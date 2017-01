Bái lạy cách Quân đội Anh đối phó xe tăng Armata

Theo Russia & India Report, Quân đội Anh đang trong quá trình xây dựng thử nghiệm hai lữ đoàn bộ bộ cơ giới phản ứng nhanh mà theo London có thể giúp nước này đối phó với một cuộc xâm lược từ Nga. Thậm chí nhân tố chính của lữ đoàn phản ứng nhanh trên còn được xem là đối trọng với xe tăng T-14 Armata và xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25. Nguồn ảnh: Business Insider Sẽ không có gì đáng nói nếu như nhân tố trên của Anh là một mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực nào đó, đằng này lại là dòng xe chiến đấu bộ binh tiên tiến Ajax. Dự kiến, Ajax sẽ là lực lượng nòng cốt trong các lữ đoàn phản ứng nhanh mới của Quân đội Anh, với biên chế khoảng 100 xe cho mỗi lữ đoàn và được chia thành hai trung đoàn. Nguồn ảnh: snafu-solomon.com Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cho biết, trong năm nay Quân đội Anh sẽ thử nghiệm các lữ đoàn phản ứng nhanh đầu tiên của mình đi kèm với đó là việc đưa vào trang bị chính thức Ajax. Các lữ đoàn chính thức sẽ được thành lập trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 và chỉ trong vòng vài giờ Quân đội Anh có thể triển khai quân đến bất kỳ khu vực nào tại Châu Âu từ Romania cho đến các nước Baltic. Nguồn ảnh: dmitryshulgin.com Mặc dù được phân loại là xe chiến đấu bộ binh nhưng Ajax không khác gì mấy so với các dòng xe bọc thép hạng nhẹ của Anh hiện tại. Thế mạnh duy nhất của nó có lẽ là hệ thống phòng vệ tiên tiến còn hệ thống vũ khí chỉ mức tương đối nếu không muốn nói là có phần yếu kém trước một số dòng xe chiến đấu bộ binh khác trên thế giới. Nguồn ảnh: Flickr Hỏa lực chính của Ajax là pháo tự động 40mm CT40- một trong những mẫu pháo tự động hiện đại nhất của Châu Âu hiện nay, nó có tốc độ bắn lên đến 200 phát/phút với khả năng xuyên giáp 100mm với đạn thông thường ở tầm gần. Nếu phải đối đầu với xe tăng chiến đấu chủ lực dĩ nhiên CT40 không thể hạ gục được kẻ thù của mình nhưng nó vẫn có thể gây thiệt hại đối với lớp giáp bảo vệ bên ngoài hay trang thiết bị được gắn bên ngoài xe tăng. Nguồn ảnh: 4Archive.org Tầm bắn hiệu quả của CT40 là 2.500m và tối đa là 5.000m. Thiết kế của mẫu pháo tự động này cũng khá nhẹ khoảng 340kg chưa kể đạn do đó nó có thể được tích hợp trên nhiều dòng phương tiện khác nhau. Bản thân CT40 cũng có thể bắn đạn xuyên giáp APFSDS-T hay đạn phân mảnh HE-Airburst-T. Nguồn ảnh: bemil.chosun.com Trọng lượng của mỗi chiếc Ajax là khoảng 38 tấn thích hợp cho vận tải đường không ngay cả với các dòng máy bay vận tải quân sự thông thường như C-130. Đây chính là lý do khiến Quân đội Anh tự tin có thể triển khai các lữ đoàn phản ứng nhanh của mình đến sát biên giới Nga chỉ trong vài giờ. Nguồn ảnh: The Fifth Column Nhưng cái giá của việc trang bị Ajax trong Quân đội Anh lại là quá đắt khi London quyết định cắt giảm một phần lực lượng xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger-2 để đổi lấy Ajax. Đây được xem gần như là hành tự sát khi Ajax không thể thay thế vai trò của một xe tăng chiến đấu chủ lực trên chiến trường. Nguồn ảnh: Think Defence Theo chuyên gia quân sự người Nga Alexey Khlopotov, dẫu Ajax là một chiếc xe tốt nhưng nó không thể đóng vai trò then chốt trong các lữ đoàn phản ứng nhanh trong tương lai của Anh thậm chí sứ mệnh của Ajax cũng không mấy rõ ràng. Nếu so sánh về sức mạnh Ajax chỉ tương đương với các xe chiến đấu bộ binh BMP-2 của Nga mặc dù các biến thể nâng cấp BMP-2 hoàn toàn vượt trội hơn. Nguồn ảnh: btvt.narod.ru Thiết kế của Ajax về cơ bản giống các dòng xe chiến đấu bộ binh có từ những năm 1970, và ngày nay chẳng có mẫu xe chiến đấu bộ binh nào không được trang bị tên lửa chống tăng trong khi đó Ajax lại không. Về khả năng cơ động trọng lượng của Ajax thậm chí gần bằng một xe tăng chiến đấu chủ lực thì liệu nó có đủ nhanh trên chiến trường. Trong ảnh là xe chiến đấu bộ binh BMP-3 của Nga hình mẫu của phương tiện chiến tranh hiện đại. Nguồn ảnh: bastion-karpenko Với kiểu thiết kế như vậy thử hỏi cơ hội nào cho Ajax khi phải đối đầu với xe chiến đấu bộ binh BMP-3 hay BMD-4 của Nga chứ chưa nói đến Kurganets-25 và T-14 Armata vốn sở hữu sức mạnh vượt trội. Và trong trường hợp này Ajax đóng vai trò tấn công hay phòng thủ đều không thực sự khả thi. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin Khlopotov kết luận, dù truyền thông Phương Tây luôn reo rao về mối đe dọa đến từ T-14 Armata nhưng cách họ đối phó với nó thực sự ấu trĩ và Ajax là một trong số đó. Mẫu xe chiến đấu bộ binh này không thích hợp cho một cuộc chiến tranh tổng lực và London chỉ đang cố tìm cách đưa ra một giải pháp gì đó để che mắt công chúng về cái gọi là “mối đe dọa quân sự” đến từ Nga. Nguồn ảnh: miltechmag.com

