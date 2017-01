10 sự kiện nổi bật của Quân chủng PK-KQ năm 2016

Trong năm vừa qua, Quân chủng PK-KQ hoàn thành xuất sắc 10 nhiệm vụ quan trọng, đó cũng là 10 sự kiện nổi bật của Quân chủng. Báo PK-KQ giới thiệu:

1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, QLVT và các nhiệm vụ đột xuất được giao. Chủ động làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về công tác PKLQ, PKND và không quân toàn quân. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực ban và tăng cường SSCĐ, nhất là trong dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang kiểm tra Sở Chỉ huy Quân chủng, ngày 19/8/2016. Ảnh: HẢI HẠ

2. Tổ chức diễn tập chiến thuật phân đội tên lửa phòng không C75-M3, C125-2TM, C125-M; diễn tập, hội thao bắn đạn thật các đơn vị pháo phòng không, Zcy-23; bay bắn, ném bom, đạn thật của các đơn vị không quân; tổ chức diễn tập “TS-16” và tham gia các cuộc diễn tập do Bộ Quốc phòng tổ chức đảm bảo chặt chẽ, an toàn. Tổ chức thành công Hội thi trung (lữ) đoàn trưởng, chính ủy giỏi năm 2016.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 14, ngày 22/5/2016. Ảnh: HẢI HẠ

3. Chỉ đạo xây dựng lực lượng, bố trí thế chiến lược và tác chiến phòng không, không quân bảo vệ vùng trời, biển, đảo và xây dựng lực lượng PKLQ, PKND và Không quân toàn quân. Thực hiện tốt chức năng cơ quan chuyên trách tham mưu giúp Thường trực Ban Chỉ đạo PKND Trung ương.

Biên đội Su-30MK2 cất cánh thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: CTV

4. Cấp ủy các cấp đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và đề ra nhiều chủ trương, biện pháp khắc phục khuyết điểm trong hoạt động bay, đấu tranh phòng ngừa tai nạn bay, uy hiếp an toàn bay. Triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Quân chủng về “Tăng cường lãnh đạo công tác huấn luyện, bảo đảm an toàn bay, đấu tranh phòng ngừa tai nạn bay, uy hiếp an toàn bay”.

Tên lửa S-300 của Trung đoàn 93 (Sư đoàn 367) sẵn sàng chiến đấu cao. Ảnh: HUY BÌNH

5. Tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Quân đội, Quân chủng và ngày truyền thống của các đơn vị; trọng tâm là kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến. Qua đó đã giáo dục, tuyên truyền sâu rộng về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú” cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước.

Lực lượng Pháo phòng không thực hành bắn đạn thật. Ảnh: VŨ HOÀNG

6. Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 chặt chẽ, an toàn, đúng luật. Tổ chức Đại hội Phụ nữ Quân chủng lần thứ V nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp. Tổ chức khai trương Báo PK-KQ điện tử và bước đầu hoạt động đạt hiệu quả tốt.