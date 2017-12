Bất ngờ những mẫu máy bay thương mại làm nên tên tuổi Antonov

Dù nổi tiếng trong lĩnh vực vận tải quân sự nhưng hãng chế tạo máy bay Antonov đình đám một thời của Liên Xô vẫn có cho mình những mẫu máy bay chở khách để đời với những cái tên như An-24, An-26 và An-32. Nguồn ảnh: Sina. Nổi tiếng một thời trong số các dòng máy bay vận tải hành khách dân dụng được Antonov sản xuất chính là chiếc Antonov An-26. Nguồn ảnh: Sina. Ra đời từ năm 1969, chiếc máy bay ban đầu được thiết kế làm phương tiện vận tải đường không chiến thuật tuy nhiên sau đó được sử dụng nhiều hơn trong lĩnh vực dân sự như một máy bay chở khách. Nguồn ảnh: Sina. Được sản xuất trong giai đoạn từ năm 1969 tới năm 1986, đã có tổng cộng 1403 chiếc máy bay vận tải An-26 được ra đời. Những máy bay vận tải này của Antonov không những đảm nhận được vai trò vận tải mà còn được sử dụng trong các lĩnh vực như nghiên cứu khí tượng, do thám, bệnh viện trên không,... Nguồn ảnh: Sina. Chiếc máy bay tiếp theo do Antonov sản xuất cũng khá nổi tiếng là chiếc An-24, đây chính là tiền thân của chiếc An-26 kể trên và được sản xuất với số lượng ngang ngửa đàn em của mình. Nguồn ảnh: Sina. Trong thời gian từ năm 1959 tới năm 1979, đã có tổng cộng 1367 chiếc An-24 được sản xuất trong đó bao gồm cả phiên bản Xian Y-7 do Trung Quốc tự sản xuất dựa trên nhượng quyền của Antonov của Liên Xô. Nguồn ảnh: Sina. Tính tới năm 2016, có tổng cộng 115 chiếc An-24 hiện đang phục vụ trong lĩnh vực dân sự tại Ukraine và Moldova. Nguồn ảnh: Sina. Sau vụ tai nạn chết người vào tháng 7/2011, Tổng thống Nga lúc bấy giờ là ông Dmitry Medvedev đã ban hành lệnh cấm hoạt động với mọi chiếc An-24 trên vùng trời nước Nga và sau đó là cấm bay hoàn toàn dòng máy bay này tại Nga. Nguồn ảnh: Sina. Cuối cùng, không thể không kể đến những chiếc máy bay An-32 được sản xuất từ năm 1976 tới tận ngày nay. Có giá 15 triệu USD cho mỗi chiếc, đây là một trong những chiếc máy bay rẻ nhât của Antonov vẫn được sản xuất tới ngày nay. Nguồn ảnh: Sina. An-32 có thiết kế rất độc đáo với việc khối động cơ được đặt lên phía trên tầng cánh, đây là chiếc phi cơ được thiết kế lại từ chiếc An-26 và được phía Antonov thiết kế theo đơn đặt hàng của Ấn Độ. Nguồn ảnh: Youtube. Tới thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng hơn 300 chiếc Antonov An-32 hoạt động tại 10 nước trên thế giới, trong đó Ấn Độ sở hữu nhiều An-32 nhất với số lượng 115 chiếc. Nguồn ảnh: India. Mời độc giả xem video: Siêu vận tải cơ lớn nhất thế giới Antonov An-225 Mriya. (Nguồn HD1080ide)

