Ảnh: Lính Nga phối hợp diễn tập cùng robot chiến đấu

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một video được quay trong một bài tập chiến thuật đặc biệt của trung đội bộ binh cơ giới tại thao trường Alabino, ngoại ô Moscow. Trong video bài tập trận có sự tham gia của các robot chiến đấu "Soratnik" và "Nerekhta". Nguồn ảnh: Ministry of Defence Trong cuộc diễn tập giữa các robot chiến đấu và các binh sĩ thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 27 Sevastopol, được tăng cường BTR-82. Đây là phần diễn tập thực tế các nhiệm vụ của bộ tư lệnh lục quân Nga. Nguồn ảnh: Ministry of Defence Trong video có thể thấy cả robot và các binh sĩ cũng như các xe cơ giới đều được sơn, ngụy trang màu trắng để phù hợp với địa hình mùa đông tuyết trắng. Robot đã thực hiện các bài cơ động, di chuyển, xác định mục tiêu và khai hỏa. Nguồn ảnh: Ministry of Defence "Vũ khí mới có phần nào đấy làm chúng tôi hài lòng, cũng có chỗ thì chưa. Các tiêu chí chủ yếu đặt ra– chúng phải được sử dụng hiệu quả trong biên chế. Sau mỗi lần diễn tập, chúng tôi đã trao đổi ý kiến với các đại diện các tập đoàn công nghiệp, giúp họ tiếp tục hoàn thiện vũ khí mới này" - Tư lệnh các Lục quân – Thượng tướng Oleg Salyukov cho biết. Nguồn ảnh: Ministry of Defence Robot “Soratnik” là hệ thống chiến đấu tự động được phát triển bởi tập đoàn vũ khí nhà nước Kalashnikov. Nó được giới thiệu lần đầu tiên tại diễn đàn quân sự-kỹ thuật quốc tế "Army- 2016". Nguồn ảnh: Ministry of Defence Robot “Soratnik” phát triển trên khung gầm bánh xích bọc thép, được thiết kế để trinh sát, tuần tra, chiến đấu và bảo vệ các khu vực và các cơ sở quan trọng, rà phá bom mìn và loại bỏ các chướng ngại vật. Nguồn ảnh: Ministry of Defence “Soratnik” hoạt động ở ba chế độ điều khiển, trọng lượng không quá 7 tấn, nó có khả năng tốc độ lên đến 40 km/h. Khi điều khiển từ xa và bán kính phạm vi kiểm soát và quan sát lên đến 10 km. Nguồn ảnh: Ministry of Defence Nó có thể hoạt động trong chế độ thụ động và lên đến 10 ngày để phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên đến 2500 m. Thậm chí nó cũng có thể liên kết cùng hoạt động với các máy bay không người lái để trinh sát và tiêu diệt mục tiêu. Nguồn ảnh: Ministry of Defence Nền tảng “Soratnik” có thể được gắn súng máy cỡ 7,62 mm và 12,7 mm thậm chí 30 mm, cũng như súng phóng lựu AH-17A. Modul chiến đấu được trang bị hệ thống ổn định vũ khí bằng con quay hồi chuyển và có thể độc lập phát hiện, theo dõi, xác định kiểu và tiêu diệt mục tiêu. Ngoài ra “Soratnik” đang được xem xét để lắp đặt tám tên lửa chống tăng dẫn đường "Kornet-EM. Nguồn ảnh: Ministry of Defence Robot “Nerekhte” – robot chiến đấu đầu tiên được giới thiệu tại ngày hội “Sáng kiến” “Innovation Day” 2015. Được phát triển bởi nhà máy Degtyarev, cùng với Quỹ nghiên cứu triển vọng. Nguồn ảnh: Ministry of Defence Khung gầm bánh xích đa năng có thể được sử dụng để trinh sát, điều chỉnh hoặc khai hỏa, cũng như vận chuyển, chuyên chở binh sĩ bị thương. Nó được thiết kế để có thể thực hiện 14 nhiệm vụ khác nhau tùy thuộc vào từng loại modul được lắp đặt. Nguồn ảnh: Ministry of Defence Vũ khí được trang bị trên Robot “Nerekhte” này là súng máy cỡ 7,62 mm và 12,7 mm, và trong tương lai, theo một số nguồn tin, nó sẽ được lắp khẩu súng máy mạnh hơn, được thiết kế đặc biệt cho "Nerekhta". Ngoài ra gần đây trong thành phần tổ hợp robot còn có các trực thăng không người lái TB-29B và hệ thống điều khiển tự động SAU9-9.0. Nguồn ảnh: Ministry of Defence

