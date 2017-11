Lứa tuổi nào các con giáp nam dễ ngoại tình, trăng hoa?

Đàn ông tuổi Tỵ: Trong 12 con giáp, đàn ông tuổi Tý là người tương đối lý trí, khi còn trẻ thì vùi đầu vào công việc mong muốn có cuộc sống vật chất dư dả. Với gia đình là người sống có trách nhiệm nên họ luôn muốn phấn đấu để người thân của mình có cuộc sống hạnh phúc, ấm no hơn. Đến tầm tuổi 40, họ đã bắt đầu ổn định được sự nghiệp, tiền bạc thoải mái hơn, danh tiếng địa vị xã hội đã xây dựng vững chắc và họ bắt đầu có những suy nghĩ thoáng hơn. Họ muốn sống cho mình, muốn hưởng thụ cuộc sống, muốn tìm điều mới lạ bên ngoài vì thế mà xác suất ngoại tình của đàn ông tuổi Tý ở lứa tuổi này thường rất cao. Đàn ông tuổi Sửu: Luôn là người hiền lành, thật thà, chân chất và sống có trách nhiệm với gia đình. Tuy nhiên họ vẫn là đàn ông nên bản tính trăng hoa do trời định. Nếu thanh xuân còn mải mê vì lý tưởng thì đến tuổi 50 họ đã có mọi thứ mình muốn, họ bắt đầu muốn thử cảm giác phiêu lưu, mạo hiểm tươi mới. Đàn ông tuổi Dần: Trời sinh vốn tính đào hoa, xung quanh họ luôn có rất nhiều bóng hồng theo vây quanh nên họ có thừa điều kiện để trêu hoa ghẹo nguyệt. Với bản lĩnh mạnh mẽ của chúa sơn lâm, đến tuổi 30 họ đã có trong tay sự nghiệp ổn định và gặt hái nhiều thành công hơn người. Vốn đã đào hoa giờ càng nhiều người đẹp chủ động tìm đến cửa, tuổi Dần đương nhiên khó mà từ chối. Đàn ông tuổi Mão: Lý trí yếu đuối nên thường là những ông chồng sợ vợ. Ở nhà họ thường giúp vợ làm mọi việc nhà, việc gì cũng nhất nhất nghe theo ý kiến chỉ đạo của vợ. Tiền làm ra cũng đều do vợ quản chính vì thế đàn ông tuổi Mão thông thường không có gan và cũng không có tiền để có cơ hội hư hỏng. Đàn ông tuổi Thìn: Từ khi còn là cậu thanh niên mới lớn các anh chàng tuổi Thìn đã đa tình. Là người thông minh, học rộng biết nhiều, lắm tài lẻ nên luôn có hàng tá người đẹp ngưỡng mộ và khi có người chủ động tìm đến họ cũng không nỡ từ chối. Vì thế ngay từ độ tuổi này tình trường của họ đã vang dội. Đàn ông tuổi Tỵ: Đây là người đàn ông trong mơ của chị em bởi họ luôn là người đàn ông chính trực trong tình yêu và trong hôn nhân. Khi yêu họ một lòng một dạ, sau khi đã lập gia đình họ luôn chung thủy với vợ, sống trách nhiệm với gia đình cho dù xung quanh họ không ít cám dỗ. Đàn ông tuổi Ngọ: Vốn là người rất có trách nhiệm với gia đình, cho dù công việc có bận rộn đến đâu họ cũng cố gắng về ăn cơm với vợ con. Cho dù có vất vả bao nhiêu họ cũng kêu ca phàn nàn. Tuy nhiên, họ không phải là người chỉ biết lo cho gia đình, vốn bản tính hào hiệp, trượng nghĩa bất cứ ai cần sự giúp đỡ họ đều không bao giờ từ chối. Chính ưu điểm này họ luôn có bạn khác giới chủ động tìm cách tiếp cận. Với suy nghĩ đơn giản, không nghĩ xấu cho người, không đề phòng với người khác nên họ dễ bị sa ngã lúc nào không hay. Sau 35 tuổi, đàn ông tuổi Ngọ bắt đầu ổn định được cuộc sống gia đình, bắt đầu có chút nhàn rỗi, họ có nhiều điều kiện và có thể sẽ trở thành người đàn ông hư hỏng. Đàn ông tuổi Mùi: Họ không có quá nhiều ưu điểm nổi bật để khiến nhiều người phải vây quanh ngưỡng mộ, tuy nhiên họ lại chính là người đàn ông trong mơ của nhiều chị em phụ nữ. Đàn ông tuổi Mùi sống rất chung tình, kiên định, đã yêu thương ai sẽ nguyện một đời yêu thương, chăm sóc. Đàn ông tuổi Thân: Tính cách vui vẻ, hoạt bát, lạc quan hài hước nên nơi nào có họ nơi đó luôn tràn ngập tiếng cười. Đàn ông tuổi Thân chỉ đến 25 tuổi đã quá nhiều cơ hội để phát huy bản tính đa tình. Trong giao thiệp đi đâu họ cũng có người yêu quý, xung quanh luôn có người đẹp chủ động vây quanh vì thế mà họ đã có thừa điều kiện để sống cuộc sống tình cảm phong phú. Đàn ông tuổi Dậu: Là người rất trọng sĩ diện, cuộc sống hôn nhân bình lặng, không có sóng gió nhưng cũng nhàm chán. Trước giờ đàn ông tuổi Dậu chưa từng nghĩ đến chuyện ngoại tình bởi họ không muốn vì chuyện tình mà gia đạo bất hòa, hủy hoại thanh danh. Chính vì thế nguy cơ ngoại tình của họ không nhiều. Đàn ông tuổi Tuất: Là người chuyên tâm trong công việc nên họ thường không để ý đến chuyện tình cảm. Sau khi thành gia thất, họ vẫn là những người nghiện việc, mục tiêu lớn nhất của họ là giành được thành công trong sự nghiệp. Đối với họ, công việc chính là người tình trăm năm nên họ không có thời gian và cảm hứng cho những chuyện ông bướm. Đàn ông tuổi Hợi: Bước qua tuổi 40, đàn ông tuổi Hợi ngời ngời khí chất. Vừa đủ độ chính trong sự nghiệp, vừa có tài chính dư dả, thêm phong thái hơn người họ có quá nhiều cơ hội để thay lòng đổi dạ vì thế các bà vợ cần quản cho chặt. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

