Top cung hoàng đạo vận thế bừng bừng khởi sắc trong tháng 11

Tháng 11 trời chuyển sang Đông, không khí bắt đầu lạnh lên, cảnh vật ảm đạm hơn như chuẩn bị bước vào giấc ngủ Đông dài. Tuy nhiên không vì thế mà vận thế của các cung hoàng đạo sau đây bị ảnh hưởng. Vận thế đứng đầu trong 12 cung hoàng đạo chính là Cự Giải: Mấy tháng gần đây do các mối quan hệ không tốt, thường xuyên có tiểu nhân quấy phá. Cuộc sống, công việc và tình cảm....của Cự Giải đều bị đảo lộn ra ngoài quy luật, mọi việc bế tắc khiến tâm trạng của bạn vô cùng tồi tệ Nhưng sang tháng 11, bạn có cơ hội để đảo ngược tình thế, thoát khỏi được tình cảnh hiện tại. Sau cơn mưa đằng Đông lại đón mặt trời hồng, rũ bỏ những rắc rối đeo bám, vận thế của bạn bừng bừng khởi sắc. Xử Nữ: Suốt khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 10 rất nhiều chuyện và rắc rối xảy ra với bạn, bất kể là công việc, gia đình, tình cảm... đều không được như ý, áp lực đầy mình. Phải sang đến tháng 11, Xử Nữ mới có cơ hội bỏ bức mây đen để đón bình minh rực rỡ. Vận may liên tiếp đến, công việc thuận buồm xuôi gió, tài vận hanh thông, hòa khí gia đình ổn định trở lại. Bò Cạp: Tâm tư nặng trĩu, mọi việc bế tắc, các mối quan hệ đều không thuận...đó là hiện trạng mấy tháng nay của Bò Cạp. May mắn sang tháng 11 vận thế chuyển mình, mọi việc đều có lối thoát. Chuyện tình cảm gương vỡ lại lành giúp tâm trạng của Bò Cạp phấn chấn và bình ổn trở lại. Công việc bắt đầu tiến triển thuận lợi, tài vận hanh thông Các khoản thu nhập gia tăng giúp Bò Cạp tháo gỡ được áp lực về kinh tế, các mối nhân duyên đều dần dần tháo gỡ. Đây có thể nói là tháng vận thế rất tuyệt vời dành cho bạn.

Tháng 11 trời chuyển sang Đông, không khí bắt đầu lạnh lên, cảnh vật ảm đạm hơn như chuẩn bị bước vào giấc ngủ Đông dài. Tuy nhiên không vì thế mà vận thế của các cung hoàng đạo sau đây bị ảnh hưởng. Vận thế đứng đầu trong 12 cung hoàng đạo chính là Cự Giải: Mấy tháng gần đây do các mối quan hệ không tốt, thường xuyên có tiểu nhân quấy phá. Cuộc sống, công việc và tình cảm....của Cự Giải đều bị đảo lộn ra ngoài quy luật, mọi việc bế tắc khiến tâm trạng của bạn vô cùng tồi tệ Nhưng sang tháng 11, bạn có cơ hội để đảo ngược tình thế, thoát khỏi được tình cảnh hiện tại. Sau cơn mưa đằng Đông lại đón mặt trời hồng, rũ bỏ những rắc rối đeo bám, vận thế của bạn bừng bừng khởi sắc. Xử Nữ: Suốt khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 10 rất nhiều chuyện và rắc rối xảy ra với bạn, bất kể là công việc, gia đình, tình cảm... đều không được như ý, áp lực đầy mình. Phải sang đến tháng 11, Xử Nữ mới có cơ hội bỏ bức mây đen để đón bình minh rực rỡ. Vận may liên tiếp đến, công việc thuận buồm xuôi gió, tài vận hanh thông, hòa khí gia đình ổn định trở lại. Bò Cạp : Tâm tư nặng trĩu, mọi việc bế tắc, các mối quan hệ đều không thuận...đó là hiện trạng mấy tháng nay của Bò Cạp. May mắn sang tháng 11 vận thế chuyển mình, mọi việc đều có lối thoát. Chuyện tình cảm gương vỡ lại lành giúp tâm trạng của Bò Cạp phấn chấn và bình ổn trở lại. Công việc bắt đầu tiến triển thuận lợi, tài vận hanh thông Các khoản thu nhập gia tăng giúp Bò Cạp tháo gỡ được áp lực về kinh tế, các mối nhân duyên đều dần dần tháo gỡ. Đây có thể nói là tháng vận thế rất tuyệt vời dành cho bạn.