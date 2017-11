Top con giáp vận thế chuyển mình như son sau tiết Lập Đông

Đứng đầu vận đỏ trong 12 con giáp chính là tuổi Mão: Sau tiết lập Đông, thời tiết chuyển sang Đông. Mùa Đông thuộc Thủy, tạo thành thế tương sinh với bản mệnh Mộc của tuổi Mão, thêm việc tuổi Mão đang bước vào đại vận " Lộc Mã", vì thế mà tuổi Mão trút bỏ được mọi vất vả và áp lực của cả năm, vận thế ngày càng vượng. Đặc biệt là tình yêu và tài vận, tin vui và vận may liên miên đến với bạn. Giới công chức sẽ có được cơ hội khẳng định bản thân, có cơ hội được chứng minh khả năng của mình với lãnh đạo. Những ai kinh doanh, buôn bán sẽ có cơ hội nhận đơn hàng lớn, có quý nhân đến cửa. Trong tình yêu, đào hoa đã chờ đợi từ lâu cuối cùng đã đến, giờ đây tuổi Mão có cơ hội bắt đầu mối quan hệ với người trong mộng của mình. Tiếp theo là tuổi Dần: Sau Lập Đông chính là giao niên vận, tuổi Dần dần dần sẽ đến gần cát vận tam hợp Thái Tuế. Thời điểm này nhờ tích cực tham gia vào một số hoạt động ngoại giao hoặc đến một buổi giao lưu gặp gỡ mà gặp gỡ được đại quý nhân này. Tài vận cũng bắt đầu vượng, đặc biệt ngoài các khoản thu nhập chính bạn sẽ có cơ hội gia tăng thêm thu nhập của mình. Cơ hội đến,nhớ phải nắm lấy, chỉ cần tính toán đúng thời điểm, mạnh dạn tiến lên bạn sẽ thành công. Tuổi Sửu: Vận tình cảm của tuổi Sửu sẽ ngày càng vượng sau tiết lập Đông. Đối với những người đã có gia đình, có đôi có lứa tình cảm càng mặn nồng, thắm thiết. Trong công việc, những ngày tháng qua đối mặt với khó khăn, bạn sẽ càng trưởng thành, hiểu được khó khăn bạn càng có bản lĩnh đối mặt. Giờ có thêm được quý nhân tương trợ, vận thế của bạn sẽ tăng mạnh. Công việc không chỉ là có cơ hội được thăng tiến mà đi kèm với nó còn là cơ hội tăng lương, có thưởng. Xếp cuối chính là tuổi Mùi: Vận thế của con giáp này đang có chuyển biến rõ rệt. Bạn đã bước qua được cảm giác do dự, chần chừ, giờ đây là sự tự tin, quyết đoán và tinh thần phấn chấn bước lên phía trước. Vận thế của tuổi Mùi cũng ngày một tăng mạnh. Trong công việc, bạn sẽ có những quyết định mang tính đột phá như nhảy việc, nghỉ việc chuyển hẳn sang mảng khác hoặc lên những kế hoạch lớn. Với tinh thần làm việc đầy hăng say, tràn đầy năng lượng cộng thêm với “thiên thời, địa lợi” mọi kế hoạch của bạn đều suôn sẻ như ý. Chuyện tình cảm bạn sẽ có được điều mình mong muốn, ai đang theo đuổi người trong mộng thì đây chính là cơ hội tuyệt vời để bạn đạt được ý nguyện. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

