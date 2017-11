Ảnh: Quân phục dã chiến mới của QĐND Việt Nam

Tại AARM - Giải bắn súng quân đội các nước Asean lần thứ 27 đang được tổ chức tại Singapore, đội tuyển Việt Nam đã lần đầu tiên xuất hiện với kiểu quân phục dã chiến mới K17. Nguồn ảnh: AARM. Như mọi năm quân phục dã chiến của các đội tuyển tham gia AARM được chia thành hai họa tiết ngụy trang cơ bản gồm: ngụy trang rừng gỗ (woodland camo) và ngụy trang kỹ thuật số (digital camo). Trong đó quân phục dã chiến K17 của Việt Nam sử dụng họa tiết ngụy trang rừng gỗ với bốn gam màu chính. Nguồn ảnh: AARM. Cận cảnh bộ quân phục ngụy trang kiểu mới của Việt Nam. Họa tiết Woodland được sử dụng đầu tiên bởi quân đội Mỹ từ năm 1981 sau đó tới năm 2006 thì bị loại bỏ hoàn toàn và thay thế bằng họa tiết ngụy trang kỹ thuật số hoặc Multicam camo. Nguồn ảnh: AARM. Việc tự sản xuất ra quân phục ngụy trang kiểu kỹ thuật số là điều không hề đơn giản và hiện tại có không nhiều quốc gia trên thế giới có thể làm được. Cụ thể, muốn tạo ra được vải để may quân phục digital camo, cần có thuật toán từ máy tính để tính toán màu sắc địa hình được cho trước sau đó máy tính sẽ in lên vải. Nguồn ảnh: CCTV7. Quá trình in digital camo lên vải không hề khó, thậm chí có thể nói là dễ. Cái khó nhất là cần phải có thuật toán để tính toán sắp xếp vị trí của từng ô màu trên vải để ghép vào thành họa tiết digital. Ảnh: Mẫu ngụy trang digital camo của Trung Quốc giúp binh lính hòa mình vào môi trường cực tốt. Nguồn ảnh: CCTV7. Các thuật toán để in vải digital camo được các nước sở hữu liệt vào danh sách bí mật quân sự quốc gia và do sử dụng thuật toán mang tính ngẫu nhiên, không có bất cứ hai bộ quân phục digital camo nào giống y hệt nhau và cũng không thể truy ngược từ màu in digital ra thuật toán được. Ảnh: Quân phục họa tiết Woodland của Việt Nam bên cạnh quân phục Digital của Singapore. Nguồn ảnh: FBNV. Cận cảnh họa tiết ngụy trang Digital camo. Họa tiết này là tập hợp của các ô vuông với tối đa bốn hoặc năm màu sắc khác nhau và do máy tính hoàn toàn tự tính toán và in dựa vào hình ảnh môi trường định sẵn. Kiểu họa tiết này sử dụng thuật toán riêng biệt. Nguồn ảnh: Pinterest.. Trên thế giới hiện nay, đã có rất nhiều nước sử dụng họa tiết ngụy trang kiểu Digital vì tính hữu dụng và giá thành sản xuất thấp của nó. Cụ thể, các quân đội lớn trên thế giới như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Đức, Singapore, Nhật,... đều sử dụng kiểu ngụy trang Digital hoặc Dot Camo (sử dụng chấm tròn thay cho các ô vuông). Nguồn ảnh: Military. Ngoài ra, còn có một vài loại quân phục ngụy trang khác được in trên vải thường, không cần sử dụng tới máy tính nhưng cũng có hiệu quả ngụy trang rất cao và giá thành sản xuất thấp thường được sử dụng để may các bộ đồ ngụy trang khi đi săn. Nguồn ảnh: Aliexpress. Điểm yếu của kiểu quân phục may sẵn theo phom này là nghìn mẫu như một, hoàn toàn không có sự khác biệt và chỉ sử dụng được trong duy nhất một môi trường, nếu sử dụng không đúng hoàn cảnh, người mặc thậm chí sẽ còn trở nên nổi bật hơn. Nguồn ảnh: Aliexpress. Với xu thế chung hiện nay hy vọng trong tương lai gần Việt Nam sẽ sớm nghiên cứu phát triển cũng như trang bị quân phục ngụy trang theo kiểu digital cho binh lính và thậm chí là in lên xe tăng, thiết giáp và các loại phương tiện quân dụng khác để tăng khả năng ngụy trang khi chiến đấu của người lính. Nguồn ảnh: Aliexpress.

