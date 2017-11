Ấn tượng phiên bản AK-47 "nhái" xịn hơn cả bản gốc

Được thiết kế bởi quân đội Phần Lan, khẩu Rk 62 từ lâu đã được chọn là loại vũ khí chính thức cho quân đội nước này nhưng ít ai biết rằng khẩu súng trường tấn công của quân đội quốc gia châu Âu này lại có nguồn gốc từ Liên Xô, cụ thể là từ súng trường tấn công Ak-4. Nguồn ảnh: Firearm. Ra đời từ năm 1962, khẩu Rk 62 của Phần Lan được thiết kế dựa trên phiên bản Ak-47 do Ba Lan sản xuất dựa trên giấy phép của Liên Xô. Tuy nhiên vẫn có những điểm khác biệt nhất định giữa hai dòng súng này. Nguồn ảnh: Mtv. Điểm đầu tiên đó là Rk 62 có nắp hộp khóa nòng kín chứ không bị "mở" quá nhiều như AK-47. Điều này được khẳng định ở việc khe thước ngắm và mọi loại kính ngắm tương thích cho Rk 62 đều được gắn trực tiếp lên hộp khóa nòng. Nguồn ảnh: Mtv. Việc gắn thước ngắm và cả kính ngắm lên nắp hộp khóa nòng cho thấy, bộ phận này của Rk 62 được thiết kế rất vững và hoàn hoàn toàn không gặp phải vấn đề gì khi xạ thủ vừa bắn, vừa ngắm qua bộ phận ngắm trên nắp hộp khóa nòng. Nguồn ảnh: Llta. Điểm khác biệt đáng kể thứ hai đó là ở khu vực chốt gạt tháo băng đạn, chốt gạt trên khẩu Rk 62 được thiết kế với cả một nắp hở để che đi phần nẫy gạt. Nguồn ảnh: Youtube. Sở dĩ như vậy là do sau khi sử dụng Ak-47, phía Phần Lan nhận ra rằng người lính khi đeo găng tay cỡ lớn vào mùa đông sẽ rất dễ bấm nhầm vào chốt gạt này do đó họ thiết kế lại và cho thêm cả một bộ phận che chắn cho chốt gạt khó bị gạt nhầm hơn. Nguồn ảnh: Mtv. Cận cảnh chốt gạt tháo hộp tiếp đạn của khẩu Rk 62 Phần Lan. Nguồn ảnh: Kavela. Ngoài ra, phiên bản Rk 62 ngay từ đầu đã được thiết kế hoàn toàn bằng kim loại, không có bất cứ một chi tiết nào được làm bằng gỗ dù gỗ tốt ở Phần Lan là không thiếu. Điều này cho thấy các nhà thiết kế của Phần Lan đã đi trước thời đại khi họ cho rằng, việc cho thêm các chi tiết bằng gỗ vào cấu tạo súng sẽ sớm bị lỗi thời trong tương lai. Nguồn ảnh: Saas. Khẩu Rk 62 của Phần Lan vẫn sử dụng cỡ đạn 7,62x39mm giống với AK-47 và đây là một trong những quốc gia châu Âu hiếm hoi sử dụng đạn 7.62mm của Liên Xô, súng có tốc độ bắn vào khoảng 700 viên mỗi phút, gia tốc đầu đạn 715 mét/giây, tầm bắn hiệu quả 300 mét và sử dụng hộp tiếp đạn 30 viên. Nguồn ảnh: Wiki. Hệ thống thước ngắm trên khẩu Rk 62 cho phép xạ thủ bắn xa tối đa 470 mét. Các nhà thiết kế súng cho rằng, sử dụng thước ngắm cơ khí có vạch chia tới 800 mét như trên khẩu AK-47 là "không để làm gì" vì không xạ thủ nào có thể ngắm nổi mục tiêu ở khoảng cách 800 mét bằng thước ngắm cơ khí. Nguồn ảnh: Maa. Trong suốt khoảng thời gian từ năm 1965 tới năm 1994 đã có tổng cộng 350.000 khẩu súng trường tấn công Rk 62 được Phần Lan sản xuất và các biến thể của nó hiện vẫn đang nằm trong biên chế chính thức của Quân đội Phần Lan ngày nay. Nguồn ảnh: Radio. Mặc dù ít tiếng tăm hơn đàn anh của mình là khẩu AK-47 nhưng có thể khẳng định một điều, đây chính là phiên bản hoàn hảo nhất của khẩu AK-47 đã từng được sản xuất với số lượng lớn trên thế giới. Nguồn ảnh: Llta.

