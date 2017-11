Top con giáp dù cả đời "FA" cũng đừng lấy nhau

Tuổi Tuất và tuổi Dậu: Trong 12 con giáp, tuổi Dậu là người yêu thích cái đẹp, tính cách thích tự do tự tại, luôn theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ nhưng lại sinh tính ỷ lại, ăn sẵn. Trong khi tính cách tuổi Tuất ngược hoàn toàn, tuổi Tuất chân thật, giản dị, thận trọng và tỉ mỉ, luôn tìm cách chăm sóc và bảo vệ người khác. Điều quan trọng nhất là tuổi Tuất là người trọng tinh thần, luôn trung thành với bạn bè, người thân còn tuổi Dậu tương đối tùy tiện. Hai người này khó có thể song hành cùng nhau trên một con đường. Người nhạy cảm như tuổi Tuất sẽ "cắn" tuổi Dậu suốt ngày không chịu buông tha. Nếu hai người này kết hợp với nhau thì chính là khơi mào cho cuộc đại chiến dai dẳng . Tuổi Hợi và tuổi Thân: Đây chính là một cặp đôi điển hình cho sự tương phản trong tính cách. Đó là sự đối lập về nhân sinh quan, thế giới quan và tình ái quan. Tuổi Hợi yêu sự ổn định, bình an, tuổi Thân thích theo đuổi sự sôi động khó có thể bằng lòng ngồi yên một chỗ. Tuổi Hợi làm gì cũng luôn có giới hạn của mình, trong khi tuổi Thân chỉ thích làm theo ý thích và cảm xúc, thích can thiệp vào cuộc sống của người khác. Hai tuổi này khó có thể bên nhau trọn đời. Tuổi Dần và tuổi Tỵ: Là người đầy nhiệt huyết và phóng khoáng, trong khi tuổi Tỵ là người thận trọng, luôn tìm cách giấu mình, bí hiểm, khó đoán, luôn có giới hạn. Hai tuổi này mà kết hợp với nhau nhìn qua tưởng sẽ hòa thuận êm ấm nhưng trên thực tế thì khoảng cách giữa họ là quá lớn. Nếu cứ cầm tay nhau để cùng đi thì trên đường cũng không ít lần đánh nhau sứt đầu mẻ trán.

