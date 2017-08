Bắt chước Nga, Mỹ trang bị lại biến thể Tomahawk chống hạm

Trước đây, Quân đội Mỹ từng có hẳn một chương trình nghiên cứu về việc phát triển biến thể chống hạm cho tên lửa hành trình Tomahawk, tuy nhiên vì nhiều lý do chương trình này lại bị đình chỉ vô thời hạn. Nguồn ảnh: Agif. Và sau hàng thập kỷ giờ đây họ lại tái khởi động lại chương trình này, như một phần trong chương trình phát triển các loại vũ khí tấn công tiên tiến của mình. Theo đó, phiên bản Tomahawk TLAM Block IV sẽ được nâng cấp, chỉnh sửa để có thêm khả năng đối hạm. Nguồn ảnh: Tamilitary. Gói nâng cấp giúp cung cấp thêm khả năng chống hạm cho Tomahawk bao gồm các hệ thống radar dẫn đường chủ động và bị động giúp nó có khả năng bay trên biển ở độ cao thấp hoặc bay theo pha giống như các loại tên lửa đối hải thực thụ. Nguồn ảnh: Youtube. Phía Hải quân Mỹ không đề cập tới việc công nghệ dẫn đường nào sẽ được sử dụng để giúp loại tên lửa Tomahawk đối hạm có khả năng hoạt động trên biển trong nhiều điều kiện thời tiết phức tạp hoặc thậm chí bị mất tín hiệu dẫn đường. Nguồn ảnh: Raytheon. Rất có thể, kết cấu bên trong của quả tên lửa hành trình Tomahawk bao gồm hệ thống dẫn đường, các đầu đạn cùng hệ thống máy tính điều khiển sẽ được can thiệp, có sự thay đổi lớn để mang tới khả năng chống hạm cho loại tên lửa hành trình này, biến Tomahawk thành tên lửa chống hạm có tầm bắn xa bậc nhất thế giới. Nguồn ảnh: Press. Tên lửa hành trinh Tomahawk Block IV được Mỹ đưa vào sử dụng từ năm 2006, đây là phiên bản tên lửa hành trình đối đất với khả năng triển khai từ rất nhiều cơ cấu phóng khác nhau bao gồm từ trên không, trên tàu chiến hoặc thậm chí là phòng từ tàu ngầm khi đang ở dưới mặt nước. Nguồn ảnh: Military. Các mẫu tên lửa Tomahawk đối hạm đã từng được Hải quân Mỹ nghiên cứu chế tạo từ những năm 90 của thế kỷ trước và có tên mã là RGM/UGM-109B. Đây là phiên bản sử dụng hệ thống radar dẫn đường chủ động chống hạm hiện đại bậc nhất thời bấy giờ, tuy nhiên không hiểu vì lý do gì chương trình này đã bị dừng vô thời hạn. Nguồn ảnh: Naval. Với chi phí của mỗi quả tên lửa hành trình Tomahawk Block IV hiện tại của Mỹ đang có giá vào khoảng 1,87 triệu USD, kèm theo đó là gói nâng cấp khả năng chống hạm dự kiến sẽ có giá khoảng 250.000 USD nữa, dự kiến, Tomahawk chống hạm sẽ là loại tên lửa chống hạm đắt nhất thế giới vào năm 2021 khi nó ra mắt với chi phí lên tới hơn 2 triệu USD mỗi quả. Nguồn ảnh: Wiki.

Trước đây, Quân đội Mỹ từng có hẳn một chương trình nghiên cứu về việc phát triển biến thể chống hạm cho tên lửa hành trình Tomahawk , tuy nhiên vì nhiều lý do chương trình này lại bị đình chỉ vô thời hạn. Nguồn ảnh: Agif. Và sau hàng thập kỷ giờ đây họ lại tái khởi động lại chương trình này, như một phần trong chương trình phát triển các loại vũ khí tấn công tiên tiến của mình. Theo đó, phiên bản Tomahawk TLAM Block IV sẽ được nâng cấp, chỉnh sửa để có thêm khả năng đối hạm. Nguồn ảnh: Tamilitary. Gói nâng cấp giúp cung cấp thêm khả năng chống hạm cho Tomahawk bao gồm các hệ thống radar dẫn đường chủ động và bị động giúp nó có khả năng bay trên biển ở độ cao thấp hoặc bay theo pha giống như các loại tên lửa đối hải thực thụ. Nguồn ảnh: Youtube. Phía Hải quân Mỹ không đề cập tới việc công nghệ dẫn đường nào sẽ được sử dụng để giúp loại tên lửa Tomahawk đối hạm có khả năng hoạt động trên biển trong nhiều điều kiện thời tiết phức tạp hoặc thậm chí bị mất tín hiệu dẫn đường. Nguồn ảnh: Raytheon. Rất có thể, kết cấu bên trong của quả tên lửa hành trình Tomahawk bao gồm hệ thống dẫn đường, các đầu đạn cùng hệ thống máy tính điều khiển sẽ được can thiệp, có sự thay đổi lớn để mang tới khả năng chống hạm cho loại tên lửa hành trình này, biến Tomahawk thành tên lửa chống hạm có tầm bắn xa bậc nhất thế giới. Nguồn ảnh: Press. Tên lửa hành trinh Tomahawk Block IV được Mỹ đưa vào sử dụng từ năm 2006, đây là phiên bản tên lửa hành trình đối đất với khả năng triển khai từ rất nhiều cơ cấu phóng khác nhau bao gồm từ trên không, trên tàu chiến hoặc thậm chí là phòng từ tàu ngầm khi đang ở dưới mặt nước. Nguồn ảnh: Military. Các mẫu tên lửa Tomahawk đối hạm đã từng được Hải quân Mỹ nghiên cứu chế tạo từ những năm 90 của thế kỷ trước và có tên mã là RGM/UGM-109B. Đây là phiên bản sử dụng hệ thống radar dẫn đường chủ động chống hạm hiện đại bậc nhất thời bấy giờ, tuy nhiên không hiểu vì lý do gì chương trình này đã bị dừng vô thời hạn. Nguồn ảnh: Naval. Với chi phí của mỗi quả tên lửa hành trình Tomahawk Block IV hiện tại của Mỹ đang có giá vào khoảng 1,87 triệu USD, kèm theo đó là gói nâng cấp khả năng chống hạm dự kiến sẽ có giá khoảng 250.000 USD nữa, dự kiến, Tomahawk chống hạm sẽ là loại tên lửa chống hạm đắt nhất thế giới vào năm 2021 khi nó ra mắt với chi phí lên tới hơn 2 triệu USD mỗi quả. Nguồn ảnh: Wiki.