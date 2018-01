Báo Trung Quốc nói gì về vũ khí nhiệt áp Việt Nam

Theo Sina, súng phóng rocket cá nhân có vai trò rất to lớn trong tác chiến hiện đại, cho phép người lính có thể giải quyết lô cốt, công sự vững chắc, sát thương sinh lực cũng như tiêu diệt cả xe thiết giáp của đối phương. Kích thước nhỏ gọn trong khi uy lực lại rất lớn khiến vũ khí này được tin dùng trên khắp thế giới. Nguồn ảnh: ridus.ru. Trong phóng sự mới đây của Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã có cảnh chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam huấn luyện với vũ khí nhiệt áp RPO-A Shmel do Liên Xô phát triển từ thập niên 1970 và chính thức trang bị cho quân đội của họ vào năm 1988. Nguồn ảnh: QPVN. RPO-A Shmel là mẫu súng phóng lựu nhiệt áp khá dễ sử dụng, chi phí thấp, độ chính xác cao với phần ống phóng dùng một lần cấu tạo từ sợi thủy tinh có gia cường thép, vũ khí này có thể hoạt động trong dải nhiệt độ từ -50 độ cho tới +50 độ. Nguồn ảnh: QPVN. Khẩu súng bắn đạn nhiệt áp này có trọng lượng 8,8 kg, tầm bắn hiệu quả 600 m nhưng cự ly thực tế mà nó đạt tới là hơn 1.000 m. Ống phóng của Shmel được đựng trong một chiếc ba lô chuyên dụng với cơ số 2 đạn và đeo sau lưng người lính khi hành quân. Hình ảnh RPO-A Shmel của Việt Nam khai hỏa tiêu diệt mục tiêu. Nguồn ảnh: QPVN. Thời gian chuyển trạng thái sang sẵn sàng chiến đấu và ngược lại của RPO-A Shmel chỉ yêu cầu 30 giây, đây là thông số khá lý tưởng cho một vũ khí có mức độ sát thương lớn như vậy, nhất là khi đặt cạnh các loại súng không giật kiểu DKZ cồng kềnh. Nguồn ảnh: popmech.ru. Ngoài đầu đạn nhiệt áp cơ bản, RPO-A Shmel còn triển khai được các loại đạn đa dạng khác như đạn cháy, đạn khói, đạn phát sáng hay cả đạn nổ lõm chống thiết giáp… khiến cho nó thực sự là thứ vũ khí đa dụng và rất toàn diện. Nguồn ảnh: Nhưng nguy hiểm nhất dĩ nhiên vẫn là đạn nhiệt áp, ngọn lửa sinh ra sau khi đạn nổ tạo quả cầu lửa với đường kính 6 m, phạm vi ảnh hưởng vì sức ép lên tới 50 m, đủ sức sát thương sinh lực địch vì áp suất và nhiệt độ cực lớn sẽ gây tổn thương cho các cơ quan nội tạng. Nguồn ảnh:Súng phóng lựu nhiệt áp RPO-A Shmel là thứ vũ khí được đánh giá cực kỳ hiệu quả khi dùng để tiêu diệt các công trình quân sự, ụ súng hay cụm trú ẩn của phía đối phương, hiệu quả cao hơn nhiều so với việc bắn bằng súng chống tăng hay phải áp sát để sử dụng súng phun lửa như truyền thống. Nguồn ảnh: Mời độc giả xem video: Bộ binh Belarus bắn đạn thật với súng phóng lựu nhiệt áp RPO-A Shmel. (Nguồn Bộ Quốc phòng Belarus)

