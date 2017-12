Ấn tượng chuyến thăm Việt Nam của Tư lệnh Không quân TBD Mỹ

“Mối quan hệ ngày càng sâu đậm giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có lợi chung cho lực lượng không quân hai nước, hai dân tộc và toàn khu vực”. (Ảnh Không Quân Hoa Kỳ) Đại tướng Terrence J. O’Shaughnessy, Tư lệnh Không quân Thái Bình Dương Mỹ, trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 14-16/12 vừa qua. (Ảnh Không Quân Mỹ) Đại tướng O’Shaughnessy và Đại thượng sĩ Anthony Johnson, Chỉ huy trưởng hạ sĩ quan Không quân Thái Bình Dương Mỹ, đã dừng chân tại Hà Nội, Cam Ranh, và TP.HCM để khẳng định cam kết của Mỹ đối với hòa bình và thịnh vượng trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương cũng như tìm kiếm cơ hội đẩy mạnh hợp tác với Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam. (Ảnh Không Quân Mỹ) Đại tá Jay Gibson, Trưởng phòng An toàn bay Không quân Thái Bình Dương Mỹ, cũng tham gia một phần của chuyến thăm nhằm thảo luận các hoạt động hợp tác tiếp theo về chủ đề an toàn hàng không với đối tác Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam. (Ảnh Không Quân Mỹ) “Chuyến thăm này là bước mở đầu cho việc đối thoại liên tục giữa lực lượng không quân hai nước, tạo điều kiện để hai bên tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tìm ra những lĩnh vực mà chúng ta có thể cùng nhau tiến tới... “Chúng ta có rất nhiều điểm chung, niềm tự hào về lực lượng của mình, những lợi ích và quan điểm hai bên cùng chia sẻ, và những thách thức chung về an ninh. Chúng ta mong muốn hợp tác sâu rộng hơn nữa nhằm đảm bảo hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.”, Đại tướng O’Shaughnessy cho biết. (Ảnh Không Quân Mỹ) Trong chuyến thăm 3 ngày, Đại tướng O’Shaughnessy và Đại thượng sĩ Johnson đã gặp gỡ các tướng lĩnh quân đội và quốc phòng chủ chốt, trong đó có Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, cùng các viên chức của Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Mỹ. (Ảnh Không Quân Mỹ) Ngoài ra, đoàn còn thăm 4 sân bay (Gia Lâm, Nội Bài, Cam Ranh và Biên Hòa). Đây là dịp để đoàn trao đổi với các chiến sĩ, sĩ quan của Quân chủng Phòng không - Không quân về nhiều chủ đề khác nhau. Ngoài việc thảo luận những thách thức an ninh chung, hai bên còn tập trung nói về những cơ hội đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực an toàn hàng không và đào tạo phi công, công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo và quân y. (Ảnh Không Quân Mỹ) Hai bên cũng khẳng định cam kết tiếp tục các hoạt động khắc phục hậu quả sau chiến tranh, bao gồm Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 142 diễn ra tại Hà Nội ngày 13/12. Buổi lễ đã ghi nhận việc chuyển giao 4 bộ hài cốt quân nhân Mỹ, kết quả của mối quan hệ hợp tác về hoạt động nhân đạo giữa hai chính phủ Mỹ và Việt Nam. (Ảnh Không Quân Mỹ) “Việc hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ là một minh chứng tuyệt vời về lòng tin mà hai dân tộc chúng ta cần tiếp tục phát huy. Chúng tôi cam kết tiếp tục cùng nhau đẩy mạnh hoạt động trên các lĩnh vực này, nhìn nhận quá khứ và hướng tới tương lai” Đại tướng O’Shaughnessy phát biểu. (Ảnh Không Quân Mỹ)

