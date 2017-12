Top con giáp vận thế đỏ như son trong tháng 12/2017

Trong 12 con giáp, tuổi Tý là người may mắn khi sang tháng 12 vận thế đỏ như son. Phương diện sự nghiệp tương đối ổn định, hiệu suất công việc tăng cao, có nhiều cơ hội để bạn thể hiện sở trường của mình và được cấp trên tin tưởng, có cơ hội tăng lương, nhận thưởng. Giới doanh nhân sẽ có cơ hội tiếp cận được nguồn khách hàng mới giàu tiềm năng, mở rộng kế hoạch đầu tư, tạo được bước đột phá trong kinh doanh. Phương diện tình cảm: Những bạn đơn thân chỉ số tình cảm tăng cao, sức hấp dẫn với bạn khác giới cũng tăng cao, vì thế mà cơ hội trong chuyện tình cảm cũng tăng lên. Những bạn đang yêu và những người đã có gia đình tình cảm thêm nồng thắm. Vận thế đang thuận rất có lợi cho việc tính chuyện trăm năm. Sức khỏe: Tinh thần sung mãn, sức khỏe dồi dào. Đứng thứ hai là tuổi Dậu: Phương diện sự nghiệp: Những người làm công ăn lương nhờ thái độ làm việc tích cực, hiệu quả công việc cao mà được cấp trên tin tưởng tạo điều kiện nhiều trong công việc. Đối với giới doanh nhân, thu nhập sẽ ngày càng ổn định, thời điểm cuối năm có lợi cho việc mở rộng lĩnh vực kinh doanh, có thể thực hiện các kế hoạch tài chính đã dự trù từ trước, thích hợp để đàm phán hợp tác với đối tác mới. Phương diện tình cảm: Vận đào hoa đang rất vượng, có lợi cho các bạn đơn thân, có thể có cơ hội gặp gỡ, làm quen và kết giao với nhiều bạn khác giới mới, mở ra cho mình nhiều cơ hội mới trong chuyện tình cảm. Những bạn đã yêu và đã lập gia đình tình cảm vô cùng ngọt ngào, hạnh phúc. Sức khỏe: Gặp tháng Kim Thủy tương sinh vì thế mà sức khỏe vô cùng tốt. Đứng thứ ba là tuổi Ngọ. Phương diện sự nghiệp: Những bạn làm công ăn lương sẽ có một vận thế ổn định, mọi việc đều suôn sẻ giúp bạn từng bước có được thành quả tốt và tạo bước đà phát triển tốt. Thêm nữa, tháng này bạn may mắn khi được đón được đại quý nhân vì thế mà có được sự trợ giúp lớn trong công việc, tài vận vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh. Giới doanh nhân cần bắt tay vào thực hiện ngay các kế hoạch tài chính đã xây dựng từ trước đó, có tiếp tục mở rộng và củng cố kế hoạch kinh doanh. Phương diện tình cảm: Đào hoa rất vượng, những bạn đơn thân có nhiều cơ hội để chọn được người bạn tâm đầu ý hợp. Những bạn đang yêu có thể tính chuyện cưới xin, vợ chồng tình cảm hòa thuận. Sức khỏe: Gặp tháng tam hợp, tinh thần và sức khỏe vô ưu. Đứng thứ tư là tuổi Hợi: Phương diện sự nghiệp: Những người làm công ăn lương nhờ có sáng kiến và sự cống hiến to lớn nên có cơ hội tốt được cất nhắc hoặc sắp xếp vị trí công việc tốt hơn, nhờ công việc thuận lợi mà thu nhập cũng gia tăng đáng kể. Giới doanh nhân có một tháng bội thu, có cơ hội mở rộng phạm vi và lĩnh vực kinh doanh, có thế gia tăng vốn để gia tăng lợi nhuận. Phương diện tình cảm: Vận thế đang thuận, đây là tháng ổn định trong chuyện tình cảm cho các bạn đơn thân tuổi Hợi, có thể mở rộng thêm các mối quan hệ, gặp gỡ nhiều người và đem đến cho mình nhiều lựa chọn trong chuyện tình cảm. Những ai đã yêu tình cảm ngày càng thắm thiết, những ai đã kết hôn vợ chồng hòa hợp, gia đình hạnh phúc. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). >>> Mời độc giả xem video:

