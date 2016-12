Bất ngờ: “Sát thủ săn ngầm” Il-38N Nga mang tên lửa Kh-35

Dân mạng Nga mới đây đã đăng tải hình ảnh máy bay săn ngầm Il-38N thế hệ mới của Hải quân Nga triển khai 2 tên lửa hành trình Kh-35U dưới các giá treo ở bụng máy bay. Đây được xem là hình ảnh đầu tiên của dòng Il-38N nói riêng và Il-38 nói chung mang tên lửa Kh-35 Uran. Nguồn ảnh: Ivanov Nicolay Kh-35U là phiên bản nâng cấp của dòng tên lửa hành trình chống hạm Kh-35 Uran (NATO gọi là SS-N-25) do Cục thiết kế Zvezda thiết kế, Tổng công ty tên lửa chiến dịch - chiến thuật (KTRV) sản xuất từ những năm 1990. Tuy được tuyên bố là có thể phóng từ tàu chiến, mặt đất và máy bay, thế nhưng rất ít hình ảnh Kh-35 triển khai trên các máy bay săn ngầm chủ lực của Hải quân Nga. Nguồn ảnh: Redstar Phiên bản tên lửa hành trình Kh-35U phóng từ máy bay có trọng lượng nhẹ 550kg (so với 670kg phiên bản phóng từ tàu chiến), dài 3,85m, đường kính thân 0,42m, sải ánh 1,33m. Nguồn ảnh: Korean Defense Tên lửa được trang bị động cơ turbofan mini cho tầm bắn tối đa đến 260km, trang bị đầu tự dẫn radar chủ động ARGS-35 có tầm trinh sát - khóa mục tiêu 50km. Nguồn ảnh: Bastion-Kapenko Tên lử lắp đầu nổ HE nặng 145kg cho phép tấn công tiêu diệt các tàu chiến cỡ vài nghìn tấn chỉ bằng một phát bắn. Tuy tốc độ bay của tên lửa chỉ ở mức dưới âm thanh - 980-1041km/h, thế nhưng Kh-35U có lợi thế ở điểm nhỏ gọn, hành trình bay thấp 10-15m và ở pha cuối là cực thấp 4m nên rất khó bị radar địch phát hiện. Nguồn ảnh: Navy Recognition Trong khi đó, Il-38N là phiên bản hiện đại nhất của dòng máy bay tuần tra biển và tác chiến chống tàu ngầm Il-38 được chế tạo dưới thời Liên Xô. Hiện Không quân Hải quân Nga sở hữu 19 chiếc Il-38, trong đó một vài chiếc đã được nâng cấp lên chuẩn Il-38N. Nguồn ảnh: Arilines.net Cơ bản thì Il-38N được nâng cấp mạnh hệ thống radar, cảm biến phục vụ rà quét mặt nước, dưới mặt nước và trên không. Trong khi các hệ thống lái – kiểm soát máy bay thì vẫn nguyên bản. Nguồn ảnh: Arilines.net Hệ thống cảnh giới và theo dõi tổng hợp Novella P-38 cho phép Il-38N có thể phát hiện mục tiêu trên không ở khoảng cách 90km và dưới mặt biển là 320km. Nguồn ảnh: Arilines.net Ngoài tên lửa Kh-35U, máy bay săn ngầm Il-38N có thể triển khai cả tên lửa không đối không R-37RDM2, bom thông minh và ngư lôi chống ngầm với tổng tải trọng lên tới 9 tấn. Vũ khí có thể treo trên cánh, dưới bụng hoặc khoang trong thân. Nguồn ảnh: Arilines.net