Tại AARM - Giải bắn súng quân đội các nước Asean lần thứ 27 đang được tổ chức tại Singapore, đội tuyển Việt Nam đã lần đầu tiên xuất hiện với kiểu quân phục dã chiến mới K17. Nguồn ảnh: AARM. Như mọi năm quân phục dã chiến của các đội tuyển tham gia AARM được chia thành hai họa tiết ngụy trang cơ bản gồm: ngụy trang rừng gỗ (woodland camo) và ngụy trang kỹ thuật số (digital camo). Trong đó quân phục dã chiến K17 của Việt Nam sử dụng họa tiết ngụy trang rừng gỗ với bốn gam màu chính. Nguồn ảnh: AARM. Cận cảnh bộ quân phục ngụy trang kiểu mới của Việt Nam. Họa tiết Woodland được sử dụng đầu tiên bởi quân đội Mỹ từ năm 1981 sau đó tới năm 2006 thì bị loại bỏ hoàn toàn và thay thế bằng họa tiết ngụy trang kỹ thuật số hoặc Multicam camo. Nguồn ảnh: AARM. Việc tự sản xuất ra quân phục ngụy trang kiểu kỹ thuật số là điều không hề đơn giản và hiện tại có không nhiều quốc gia trên thế giới có thể làm được. Cụ thể, muốn tạo ra được vải để may quân phục digital camo, cần có thuật toán từ máy tính để tính toán màu sắc địa hình được cho trước sau đó máy tính sẽ in lên vải. Nguồn ảnh: CCTV7. Quá trình in digital camo lên vải không hề khó, thậm chí có thể nói là dễ. Cái khó nhất là cần phải có thuật toán để tính toán sắp xếp vị trí của từng ô màu trên vải để ghép vào thành họa tiết digital. Ảnh: Mẫu ngụy trang digital camo của Trung Quốc giúp binh lính hòa mình vào môi trường cực tốt. Nguồn ảnh: CCTV7. Các thuật toán để in vải digital camo được các nước sở hữu liệt vào danh sách bí mật quân sự quốc gia và do sử dụng thuật toán mang tính ngẫu nhiên, không có bất cứ hai bộ quân phục digital camo nào giống y hệt nhau và cũng không thể truy ngược từ màu in digital ra thuật toán được. Ảnh: Quân phục họa tiết Woodland của Việt Nam bên cạnh quân phục Digital của Singapore. Nguồn ảnh: FBNV. Cận cảnh họa tiết ngụy trang Digital camo. Họa tiết này là tập hợp của các ô vuông với tối đa bốn hoặc năm màu sắc khác nhau và do máy tính hoàn toàn tự tính toán và in dựa vào hình ảnh môi trường định sẵn. Kiểu họa tiết này sử dụng thuật toán riêng biệt. Nguồn ảnh: Pinterest.. Trên thế giới hiện nay, đã có rất nhiều nước sử dụng họa tiết ngụy trang kiểu Digital vì tính hữu dụng và giá thành sản xuất thấp của nó. Cụ thể, các quân đội lớn trên thế giới như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Đức, Singapore, Nhật,... đều sử dụng kiểu ngụy trang Digital hoặc Dot Camo (sử dụng chấm tròn thay cho các ô vuông). Nguồn ảnh: Military. Ngoài ra, còn có một vài loại quân phục ngụy trang khác được in trên vải thường, không cần sử dụng tới máy tính nhưng cũng có hiệu quả ngụy trang rất cao và giá thành sản xuất thấp thường được sử dụng để may các bộ đồ ngụy trang khi đi săn. Nguồn ảnh: Aliexpress. Điểm yếu của kiểu quân phục may sẵn theo phom này là nghìn mẫu như một, hoàn toàn không có sự khác biệt và chỉ sử dụng được trong duy nhất một môi trường, nếu sử dụng không đúng hoàn cảnh, người mặc thậm chí sẽ còn trở nên nổi bật hơn. Nguồn ảnh: Aliexpress. Với xu thế chung hiện nay hy vọng trong tương lai gần Việt Nam sẽ sớm nghiên cứu phát triển cũng như trang bị quân phục ngụy trang theo kiểu digital cho binh lính và thậm chí là in lên xe tăng, thiết giáp và các loại phương tiện quân dụng khác để tăng khả năng ngụy trang khi chiến đấu của người lính. Nguồn ảnh: Aliexpress.