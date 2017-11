Tướng đàn ông có đường tình đầy thăng trầm, sóng gió

Hôn nhân đối với nam giới cũng là phần quan trọng trong cuộc đời mình. Nếu có một gia đình hạnh phúc bạn sẽ có một hậu phương vững chắc để có thể làm tiến xa hơn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, cũng giống như tài vận, sự nghiệp hôn nhân không phải đều hoàn toàn do bản thân quyết định được.

Ảnh minh họa.

Trong cuộc đời mình, có thể bạn gặp rất nhiều chuyện nhưng mọi thứ đều là do mệnh lý sớm an bài. Hôn nhân đại sự cũng vậy, người sẽ hưởng một cuộc hôn nhân viên mãn, nhưng cũng có người phải chịu cảnh hôn nhân luôn sóng gió. Điều này cũng một phần là do chính tướng mạo trời sinh khiến họ phải gặp những điều trắc trở này. Nếu đàn ông mà có tướng mạo này thì đời sống tính cảm thường ba chìm bảy nổi.

Mắt nhiều lòng trắng

Mắt lòng trắng nhiều hơn lòng đen thậm chí trong lòng trắng còn có nốt ruồi đen thì tướng đàn ông này hôn nhân thường rất trắc trở. Điều này một phần cũng do bản thân họ mà ra. Đàn ông tướng này thường là người đa tình, vận đào hoa cũng rất vượng, lúc nào cũng có phụ nữ vây quanh vì thế cơ hội để ngoại tình, phản bội vợ là quá nhiều. Chính vì thế họ đã tự tạo sóng gió cho hôn nhân của mình .

Đàn ông tướng mắt đào hoa

Đàn ông tướng mắt này là người có vận đào hoa cực vượng, lúc nào cũng có nhiều phụ nữ xinh đẹp ngưỡng mộ vây quanh. Họ làm gì, đi đâu, ở đâu cũng có cơ hội để làm chuyện trăng hoa ong bướm. Chính vì thế, gia đình họ cũng nhiều phen đứng trước sóng gió bởi khó có người vợ nào chịu đựng được cảnh chồng mình trăng hoa.

Đàn ông tóc xoăn bẩm sinh

Đây cũng là người trời sinh bản mệnh đào hoa. Họ luôn có sức hút đặc biệt với bạn khác giới. Hơn nữa, bản thân họ cũng là người thích cảm giác mới lạ, không thích sự nhàm chán và bình lặng. Vì thế, sau khi kết hôn họ vẫn khó có thể dồn tâm trí cho gia đình mà vẫn nuôi tư tưởng kiếm tìm cảm giác mới lạ. Chính vì thế mà đời sống hôn nhân của họ luôn biển dâng sóng trào.

Đàn ông có gian môn hõm, vùng da này nhạt nhòa,tối màu

Tướng mạo đàn ông này đời sống hôn nhân cũng không thuận lợi. Họ là những người không coi trọng hôn nhân, không có lòng bao dung, độ lượng với người bạn đời, chỉ thích đòi hỏi mà không muốn làm điều gì cho người khác. Một người chồng, một người chủ gia đình như thế liệu rằng hôn nhân có hạnh phúc.

(Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).