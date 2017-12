Anh hạ thủy tàu sân bay Queen Elizabeth thứ hai

Hôm 21/12 vừa qua, tàu sân bay thứ hai thuộc lớp Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh - HMS Prince of Wales đã được hạ thủy. Con tàu mang tên "Hoàng tử xứ Wales" này được khởi đóng sau hai năm so với tàu sân bay HMS Queen Elizabeth. Nguồn ảnh: Sina. Mặc dù đã được hạ thủy, tuy nhiên quá trình hoàn thiện của HMS Prince of Wales vẫn còn khá dài và sớm nhất phải đến năm 2020 tàu sân bay này mới có thể được biên chế cho Hải quân Anh. Nguồn ảnh: Sina. Là tàu sân bay cuối cùng của Anh được đóng theo lớp tàu sân bay Queen Elizabeth, tàu sân bay HMS Prince of Wales được Hải quân Hoàng gia Anh đặt hàng từ năm 2008 và khởi đóng ngày 26/5/2011. Nguồn ảnh: Sina. Đây là con tàu thứ bảy của Hải quân Hoàng gia Anh mang tên HMS Prince of Wales. Trước đó, con tàu gần đây nhất của Hải quân Anh mang tên HMS Prince of Wales là một thiết giáp hạm. Nguồn ảnh: Sina. Hình dáng cơ bản của tàu sân bay HMS Prince of Wales hoàn toàn tương tự như HMS Queen Elizabeth, với kiểu thiết kế cầu nhảy đặc trưng. Nguồn ảnh: Sina. Con tàu này có độ giãn nước khoảng 70.000 tấn, dài 280 mét, mớm nước 11 mét và có mặt sàn rộng 16.000 mét vuông. Nguồn ảnh: Sina. Tàu sân bay HMS Prince of Wales có khả năng mang theo tối đa khoảng 50 máy bay chiến đấu các loại trong đó có cả loại chiến đấu cơ F-35 Lightning II dự kiến sẽ được trang bị cho Không quân Hải quân Anh trong tương lai. Nguồn ảnh: Sina. Theo lý thuyết, các tàu sân bay được đóng theo lớp Queen Elizabeth có thể mang theo được tối đa 70 máy bay chiến đấu các loại, tuy nhiên điều này là không cần thiết trong giai đoạn hiện tại. Nguồn ảnh: Sina. Tính tới thời điểm hiện tại, tàu sân bay HMS Prince of Wales đã hoàn thành được khoảng 85 tới 90% khối lượng đóng mới. Mặc dù vậy, sau sự cố rò rỉ nước trên tàu HMS Queen Elizabeth nhiều khả năng sẽ tác động đến cả HMS Prince of Wales làm kéo dài thời gian thử nghiệm của nó. Nguồn ảnh: BAE. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh tàu sân bay HMS Prince of Wales được hạ thủy hôm 21/12 vừa rồi.

Hôm 21/12 vừa qua, tàu sân bay thứ hai thuộc lớp Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh - HMS Prince of Wales đã được hạ thủy. Con tàu mang tên "Hoàng tử xứ Wales" này được khởi đóng sau hai năm so với tàu sân bay HMS Queen Elizabeth. Nguồn ảnh: Sina. Mặc dù đã được hạ thủy, tuy nhiên quá trình hoàn thiện của HMS Prince of Wales vẫn còn khá dài và sớm nhất phải đến năm 2020 tàu sân bay này mới có thể được biên chế cho Hải quân Anh. Nguồn ảnh: Sina. Là tàu sân bay cuối cùng của Anh được đóng theo lớp tàu sân bay Queen Elizabeth, tàu sân bay HMS Prince of Wales được Hải quân Hoàng gia Anh đặt hàng từ năm 2008 và khởi đóng ngày 26/5/2011. Nguồn ảnh: Sina. Đây là con tàu thứ bảy của Hải quân Hoàng gia Anh mang tên HMS Prince of Wales. Trước đó, con tàu gần đây nhất của Hải quân Anh mang tên HMS Prince of Wales là một thiết giáp hạm. Nguồn ảnh: Sina. Hình dáng cơ bản của tàu sân bay HMS Prince of Wales hoàn toàn tương tự như HMS Queen Elizabeth , với kiểu thiết kế cầu nhảy đặc trưng. Nguồn ảnh: Sina. Con tàu này có độ giãn nước khoảng 70.000 tấn, dài 280 mét, mớm nước 11 mét và có mặt sàn rộng 16.000 mét vuông. Nguồn ảnh: Sina. Tàu sân bay HMS Prince of Wales có khả năng mang theo tối đa khoảng 50 máy bay chiến đấu các loại trong đó có cả loại chiến đấu cơ F-35 Lightning II dự kiến sẽ được trang bị cho Không quân Hải quân Anh trong tương lai. Nguồn ảnh: Sina. Theo lý thuyết, các tàu sân bay được đóng theo lớp Queen Elizabeth có thể mang theo được tối đa 70 máy bay chiến đấu các loại, tuy nhiên điều này là không cần thiết trong giai đoạn hiện tại. Nguồn ảnh: Sina. Tính tới thời điểm hiện tại, tàu sân bay HMS Prince of Wales đã hoàn thành được khoảng 85 tới 90% khối lượng đóng mới. Mặc dù vậy, sau sự cố rò rỉ nước trên tàu HMS Queen Elizabeth nhiều khả năng sẽ tác động đến cả HMS Prince of Wales làm kéo dài thời gian thử nghiệm của nó. Nguồn ảnh: BAE. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh tàu sân bay HMS Prince of Wales được hạ thủy hôm 21/12 vừa rồi.