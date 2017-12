Top con giáp may mắn có đại quý nhân tương trợ tháng 12/2017

Đứng đầu vận quý nhân đại vượng trong 12 con giáp chính là tuổi Thìn, sang tháng 12 vận khí của bạn bước vào giai đoạn vượng phát nhất. Điều này là do cung Lộc Vận gặp được Thìn Đức đại quý nhân đến. Nhờ có được năng lượng của đại quý nhân, mọi việc của tuổi Thìn luôn thuận buồm xuôi gió, mọi khó khăn đều được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi, tiểu nhân tránh xa không dám gièm pha, chọc ngoáy. Trong tháng này bạn sẽ có cơ hội đón tin vui được tăng lương, lĩnh thưởng. Tuy nhiên tuổi Thìn vẫn cần phải hết sức thận trọng trong mọi quyết sách, đừng chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt mà bỏ qua mất cơ hội lớn sau này. Đứng thứ hai là tuổi Ngọ: Trong tháng 12, vận thế của tuổi Ngọ có cát tinh chiếu rọi, quý nhân tương trợ, cung Lộc Nguyên gặp được Can lộc thôi quan, điều này đặc biệt có lợi cho công việc và sự nghiệp của tuổi Ngọ. Chỉ cần tuổi Ngọ không ngừng nỗ lực, bạn sẽ có được hiệu quả công việc cao và thu nhập đáng mơ ước. Tuy nhiên khi xử lý công việc, bạn cần hết sức thận trọng, không nên tự tin quá bản thân mình. Mọi việc nên tham khảo ý kiến của người khác, đặc biệt là ý kiến của người thân và các trưởng bối giàu kinh nghiệm sẽ có lợi cho bạn trong việc đưa ra những quyết định đúng đắn. Thêm nữa, tháng này vẫn cần đề cao cảnh giác kẻo bị lừa, đừng quá cả tin vào lợi người khác, nghe ai nói gì cần phải suy xét thật kỹ rồi hãy quyết định. Cuối cùng là tuổi Tý: Sang tháng 12, vận thế của tuổi Tý đại cát đại lợi, có nhiều khởi sắc, bừng bừng khí thế. Những khó khăn, trở ngại đang gặp phải trong công việc dần dần được giải quyết, mọi việc lại quay lại quỹ đạo. Nhờ có quý nhân tương trợ, dẫn đường, trong tháng này, tài vận của tuổi Tý cũng khởi sắc, có thêm nhiều cơ hội gia tăng thu nhập, các khoản thu nhập chính duy trì được trạng thái ổn định và không ngừng gia tăng. Sức khỏe cũng không có vấn đề gì phải suy nghĩ, tuy nhiên trong tháng này vẫn cần phải chú ý đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Chuyện tình cảm cũng ngọt ngào, thắm thiết. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). >>> Mời độc giả xem video: "4 con giáp tiền vào như nước vì được quý nhân phù trợ"tại đây. Nguồn: Artwork/Youtube.



