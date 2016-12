72 năm QĐND Việt Nam: Đi từ con số 0 tiến lên hiện đại

Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam) được thành lập vào ngày 22/12/1944. Quân số ban đầu chỉ có 34 người chia thành 3 tiểu đội với trang bị vũ khí rất thô sơ. Ảnh tư liệu: Bảo tàng Quân đội Nhân dân Việt Nam Những năm kháng chiến chống Pháp, vũ khí trang bị của Quân Đội Nhân dân Việt Nam khá thô sơ, chủ yếu là các loại súng chiếm được của Pháp, Nhật cùng một số viện trợ từ nước ngoài. Ảnh tư liệu: Cpcml Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, hỏa khí mạnh nhất của quân đội Việt Nam là lựu pháo kéo xe M101A1 105 mm do Mỹ chế tạo, được Trung Quốc viện trợ cho Việt Nam. Ảnh: Getty Những năm kháng chiến chống Mỹ, quân đội Việt Nam "lột xác" hoàn toàn trở thành đạo tinh nhuệ, hiện đại, đầy đủ, được trang bị nhiều khí tài do Liên Xô viện trợ. Nổi bật trong các vũ khí bộ binh là lựu pháo kéo xe M46 130 mm. Loại vũ khí này đã tạo cho quân đội Việt Nam ưu thế vượt trội về pháo binh so với VNCH. Nguồn ảnh: Wikipedia Những năm 1960, Việt Nam được Liên Xô viện trợ tổ hợp tên lửa phòng không S-75 Dvina, một trong những tên lửa hiện đại nhất lúc đó. Tên lửa S-75 đã góp phần quan trọng giúp Việt Nam đánh bại các cuộc tập kích đường không của Mỹ. Nguồn ảnh: Enrique Giai đoạn này, Việt Nam được Liên Xô viện trợ xe tăng hạng trung T-54/55 giúp Việt Nam xây dựng lực lượng tăng - thiết giáp. Ngày nay, T-54/55 vẫn là xương sống của tăng thiết giáp Việt Nam. Cũng trong những năm 1950-1960, Không quân Nhân dân Việt Nam bắt đầu thành hình với sự giúp đỡ viện trợ của Liên Xô. Tính đến năm 1972, chúng ta đã có lực lượng tiêm kích mạnh mẽ với các máy bay MiG-21, MiG-17, MiG-19. Nguồn ảnh: Britmodeller Những năm 1980, Việt Nam nhập khẩu máy bay cường kích Su-22 (phiên bản xuất khẩu của Su-17) nhằm xây dựng lực lượng tiêm kích - bom. Ảnh: QĐND Những năm 1990, quân đội Việt Nam bắt đầu tiến hành quá trình hiện đại hóa không quân bằng việc mua tiêm kích Su-27, một trong những chiến đấu cơ thế hệ 4 tốt nhất thế giới. Không quân Việt Nam là đơn vị được ưu tiên tiến thẳng lên hiện đại hóa. Việt Nam đã đặt hàng 36 tiêm kích hiện đại Su-30MK2, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có lực lượng không quân hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Flickr Quân đội Nhân dân Việt Nam là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á sở hữu hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300PMU1. Hệ thống này có thể tiêu diệt mọi mục tiêu đường không ở cự ly 150 km. Ảnh: QĐND Hải quân cũng là lực lượng được ưu tiên tiến thẳng lên hiện đại hóa. Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất ở châu Á sở hữu tổ hợp phòng thủ bờ biển tầm xa K-300P Bastion. Ảnh: Indiandefence Hải quân Việt Nam đã đặt mua 4 tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 trong đó 2 chiếc đã được bàn giao. Đây là một trong những chiến hạm hiện đại nhất Đông Nam Á. Mua giấy phép đóng tàu tên lửa cao tốc Molniya trong nước, một mặt xây dựng lực lượng hải quân hùng mạnh, vừa thúc đẩy phát triển công nghiệp quốc phòng trong nước. Nhập khẩu từ Nga 6 tàu ngầm Kilo được Hải quân Mỹ đặt cho biệt danh "hố đen đại dương" bởi khả năng hoạt động cực êm. Với 6 tàu ngầm Kilo, Hải quân Việt Nam đã có trong tay lực lượng tác chiến dưới mặt nước hiện đại nhất Đông Nam Á.

