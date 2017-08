Ảnh QS cuối tuần: J-15 Trung Quốc bị hạ gục bởi chim

Hình ảnh bắt đầu cho chùm ảnh quân sự ấn tượng tuần này chính là khoảng khắc những chiếc xe bọc thép đổ bộ đường không BMD-2 của lính dù Nga rời khỏi máy bay vận tải quân sự hạng nặng IL-76 sau một đợt tập trận. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Xa hơn về phía Nam Mỹ, đầu tuần này Quân đội Venezuela đã tổ chức cuộc tập trận lớn nhất trong năm ngay sau tuyên bố khả năng can thiệp quân sự của Mỹ vào quốc gia Nam Mỹ này. Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez trong cuộc tập trận này cũng tuyên bố Quân đội Venezuela sẽ đè bẹp mọi âm mưu xâm lược và phá hoại Venezuela từ bên ngoài. Nguồn ảnh: Reuters. Phi đội máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS bay trên bầu trời ngoại ô Moscow nhân dịp kỷ niệm 105 năm thành lập Không quân Nga. Nguồn ảnh Bộ Quốc phòng Nga. Tướng Joseph F. Dunford - Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ chào một binh sĩ Trung Quốc, khi ông này đến dự khán một đợt tập trận của Quân đội Trung Quốc diễn ra tại Thẩm Dương vào 18/6 vừa rồi. Nguồn ảnh: Sina. Dàn xe chiến đấu bộ binh Bradley mới cứng vừa được Mỹ viện trợ cho Quân đội Lebanon vào đầu tuần này. Được biết số lượng Bradley mà Mỹ sẽ chuyển giao cho Lebanon trong năm nay có thể lên đến 32 đơn vị. Nguồn ảnh: The Daily Star. Khoảng khắc ấn tượng khi chiếc xe tăng VT-4 của Trung Quốc khai hỏa trong màn trình diễn tại Triển lãm vũ khí Norinco Armour Day 2017, do Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Phương Bắc, Trung Quốc tự tổ chức. Một khách tham quan thử nghiệm trò bắn súng thực tế ảo với mẫu súng trường tấn công AK-105 trong ngày khai mạc sớm của Diễn đàn quân sự quốc tế ARMY-2017 do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức. Nguồn ảnh:Sputnik. Hình ảnh chiếc máy bay J-15 do phi công Viên Vĩ – Đại đội phó Trung đoàn tiêm kích hải quân bay qua một đàn chim khi đang cất cánh, một số con chim đã bị hút vào động cơ gây chập cháy động cơ bên trái. Sự cố trên vừa xảy ra vào đầu tuần này. Nguồn ảnh: weibo. Màn trình diễn của phi đội bay “Bát Nhất” của Không quân Trung Quốc tại Aviadarts-2017, năm nay Trung Quốc vẫn không thể vượt qua được Nga để trở vị nhà vô địch mới của Aviadarts. Lần đầu tiên nội thất bên trong tàu ngầm tấn công diesel-điện Type 039 lộ diện trước công chúng, thiết kế của Type 039 thậm chí còn hiện đại hơn cả tàu ngầm Kilo của Nga. Nguồn ảnh: Sina Màn phi nước kiệu của xe tăng T-90S "Bhishma" thuộc đội tuyển Ấn Độ tại Tank biathlon. Đáng tiếc là chỉ vài giờ sau đó chiếc xe tăng trên cũng chết động cơ, khiến Ấn Độ bị loại khỏi cuộc thi. Nguồn ảnh: TASS. Tổ hợp tên lửa chống tăng tự hành 9K114 "Shturm-S” tham gia Diễn đàn quân sự quốc tế ARMY-2017 do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức.

