tới nay J-7 và MiG-21 của Liên Xô vẫn còn hoạt động trong nhiều lực lượng Không quân trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam. Nguồn ảnh: Sina. J-7 có chiều dài 14,8 mét, sải cánh 8 mét và có diện tích cánh 24,88 mét vuông, kết hợp với động cơ Liyang Wopen-13F do Trung quốc sản xuất, chiếc máy bay có trọng lượng rỗng 5,2 tấn này có khả năng cất cánh với trọng lượng tối đa khoảng 7,5 tấn. Nguồn ảnh: Sina. Tốc độ bay tối đa của J-7 đạt tới Mach 2.0 trong khi đó tốc độ tối thiểu khoảng 210 km. Chiếc chiến đấu cơ quốc tịch Trung Quốc này có bán kính chiến đấu 850 km, tầm bay tối đa 2200 km và trần bay 17.500 mét. Nguồn ảnh: Sina. J-7 có hai pháo chính cỡ nòng 30 mm với cơ số đạn tổng cộng 120 viên. Ngoài ra chiến đấu cơ này còn có 5 giá treo với khả năng mang theo tối đa 2 tấn bom, tên lửa các loại. Nguồn ảnh: Sina. Hiện tại, quá trình thay thế các chiến đấu cơ J-7 và MiG-21 trong biên chế không quân của các quốc gia trên thế giới đã được bắt đầu. Tuy nhiên, do số lượng các phi cơ loại này là quá nhiều nên có thể phải mất nhiều chục năm, J-7 và MiG-21 mới chính thức bị "xóa sổ" hoàn toàn. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Thời hoàng kim của chiến đấu cơ J-7 trong Không quân Trung Quốc.

Trong đợt diễn tập không quân vào đầu tuần này, Không quân Trung Quốc đã có cuộc diễn tập quy mô lớn đối với các phi đội chiến đấu cơ J-7 của nước này. Nguồn ảnh: Sina. Được sản xuất dựa trên chuyển giao công nghệ chế tạo phi cơ MiG-21 của Liên Xô trước đây, tiêm kích J-7 hiện đang là loại tiêm kích có số lượng lớn nhất trong kho dự trữ của Không quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina. Tổng cộng trong thời gian từ năm 1965 tới năm 2013, đã có tối thiểu 2400 chiến đấu cơ J-7 được Trung Quốc sản xuất và xuất khẩu cho nhiều quốc gia trong khu vực. Nguồn ảnh: Sina. Tính tới năm 2013, Trong kho dự trữ của Không quân Trung Quốc đang có tổng cộng 728 chiến đấu cơ J-7. Nguồn ảnh: Sina. Loại chiến đấu cơ đa năng có số lượng nhiều thứ hai trong Không quân Trung Quốc là J-10 và J-11 lần lượt có số lượng là 323 và 205 chiếc, chỉ bằng một nửa so với số lượng của các máy bay chiến đấu J-7 . Nguồn ảnh: Sina. Dù đã ra đời từ 50 năm trước đây, tuy nhiên tới nay J-7 và MiG-21 của Liên Xô vẫn còn hoạt động trong nhiều lực lượng Không quân trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam. Nguồn ảnh: Sina. J-7 có chiều dài 14,8 mét, sải cánh 8 mét và có diện tích cánh 24,88 mét vuông, kết hợp với động cơ Liyang Wopen-13F do Trung quốc sản xuất, chiếc máy bay có trọng lượng rỗng 5,2 tấn này có khả năng cất cánh với trọng lượng tối đa khoảng 7,5 tấn. Nguồn ảnh: Sina. Tốc độ bay tối đa của J-7 đạt tới Mach 2.0 trong khi đó tốc độ tối thiểu khoảng 210 km. Chiếc chiến đấu cơ quốc tịch Trung Quốc này có bán kính chiến đấu 850 km, tầm bay tối đa 2200 km và trần bay 17.500 mét. Nguồn ảnh: Sina. J-7 có hai pháo chính cỡ nòng 30 mm với cơ số đạn tổng cộng 120 viên. Ngoài ra chiến đấu cơ này còn có 5 giá treo với khả năng mang theo tối đa 2 tấn bom, tên lửa các loại. Nguồn ảnh: Sina. Hiện tại, quá trình thay thế các chiến đấu cơ J-7 và MiG-21 trong biên chế không quân của các quốc gia trên thế giới đã được bắt đầu. Tuy nhiên, do số lượng các phi cơ loại này là quá nhiều nên có thể phải mất nhiều chục năm, J-7 và MiG-21 mới chính thức bị "xóa sổ" hoàn toàn. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Thời hoàng kim của chiến đấu cơ J-7 trong Không quân Trung Quốc.