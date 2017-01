Ảnh màu hiếm “voi sắt” của quân Đồng Minh trong CTTG 2

Loại xe tăng phổ biến nhất của Quân đội Mỹ trong thế chiến thứ hai chính là M4 Sherman và các phiên bản nâng cấp của nó. Nguồn ảnh: Top81. Chiếc M4 này phổ biến đến mức xuất hiện cả trong biên chế của Quân đội Liên Xô dưới dạng hàng viện trợ của Mỹ. Những binh lính Liên Xô cũng rất thích loại xe tăng Mỹ này vì nội thất bên trong đều rất thoải mái chứ không quá sơ sài như trong các xe tăng Liên Xô thời bấy giờ. Nguồn ảnh: Top81. Tuy vậy, những chiếc xe tăng M4 lại có khả năng cơ động hơi kém trên chiến trường do trọng tâm của xe được đặt hơi cao dẫn đến việc xe tăng dễ bị lật khi đi vào những đoạn đường không bằng phẳng. Nguồn ảnh: Top81. Tuy nhiên các binh lính bộ binh lại khá ưa thích tác chiến cạnh chiếc M4 vì nó có chiều cao lớn, dễ dàng che chắn hoàn toàn cho binh lính phía sau. Nguồn ảnh: Top81. Binh lính Mỹ và kíp lái xe tăng Anh chia sẻ từng điếu thuốc. Trên chiến trường, mối quan hệ của các kíp lái xe tăng và các binh lính bộ binh là rất khăng khít vì xe tăng cần bộ binh đi cùng vào trận đánh để bọc cánh và bọc hậu còn bộ binh thì cần xe tăng để hút bớt hỏa lực của đối phương và quan trọng hơn nữa là để... đỡ phải đi bộ trong những đợt hành quân xa. Nguồn ảnh: Top81. Một chiếc M4 bên cạnh một chú voi ở chiến trường Bắc Phi. Nguồn ảnh: Top81. Cách xe tăng chuyên chở binh lính trong những cuộc hành quân xa, ngay khi nghe tiếng súng của đối phương tất cả các binh lính trên xe đều nhảy xuống dàn trận ngay lập tức. Tác chiến bên cạnh chiếc xe tăng dù có cảm giác khá an tâm nhưng bù lại lại rất dễ bị... ù tai do khi nòng pháo xe tăng khai hỏa âm thanh phát ra ngoài rất lớn. Nguồn ảnh: Top81. Bên cạnh những chiếc M4 của Mỹ, Quân đội Anh cũng có những chiếc xe tăng của riêng mình do họ tự thiết kế và sản xuất. Những chiếc xe tăng này được đặt theo tên của Thủ thướng Anh thời bấy giờ, Churchill. Nguồn ảnh: Top81. Vì được sản xuất cho người Anh nên những chiếc xe tăng Churchill này đều có tay lái nghịch ở phía bên phải, đúng với thói quen lái xe ô-tô ở nước Anh. Điều này giúp các lái xe tăng dễ dàng làm quen hơn với phương tiện và không bị cuống trên chiến trường. Nguồn ảnh: Top81. Khác với M4 chỉ là tăng hạng trung, chiếc Churchill là xe tăng hạng nặng, chúng được trang bị lớp giáp cực dày, lên tới 102 mm ở phía trước khiến trọng lượng xe đạt tới 40 tấn. Tuy vậy tấm giáp phía trước xe lại có độ nghiêng thấp, dễ dàng bị xuyên thủng bởi các loại hỏa lực mạnh của đối phương. Nguồn ảnh: Top81. Chiến trường Bắc Phi nổi tiếng là một "cuộc chơi sòng phẳng" với cả hai bên vì địa hình trải dài toàn sa mạc không hề có vật cản khiến việc đánh du kích là điều cực kỳ khó, tuy nhiên lực lượng Anh đã tự phát minh ra lối đánh du kích bằng những chiếc xe jeep như thế này. Nguồn ảnh: Top81. Lối đánh này rất đơn giản, các đơn vị tập kích sẽ xông thẳng vào sân bay đối phương trên xe jeep, di chuyển liên tục không ngừng, vừa di chuyển vừa xả đạn, quăng lựu đạn tứ tung, tạo hỗn loạn trong lòng địch rồi rút lui nhanh nhất có thể. Nguồn ảnh: Top81.

