Bất ngờ khẩu tiểu liên đầu tiên của QĐND Việt Nam

Thông thường đa phần những vũ khí hiện đại trang bị cho Quân đội Nhân dân Việt Nam thường đến từ Liên Xô, tuy nhiên khẩu súng tiểu liên hiện đại đầu tiên của Việt Nam lại là dòng MAT-49 của Pháp. Nguồn ảnh: modernfirearms Đây là một trong những khẩu súng tiểu liên được trang bị với số lượng tương đối cho quân chủ lực QĐND Việt Nam. Tuy nhiên nguồn gốc của chúng không phải được mua hay viện trợ, mà chính là chiến lợi phẩm thu được khi đánh nhau với quân Pháp. Nguồn ảnh: QĐNDVN Không những vậy, bên cạnh việc dùng lại các khẩu súng này, sau này trong giai đoạn đầu kháng chiến chống Mỹ, quân giới Việt Nam còn cải tiến súng tiểu liên MAT-49 để chuyển vào miền Nam. Nguồn ảnh: military Việc cải tiến bao gồm việc thay thế nòng súng nguyên bản bằng nòng súng tiểu liên K50, thay đầu ngắm và cải tiến băng đạn để lắp đặt băng đạn của K50. Trong 2 năm từ 1962 tới 1963, trên 2.000 khẩu MAT-49 được cải tiến và đưa vào chi viện cho miền Nam. Nguồn ảnh: QĐNDVN MAT-49 là loại súng tiểu liên do nhà máy quân sự Manufacture Nationale d'Armes de Tulle (MAT) của Pháp phát triển và chế tạo cho quân đội Pháp để thay thế cho MAS-38. Súng được sản xuất và trang bị từ năm 1949 cho tới mãi 1979. Sau đó chúng mới được thay thế bằng súng trường tấn công cực nhanh Famas. Nguồn ảnh: Arundel Militaria MAT-49 được sản xuất theo kiểu dập khuôn, thuận lợi cho việc chế tạo hàng loạt để trang bị với số lượng lớn cho quân đội Pháp. Sau đó là quân dội viễn chinh Pháp cũng như lực lượng lính dù và quân đóng tại các thuộc địa. Tiểu liên MAT-49 được sử dụng rộng rãi trong chiến tranh Đông Dương, chiến tranh Algerian và khủng khoảng kênh đào Suez năm 1959. Nguồn ảnh: Tumblr Súng được ưa chuộng trong lực lượng lính dù và công binh vì tính cơ động và hỏa lực mạnh mẽ của chúng. Trong lượng súng nặng 3,5kg, và khi lắp hộp tiếp đạn 32 viên súng nặng 4,1kg. Chiều dài súng 460mm, khi mở báng súng có chiều dài 720mm. Chiều dài nòng 230mm. Nguồn ảnh: Arundel Militaria. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng loại đạn 9x19mm Parabellum, sau này Việt Nam cải tiến thì súng có thể sử dụng 7,62x25mm Tokarev chuẩn Liên Xô. Khi sử dụng loại đạn 9x19mm Parabellum, súng có tốc độ bắn 600 viên/phút, còn nếu dùng đạn 7,62x25mm Tokarev thì đạt tốc độ bắn lên tới 900 viên/phút. Đây là tốc độ bắn khá cao đối với loại súng tiểu liên. Nguồn ảnh: Army US Tiểu liên MAT-49 sử dụng cơ chế nạp đạn blowback. Phiên bản dành cho lực lượng cảnh sát là MAT 49/54 với hai cò súng một cò để bắn từng viên và cò còn lại để bắn tự động, nhưng hầu hết phiên bản này chỉ sản xuất với một cò dùng để bắn tự động. Nguồn ảnh: Military Tầm bắn hiệu quả của súng chỉ dao động ở khoảng 150m. Trọng lượng vừa phải so với các loại súng tiểu liên lúc bấy giờ, thiết kế chắc chắn, hoạt động hiệu quả, MAT-49 được coi là một trong những khẩu súng tiểu liên thành công nhất khi đó. Nguồn ảnh: militay us