Được thiết kế bởi quân đội Phần Lan, khẩu Rk 62 từ lâu đã được chọn là loại vũ khí chính thức cho quân đội nước này nhưng ít ai biết rằng khẩu súng trường tấn công của quân đội quốc gia châu Âu này lại có nguồn gốc từ Liên Xô, cụ thể là từ súng trường tấn công Ak-4. Nguồn ảnh: Firearm. Ra đời từ năm 1962, khẩu Rk 62 của Phần Lan được thiết kế dựa trên phiên bản Ak-47 do Ba Lan sản xuất dựa trên giấy phép của Liên Xô. Tuy nhiên vẫn có những điểm khác biệt nhất định giữa hai dòng súng này. Nguồn ảnh: Mtv. Điểm đầu tiên đó là Rk 62 có nắp hộp khóa nòng kín chứ không bị "mở" quá nhiều như AK-47. Điều này được khẳng định ở việc khe thước ngắm và mọi loại kính ngắm tương thích cho Rk 62 đều được gắn trực tiếp lên hộp khóa nòng. Nguồn ảnh: Mtv. Việc gắn thước ngắm và cả kính ngắm lên nắp hộp khóa nòng cho thấy, bộ phận này của Rk 62 được thiết kế rất vững và hoàn hoàn toàn không gặp phải vấn đề gì khi xạ thủ vừa bắn, vừa ngắm qua bộ phận ngắm trên nắp hộp khóa nòng. Nguồn ảnh: Llta. Điểm khác biệt đáng kể thứ hai đó là ở khu vực chốt gạt tháo băng đạn, chốt gạt trên khẩu Rk 62 được thiết kế với cả một nắp hở để che đi phần nẫy gạt. Nguồn ảnh: Youtube. Sở dĩ như vậy là do sau khi sử dụng Ak-47, phía Phần Lan nhận ra rằng người lính khi đeo găng tay cỡ lớn vào mùa đông sẽ rất dễ bấm nhầm vào chốt gạt này do đó họ thiết kế lại và cho thêm cả một bộ phận che chắn cho chốt gạt khó bị gạt nhầm hơn. Nguồn ảnh: Mtv. Cận cảnh chốt gạt tháo hộp tiếp đạn của khẩu Rk 62 Phần Lan. Nguồn ảnh: Kavela. Ngoài ra, phiên bản Rk 62 ngay từ đầu đã được thiết kế hoàn toàn bằng kim loại, không có bất cứ một chi tiết nào được làm bằng gỗ dù gỗ tốt ở Phần Lan là không thiếu. Điều này cho thấy các nhà thiết kế của Phần Lan đã đi trước thời đại khi họ cho rằng, việc cho thêm các chi tiết bằng gỗ vào cấu tạo súng sẽ sớm bị lỗi thời trong tương lai. Nguồn ảnh: Saas. Khẩu Rk 62 của Phần Lan vẫn sử dụng cỡ đạn 7,62x39mm giống với AK-47 và đây là một trong những quốc gia châu Âu hiếm hoi sử dụng đạn 7.62mm của Liên Xô, súng có tốc độ bắn vào khoảng 700 viên mỗi phút, gia tốc đầu đạn 715 mét/giây, tầm bắn hiệu quả 300 mét và sử dụng hộp tiếp đạn 30 viên. Nguồn ảnh: Wiki. Hệ thống thước ngắm trên khẩu Rk 62 cho phép xạ thủ bắn xa tối đa 470 mét. Các nhà thiết kế súng cho rằng, sử dụng thước ngắm cơ khí có vạch chia tới 800 mét như trên khẩu AK-47 là "không để làm gì" vì không xạ thủ nào có thể ngắm nổi mục tiêu ở khoảng cách 800 mét bằng thước ngắm cơ khí. Nguồn ảnh: Maa. Trong suốt khoảng thời gian từ năm 1965 tới năm 1994 đã có tổng cộng 350.000 khẩu súng trường tấn công Rk 62 được Phần Lan sản xuất và các biến thể của nó hiện vẫn đang nằm trong biên chế chính thức của Quân đội Phần Lan ngày nay. Nguồn ảnh: Radio. Mặc dù ít tiếng tăm hơn đàn anh của mình là khẩu AK-47 nhưng có thể khẳng định một điều, đây chính là phiên bản hoàn hảo nhất của khẩu AK-47 đã từng được sản xuất với số lượng lớn trên thế giới. Nguồn ảnh: Llta.