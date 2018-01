Bất ngờ bóng hồng cầm lái siêu xe tăng K-2 của Hàn Quốc

Dù phải ngồi trong xe tăng nhưng nữ quân nhân này vẫn phải bôi một lớp phấn đen lên mặt để hóa trang. Ảnh: Chosun. Nếu bỏ lớp phấn đó ra, cô nàng này sẽ quá trắng trẻo và dễ bị nhận ra. Ảnh: Chosun. Báo chí Hàn Quốc cho rằng cô gái này là một trong những nữ quân nhân hiếm hoi nếu không muốn nói là duy nhất trong quân đội Hàn Quốc điều khiển chiếc xe tăng K-2 của nước này. Ảnh: Chosun. Xe tăng chiến đấu chủ lực K-2 do viện nghiên cứu khoa học quốc phòng Hàn Quốc và Hyundai Rotem hợp tác cùng nghiên cứu và phát triển. Đây được cho là loại xe tăng chiến đấu chủ lực “mức độ công nghệ cao nhất thế giới”. Ảnh: Chosun. Hàn Quốc phải nhập khẩu nhiều công nghệ để trang bị cho xe do nền công nghiệp quốc phòng nước này chưa đủ năng lực để tự sản xuất hoàn toàn một mẫu xe tăng chiến đấu chủ. Ảnh: Chosun. Xe tăng K-2 được lắp hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến gồm một thiết bị tìm/diệt mục tiêu do Liên doanh điện tử Samsung và Thales (Pháp) chế tạo đem lại độ chính xác cao khi khai pháo trong trạng thái tĩnh, động trong mọi điều kiện thời tiết. Ảnh: Chosun. Với nhiều thiết bị công nghệ cao như vậy, không khó hiểu khi xe tăng K-2 của Hàn Quốc có giá lên tới 7,1 triệu USD cho mỗi chiếc theo tỷ giá năm 2009. Ảnh: Chosun. Xe tăng K2 được trang bị pháo nòng trơn 120mm L-55 trang bị đạn phá giáp công nghệ mới cho phép tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 3 km với độ chính xác đạt 50%, trong khi đó ở khoảng cách 2 km chỉ số này tăng lên là gần 95%. Ảnh: Chosun. Cận cảnh vị trí lái xe của xe tăng K-2 và người nữ quân nhân hiếm hoi trong quân đội Hàn Quốc được vinh dự ngồi vào vị trí này. Ảnh: Chosun. Mời độc giả xem Video: Xe tăng chủ lực K-2 của Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật.

Dù phải ngồi trong xe tăng nhưng nữ quân nhân này vẫn phải bôi một lớp phấn đen lên mặt để hóa trang. Ảnh: Chosun. Nếu bỏ lớp phấn đó ra, cô nàng này sẽ quá trắng trẻo và dễ bị nhận ra. Ảnh: Chosun. Báo chí Hàn Quốc cho rằng cô gái này là một trong những nữ quân nhân hiếm hoi nếu không muốn nói là duy nhất trong quân đội Hàn Quốc điều khiển chiếc xe tăng K-2 của nước này. Ảnh: Chosun. Xe tăng chiến đấu chủ lực K-2 do viện nghiên cứu khoa học quốc phòng Hàn Quốc và Hyundai Rotem hợp tác cùng nghiên cứu và phát triển. Đây được cho là loại xe tăng chiến đấu chủ lực “mức độ công nghệ cao nhất thế giới”. Ảnh: Chosun. Hàn Quốc phải nhập khẩu nhiều công nghệ để trang bị cho xe do nền công nghiệp quốc phòng nước này chưa đủ năng lực để tự sản xuất hoàn toàn một mẫu xe tăng chiến đấu chủ. Ảnh: Chosun. Xe tăng K-2 được lắp hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến gồm một thiết bị tìm/diệt mục tiêu do Liên doanh điện tử Samsung và Thales (Pháp) chế tạo đem lại độ chính xác cao khi khai pháo trong trạng thái tĩnh, động trong mọi điều kiện thời tiết. Ảnh: Chosun. Với nhiều thiết bị công nghệ cao như vậy, không khó hiểu khi xe tăng K-2 của Hàn Quốc có giá lên tới 7,1 triệu USD cho mỗi chiếc theo tỷ giá năm 2009. Ảnh: Chosun. Xe tăng K2 được trang bị pháo nòng trơn 120mm L-55 trang bị đạn phá giáp công nghệ mới cho phép tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 3 km với độ chính xác đạt 50%, trong khi đó ở khoảng cách 2 km chỉ số này tăng lên là gần 95%. Ảnh: Chosun. Cận cảnh vị trí lái xe của xe tăng K-2 và người nữ quân nhân hiếm hoi trong quân đội Hàn Quốc được vinh dự ngồi vào vị trí này. Ảnh: Chosun. Mời độc giả xem Video: Xe tăng chủ lực K-2 của Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật.