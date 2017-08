Bất ngờ kho “đồ nghề” của điệp viên tại HSE Hà Nội

Bên cạnh các loại khí tài và công cụ hổ trợ cho ngành an ninh, Triển lãm Quốc tế về An ninh HSE-2017 còn có sự xuất hiện của một dòng sản phẩm công nghệ cao dành cho các đơn vị an ninh đặc biệt, hỗ trợ hoạt động ngầm trong và thu thập thông tin tình báo trong lòng địch và cả nhiệm vụ phản gián. Trong ảnh là một hệ thống nhận diện gương mặt của hãng NGS được giới thiệu tại HSE-2017. Hệ thống này cho phép người sử dụng có thể nhận dạng và sàng lọc mọi gương mặt được thiết bị ghi hình thu lại, và đối chiếu với cơ sở dữ liệu của hệ thống giúp người vận hành xác định được đối tượng cần tìm. Giải pháp công nghệ này khá có ích trong các hệ thống giám sát hình ảnh tại sân bay, nhà ga nơi vốn luôn có đông người đi lại. Còn đây là gian hàng của công ty công nghệ Spy Emporium chuyên cung cấp các loại thiết bị nghe lén, liên lạc vô tuyến và định vị có kích thước siêu nhỏ dành cho các đơn vị an ninh thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Các dòng sản phẩm của Spy Emporium đều có kích thước tương đương một đồng xu và hổ trợ thu phát dữ liệu vô tuyến ở khoảng cách lên đến hơn 400m. Giá của các thiết bị này cũng không hề rẻ. Nếu Spy Emporium là công ty chuyên các thiết bị nghe lén, thì Research Electronics International (REI) lại là công ty chuyên cung cấp các thiết bị an ninh dành cho nhiệm vụ dò tìm và xác định các thiết bị điện tử, hỗ trợ lực lượng an ninh trong công tác bảo mật và chống nghe lén ở các địa điểm quan trọng. Trong ảnh là bộ máy dò thiết bị điện tử cầm tay do REI phát triển, nó có khả năng phát hiện và xác định mọi thiết bị điện tử thu phát tín hiệu không dây lẫn các thiết bị ghi âm được đối tượng tình nghi mang trên người, hoặc cả các thiết bị được giấu ẩn trong tường nhà, xe cộ ... Thậm chí ngay cả khi thiết bị nghe lén không được bật thì bộ thiết bị cầm tay của REI vẫn có thể dò tìm ra được thiết bị này. Một thiết bị quan sát quang ảnh nhiệt được giới thiệu tại HSE-2017. Các thiết bị chống flycam (phương tiện bay không người lái cỡ nhỏ) cũng khá nổi trong kỳ triển lãm HSE năm nay với sự xuất hiện của nhiều công ty quốc tế. Trong ảnh là một hệ thống dò tìm và đánh chặn flycam với tầm xa của công ty Orion được trưng bày tại HSE-2017, thiết bị này có khả năng đánh chặn nhiều flycam cùng một lúc. Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an cũng giới thiệu tại HSE-2017 một số thiết bị điện tử công nghệ cao do đơn vị tự sản xuất như thiết bị phá sóng di động, thiết bị theo dõi hiện trường và một số thiết bị giám sát hình ảnh. Trong ảnh là thiết bị chống flycam di động do Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an phát triển, nó có kích thước nhỏ gọn và có thể vận hành bởi một người. Còn đây là thiết bị giám sát hiện trường dành cho các lực lượng an ninh làm nhiệm vụ trên hiện trường, nó có khả năng hoạt động liên tục trong nhiều giờ liền.

Bên cạnh các loại khí tài và công cụ hổ trợ cho ngành an ninh, Triển lãm Quốc tế về An ninh HSE-2017 còn có sự xuất hiện của một dòng sản phẩm công nghệ cao dành cho các đơn vị an ninh đặc biệt, hỗ trợ hoạt động ngầm trong và thu thập thông tin tình báo trong lòng địch và cả nhiệm vụ phản gián. Trong ảnh là một hệ thống nhận diện gương mặt của hãng NGS được giới thiệu tại HSE-2017. Hệ thống này cho phép người sử dụng có thể nhận dạng và sàng lọc mọi gương mặt được thiết bị ghi hình thu lại, và đối chiếu với cơ sở dữ liệu của hệ thống giúp người vận hành xác định được đối tượng cần tìm. Giải pháp công nghệ này khá có ích trong các hệ thống giám sát hình ảnh tại sân bay, nhà ga nơi vốn luôn có đông người đi lại. Còn đây là gian hàng của công ty công nghệ Spy Emporium chuyên cung cấp các loại thiết bị nghe lén, liên lạc vô tuyến và định vị có kích thước siêu nhỏ dành cho các đơn vị an ninh thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Các dòng sản phẩm của Spy Emporium đều có kích thước tương đương một đồng xu và hổ trợ thu phát dữ liệu vô tuyến ở khoảng cách lên đến hơn 400m. Giá của các thiết bị này cũng không hề rẻ. Nếu Spy Emporium là công ty chuyên các thiết bị nghe lén, thì Research Electronics International (REI) lại là công ty chuyên cung cấp các thiết bị an ninh dành cho nhiệm vụ dò tìm và xác định các thiết bị điện tử, hỗ trợ lực lượng an ninh trong công tác bảo mật và chống nghe lén ở các địa điểm quan trọng. Trong ảnh là bộ máy dò thiết bị điện tử cầm tay do REI phát triển, nó có khả năng phát hiện và xác định mọi thiết bị điện tử thu phát tín hiệu không dây lẫn các thiết bị ghi âm được đối tượng tình nghi mang trên người, hoặc cả các thiết bị được giấu ẩn trong tường nhà, xe cộ ... Thậm chí ngay cả khi thiết bị nghe lén không được bật thì bộ thiết bị cầm tay của REI vẫn có thể dò tìm ra được thiết bị này. Một thiết bị quan sát quang ảnh nhiệt được giới thiệu tại HSE-2017. Các thiết bị chống flycam (phương tiện bay không người lái cỡ nhỏ) cũng khá nổi trong kỳ triển lãm HSE năm nay với sự xuất hiện của nhiều công ty quốc tế. Trong ảnh là một hệ thống dò tìm và đánh chặn flycam với tầm xa của công ty Orion được trưng bày tại HSE-2017, thiết bị này có khả năng đánh chặn nhiều flycam cùng một lúc. Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an cũng giới thiệu tại HSE-2017 một số thiết bị điện tử công nghệ cao do đơn vị tự sản xuất như thiết bị phá sóng di động, thiết bị theo dõi hiện trường và một số thiết bị giám sát hình ảnh. Trong ảnh là thiết bị chống flycam di động do Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an phát triển, nó có kích thước nhỏ gọn và có thể vận hành bởi một người. Còn đây là thiết bị giám sát hiện trường dành cho các lực lượng an ninh làm nhiệm vụ trên hiện trường, nó có khả năng hoạt động liên tục trong nhiều giờ liền.