Ai giúp Trung Quốc đào tạo lực lượng chống khủng bố ở Tân Cương?

Trang tin Gazeta.ru dẫn lời Daniil Martynov – Giám đốc trung tâm đào tạo lực lượng đặc nhiệm quốc tế của Nga có trụ sở tại Gudermes, Chechnya cho hay, để đối phó với các mối đe dọa tấn công khủng bố đang ngày càng leo thang như hiện tại người đứng đầu lực lượng đặc biệt Trung Quốc vừa đề nghị Bộ Nội vụ Nga hỗ trợ nước này đào tạo và huấn luyện lực lượng chống khủng bố tại Tân Cương nhằm tăng cường khả năng bảo vệ an ninh tại khu vực đặc biệt này. Nguồn ảnh: gazeta.ru. Cũng theo Martynov, Bắc Kinh bắt đầu để ý tới trung tâm đào tạo đặc nhiệm Chechnya kể từ khi nơi này đại diện cho nước Nga tham gia cuộc thi lực lượng đặc biệt quốc tế được tổ chức tại Jordan vào năm 2015 ở trung tâm KASOTC. Và dĩ nhiên đại diện của Nga dành ngôi quán quân cuộc thi này trước 43 đội đến từ 19 quốc gia. Nguồn ảnh: gazeta.ru. Hai bên cũng đã có các bước đi đầu tiên chuẩn bị cho việc tiến tới một hợp tác chung trong hoạt động chống khủng bố khi một phái đoàn thuộc lực lượng an ninh Trung Quốc đã bay đến Grozny, Chechnya để tìm hiểu về trung tâm trên. Trong khi đó người đứng đầu chính quyền Chechnya - Ramzan Kadyrov cũng cử một phái đoàn sang Trung Quốc mà cụ thể hơn là khu tự trị Tân Cương để tìm hiểu về khu vực này. Nguồn ảnh: gazeta.ru. Được biết hiện tại Trung Quốc là quốc gia đầu tiên trên thế giới đề xuất hợp tác với trung tâm đào tạo lực lượng đặc biệt Chechnya. Trung tâm này đang được lãnh đạo bởi Giám đốc Daniil Martynov và Đại tá Sharip Delimkhanov - chỉ huy trưởng lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga tại Chechnya. Nguồn ảnh: IBTimes UK. Lực lượng đặc biệt Chechnya hay còn được biết tới với cái tên SOBR "TEREK" là một trong những đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ nhất của Nga hiện nay và chỉ hoạt động chủ yếu tại Chechnya, nơi vốn được xem là khu vực bất ổn nhất nước Nga trong giai đoạn đầu những năm 1990 với việc người Chechnya đòi ly khai khỏi nhà nước liên bang. Nguồn ảnh: steeme.ru. Với những đặc điểm trên có thể so sánh Chechnya với khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc hiện tại và Bắc Kinh không thể sử dụng lực lượng an ninh thông thường để đối đầu với các phần tử khủng bố được đào tạo bài bản ở nước ngoài. Do đó việc nhờ đến sự hỗ trợ của các đơn vị đặc nhiệm chống khủng bố Nga là điều hoàn toàn cần thiết. Nguồn ảnh: Reddit. Phía Nga mà cụ thể hơn là SOBR "TEREK" sẽ hỗ trợ đào tạo và huấn luyện lực lượng chống khủng bố Trung Quốc chống lại các mối đe dọa khủng bố tiềm năng nhất là ở các địa điểm công cộng. Khi các phần tử cực đoan có thể sử dụng các thiết bị nổ tự tạo hay cả vụ vũ khí cá nhân để tấn công dân thường. Nguồn ảnh: worldwide.chat. Tuy nhiên, ngược lại lực lượng an ninh Trung Quốc cũng chia sẻ với SOBR "TEREK" kinh nghiệm ngăn chặn một số hình thức khủng bố mới vốn xảy ra ở Tân Cương trong thời gian gần đây. Hiện tại Trung Quốc cũng có một trung tâm huấn luyện lực lượng chống khủng bố tại Tân Cương với khả năng đào tạo hơn 300 tân binh mỗi tháng và trung tâm này cũng sở hữu cơ sở vật chất tốt nhất của Trung Quốc hiện tại. Trong ảnh là toán lính đặc nhiệm thuộc đơn vị SOBR "TEREK" của Nga. Nguồn ảnh: svpressa.ru. Trong khi đó phía Nga cũng đang mở rộng trung tâm đào tạo lực lượng đặc biệt tại Gudermes dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2018 với khu phức hợp hơn 400 hecta với ít nhất 40 tòa nhà hổ trợ huấn luyện cả tác chiến chống khủng bố trong khu vực đô thị. Đây là một lợi thế khi Trung Quốc cử các đoàn đặc nhiệm chống khủng bố sang Nga để huấn luyện. Nguồn ảnh: trmilitary.com. Một trong những điểm khiến trung tâm huấn luyện chống khủng bố ở Chechnya trở nên đặc biệt - đây là cơ sở tư nhân. Do đó trung tâm này thu hút khá nhiều chuyên gia quân sự nước ngoài đến giảng dạy trong đó có cả Mỹ với ít nhất 10 giáo viên hướng dẫn trong tổng số 200 giáo viên làm việc tại trung tâm này. Nguồn ảnh: trmilitary.com. Nếu nói về kinh nghiệm hay khả năng chiến đấu thì SOBR "TEREK" là một trong những đơn vị đặc nhiệm chống khủng bố tinh nhuệ nhất thế giới hiện nay. Không phải ngẫu nhiên mà đơn vị này được xem là đơn vị con cưng của Bộ Nội vụ Nga và luôn xuất hiện tại những điểm nóng bất ổn ở Nga và một số nơi trên thế giới. Nguồn ảnh: mvd.ru. Như đã nói ở trên, SOBR "TEREK" có thành viên đa phần là người Chechnya nhưng cũng có cả người Nga, tuy nhiên họ chiến đầu cùng dưới một ngọn cờ và có trụ sở chính tại Chechnya. Về số lượng thành viên của đơn vị này thì lại không mấy rõ ràng khi hiện tại đa phần các đơn vị SOBR đều được sáp nhập vào lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga mới được thành lập vào tháng 9 năm ngoái. Nguồn ảnh: trmilitary.com.

