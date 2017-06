Bám sát tiến độ đóng tàu sân bay nội địa Trung Quốc

Tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc Type-001A đang tiếp tục được hoàn thiện sau khi hạ thủy vào tháng 4. Ảnh: Sina. Công việc trên tàu khá ngổn ngang với rất nhiều thiết bị trên mặt boong. Ảnh: Sina. Phần tháp chỉ huy vẫn đang được tiếp tục thi công, đặc biệt là phần sau ở vị trí ống xã động cơ và cột buồm chính. Ảnh: Sina. Phần ăng ten radar phía trước đã được thi công xong, nhưng phần ống xã động cơ và cột buồm chính phía trên vẫn còn khá nhiều khối lượng công việc cần hoàn thành. Ảnh: Sina. Các công nhân đang thi công phần thoát nhiệt cho khu vực bố trí ống xã của động cơ. Đây là khu vực quan trọng trong việc làm giảm nhiệt độ từ động cơ, qua đó giảm độ bộc lộ hồng ngoại của tàu. Ảnh: Sina. Tàu sân bay Type-001A có thiết kế tương tự tàu sân bay Liêu Ninh mua lại của Ukraine. Trung Quốc chỉ mất 4 năm để hạ thủy tàu, một tốc độ khá ấn tượng đối với quốc gia lần đầu tiên tự đóng tàu sân bay. Ảnh: Sina. Type-001A được cho là có nhiều cải tiến hơn so với Liêu Ninh. Tàu có lượng choán nước khoảng 70.000 tấn, lớn hơn so với Liêu Ninh, số lượng máy bay mang theo cũng vì thế mà nhiều hơn. Ảnh: Sina. Điểm cải tiến lớn nhất trên Type-001A so với Liêu Ninh là phần tháp chỉ huy. Tàu sân bay mới sử dụng radar tương tự loại lắp trên tàu khu trục Type-052D với các mảng ăng ten phẳng, chứ không lồi như trên Liêu Ninh. Ảnh: Sina. Dự kiến thời gian hoàn thành việc lắp đặt thiết bị trên tàu sân bay Type-001A khoảng 2 năm. Sau đó, tàu sẽ tiến hành các thử nghiệm trên biển và dự kiến đưa vào sử dụng từ năm 2020. Ảnh: Sina. Tàu sân bay Type-001A được cho là có thể mang theo 48 máy bay các loại. Tiêm kích trên hạm J-15 sẽ là trụ cột sức mạnh của tàu sân bay này, cũng như của Hải quân Trung Quốc. Ảnh: Sina. Nếu không để ý kỷ phần tháp chỉ huy và số hiệu, rất nhiều người có thể nhầm đây là tàu sân bay Liêu Ninh. Ảnh: Sina. Phần khói đen tỏa ra từ tháp chỉ huy có thể là do hoạt động chạy thử động cơ. Ảnh: Sina.

