Ảnh hiếm cận cảnh máy bay không người lái Searcher II Israel

Máy bay không người lái do thám Searcher II của Quân đội Israel được nghiên cứu và phát triển từ năm 1998 nhằm thay thế cho phiên bản Searcher I đã phục vụ rất hiệu quả từ suốt những năm 80 của thế kỷ trước. Nguồn ảnh: QQ. Vẫn giữ nguyên các yếu tố chính như phiên bản ban đầu, Searcher II nhỏ, nhẹ, dễ điều khiển, chi phí xuất xưởng và phí vận hành rẻ. Phiên bản cải tiến này cũng không cung cấp các tính năng chiến đấu mà giữ nguyên đặc thù ban đầu là một máy bay không người lái chỉ có nhiệm vụ do thám. Nguồn ảnh: QQ. Phần dưới mũi máy bay với hệ thống camera góc rộng có tính năng hồng ngoại giúp nhận diện mục tiêu trong bóng tối. Nguồn ảnh: QQ. Searcher II có trọng lượng tổng cộng chỉ 68 kg, dài 5,85 mét, sải cánh rộng 8,54 mét. Được trang bị một động cơ điện cung cấp 47 sức ngựa chiếc máy bay do thám này có khả năng hoạt động liên tục trong 18 tiếng đồng hồ, tốc độ tối đa đạt 200 km/h, trần bay 6.100 mét. Nguồn ảnh: QQ. Hệ thống lái với hai cánh đuôi cách xa nhau giúp máy bay cơ động, dễ dàng điều khiển hơn và đặc biệt là có khả năng bay trong điều kiện thời tiết xấu. Nguồn ảnh: QQ. Phòng điều khiển từ xa của máy bay không người lái Searcher II bao gồm một hoa tiêu, một phi công và một chỉ huy kiêm giám sát. Nguồn ảnh: QQ. Hệ thống camera có khả năng quay 360 độ kèm theo góc rộng 110 độ và khả năng phóng to hình ảnh giúp phi công thu thập được tối đa các thông tin tình báo về mặt hình ảnh. Nguồn ảnh: QQ. Tính năng hồng ngoại của camera giúp các phi công phát hiện ra người và phương tiện vũ khí được ngụy trang hoặc trong bóng tối. Nguồn ảnh: QQ. Hệ thống ăng-ten điều khiển của Searcher II. Nguồn ảnh: QQ.

