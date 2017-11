Ấn tượng dàn vũ khí mới của Ukraine sau khi “thoát” khỏi Nga

Arms and Security 2017 là triển lãm quốc phòng thường niên của Ukraine với sự tham gia của hơn 390 công ty quốc phòng của Ukraine và cả các nước trong khu vực. Như mọi năm Arms and Security sẽ là nơi Ukraine phô diễn các sản phẩm quốc phòng mới nhất của nước này. Ảnh: Warspot. Bộ đôi dòng xe bọc thép tiêu chuẩn bánh lốp 4x4 Kozak-2 và Kozak-2M do Ukraine chế tạo dựa trên công nghệ quân sự của NATO. Ảnh: Warspot. Mẫu xe bọc thép chở quân Practika Otaman có thiết kế khá hiện đại với cấu hình bánh lốp 6x6 của Ukraine. Tuy nhiên, khá lạ là nó lại sử dụng tháp pháo 73mm của dòng xe chiến đấu bộ binh BMP-1. Ảnh: Warspot. Một biến thể khác của dòng xe bọc thép chở quân Practika Otoman với khung gầm bánh lốp 8x8, đi kèm với đó tổ hợp vũ khí điều khiển tự động BM-3 Storm (Shturm). Ảnh: Warspot. Mẫu xe địa hình dành cho lực lượng đặc nhiệm LTA (Light Tactical Vehicle) do công ty quốc phòng Ukraine Techimpex chế tạo. Ảnh: Warspot. Mẫu xe bọc thép cứu thương có thiết kế rất hiện đại. Ảnh: Warspot. Mẫu pháo phản lực phóng loạt khá lạ của Ukraine khi chúng sử dụng tổ hợp ống phóng của BM-27 "Uragan" nhưng lại được đặt trên một khung gầm đặc chủng AutoKrAZ. Ảnh: Warspot. Máy bay trinh sát không người lái PD-1. Ảnh: Warspot. Mẫu lựu pháo tự hành bánh xích KRAB 155mm của Ba Lan tham dự Arms and Security 2017. Ảnh: Warspot. Biến thể mới nhất của dòng xe bọc thép chở quân BTR-4MV1 của Ukraine, dòng xe bọc thép BTR-4 đã được Ukraine làm lại với xu hướng thiết kế mang đậm thiết kế của NATO. Ảnh: Warspot. Một mẫu súng máy hạng nặng 12.7mm do Ukraine chế tạo nhiều khả năng là dựa trên mẫu súng máy Kord của Liên Xô trước đây. Ảnh: Warspot. Tổ hợp tên lửa chống tăng dẫn đường Corsar do Ukraine chế tạo với tới hai biến thể có tầm bắn tối đa lên đến 2500 mét. Ảnh: Warspot. Mẫu xe trinh sát bọc thép BRDM-2T do Liên Xô trước đây sản xuất được Ukraine nâng cấp để đáp ứng điều kiện hoạt động mới. Ảnh: Warspot. Mẫu súng trường bắn tỉa Fort-301 sử dụng cỡ đạn 7,62x51 mm tiêu chuẩn NATO. Súng có thiết kế hiện đại, trang bị tích hợp kính ngắm và ống giảm thanh. Ảnh: Warspot. Mẫu AK-74 được cấu hình cho nhiệm vụ bắn tỉa với đạn xuyên giáp. Súng trưng bày kèm theo các thử nghiệm về độ xuyên giáp của đạn. Ảnh: Warspot. Một tổ hợp rocket dẫn đường thông minh được giới thiệu tại Arms and Security 2017. Ảnh: Warspot. Tên lửa không đối không tầm trung R-27 và tầm xa R-77 do Ukraine chế tạo. Ảnh: Warspot. Xe chiến đấu hổ trợ tăng BMPT Strazh của Ukraine được phát triển dựa trên khung gầm xe tăng T-64, nó được xem là phiên bản "nhái" không tới nơi của Ukraine dựa trên nguyễn mẫu BMPT-72 của Nga. Ảnh: Warspot. Mẫu cối tự hành MMC Bars-8 sử dụng cỡ nòng 120mm do Ukraine phát triển được giới thiệu tại Arms and Security 2017. Ảnh: Warspot.

