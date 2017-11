Top con giáp vận như son, tình tiền đều đỏ cuối tháng 11/2017

Tuổi Tý: Tuy không phải là người có tài năng xuất chúng, nhưng họ lại luôn có sự nỗ lực ít người có được. Trong khi phần lớn mọi người đều muốn nghỉ ngơi tìm nơi hưởng thụ vào những ngày nghỉ thì tuổi Tý vẫn miệt mài không biết mệt. Trong công việc, đôi khi mọi việc họ làm chưa được người khác ghi nhận, nhưng không vì thế mà khiến tuổi Tý dừng lại. Họ luôn tin rằng, cứ cho đi cứ cố gắng hết mình đi sẽ được đền đáp xứng đáng. Và cơ hội đó đã đến khi những ngày hạ tuần tháng 11, họ là một trong những con giáp may mắn nhất trong 12 con giáp khi vừa đỏ tình lại đỏ bạc. Sự nghiệp có nhiều tin tốt lành đến liên tiếp, tình yêu cũng ngọt ngào thăng hoa. Tuổi Tỵ: Là người có chí lớn, không can tâm an phận thủ thường làm một người làm công ăn lương bình thường, vì thế họ luôn phấn đấu hết mình. Khi còn trẻ thì miệt mài đọc sách, khi đi làm vẫn không ngừng học hỏi tích lũy kinh nghiệm, tìm tòi mọi cơ hội để có thể khẳng định bản thân. Sang tháng 11, vận thế của tuổi Tỵ tương đối thuận, đặc biệt là những ngày cuối tháng bạn sẽ có song hỉ lâm môn khi sự nghiệp có được bước tiến lớn, tình yêu cũng đơm trái ngọt.Tuổi Mùi: Là người có đầu óc sáng tạo, luôn tìm cách để phát triển và tạo ra những điều mới mẻ mang tính đột phá trong sự nghiệp của mình. Chỉ cần đạt được mục đích lớn, thì cho dù trên đường đi phải gặp bao nhiêu vất vả họ cũng không từ bỏ. Hơn nữa tuổi Mùi được trời ban cho khả năng ăn nói, giao tiếp tốt, bản tính lương thiện, thật thà nên đường đời luôn có quý nhân song hành. Những ngày cuối tháng 11 của năm 2017, ngoài những tin vui và cơ hội tốt liên tiếp đến với bạn trong công việc, tuổi Mùi sẽ còn có cả tin vui trong chuyện tình cảm, đúng là song hỉ lâm môn, đã đỏ tình còn son bạc. (Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video: 4 con giáp tiền vào như nước may mắn trong 3 tháng cuối 2017 (Nguồn: YouTube/Ẩn số thế giới)

