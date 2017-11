Dự đoán tuần mới 30/10 - 05/11/2017 cho 12 con giáp

Theo dự đoán tuần mới từ 30/10 - 05/11/2017 của tác giả Trịnh Vỹ Kiến được đăng trên trang Sina (Trung Quốc), 12 con giáp cần chú ý: thứ hai xung tuổi Thân, thứ ba xung tuổi Dậu, thứ tư xung tuổi Tuất, thứ năm xung tuổi Hợi, thứ sáu xung tuổi Tý, thứ bảy xung tuổi Sửu, chủ nhật xung tuổi Dần. Lời khuyên: tuần này những người tuổi Tý, Mão, Dậu cần hết sức cẩn thận vì có tiểu nhân ám hại, hao tài tốn của, vận đào hoa xấu đeo bám. Ngày xung kỵ không nên thực hiện những việc quan trọng, như thứ hai xung tuổi Thân, thì những người tuổi Thân không nên làm những việc lớn trong ngày này. Bảng vàng may mắn trong tuần cho 12 con giáp: Sự nghiệp vượng nhất: Tuổi Dần. Tài vận phát nhất: Tuổi Tuất. Vận đào hoa sáng nhất: Tuổi Thân. Dự đoán tuần mới cho Tuổi Tý: Vận thế chung: 3.7 điểm. Sự nghiệp: 4.0 điểm. Tình cảm: 3.6 điểm. Tài vận: 4.1 điểm. Sức khỏe: 4.2 điểm. Sự nghiệp: Dễ có tranh chấp xảy ra, đầu tư tạm thời không có lợi. Tình cảm: Mây đen bao phủ, hòa khí gia đình nặng nề. Tài vận: Các khoản thu nhập đều phải chú ý. Sức khỏe: Chú ý kiểm soát cảm xúc. Quý nhân tuần này: Tuổi Dậu. Tiểu nhân tuần này: Tuổi Mùi. Lời khuyên: Cần phải chăm sóc bản thân, chú ý mặt tinh thần. Tuổi Sửu: Vận thế chung: 4.3 điểm. Sự nghiệp: 4.3 điểm. Tình cảm: 4.4 điểm. Tài vận: 4.2 điểm. Sức khỏe: 4.3 điểm. Sự nghiệp: Hồi phục tương đối tốt, công việc suôn sẻ, đầu tư buôn bán vẫn chưa tốt. Tình cảm: Duy trì được trạng thái ổn định. Tài vận: Các khoản thu nhập bắt đầu khởi sắc. Sức khỏe: Cần chú ý đến giấc ngủ. Quý nhân trong tuần: Tuổi Sửu. Tiểu nhân trong tuần: Tuổi Dần. Lời khuyên: Biết người biết ta mới mong chiến thắng. Tuổi Dần: Vận thế chung: 4.8 điểm. Sự nghiệp: 4.5 điểm. Tình cảm: 4.5 điểm. Tài vận: 4.6 điểm. Sức khỏe: 4.7 điểm. Sự nghiệp: Vận thế bừng bừng, công việc thuận buồm xuôi gió. Tình cảm: Đào hoa nở rộ, tình cảm thắm thiết. Tài vận: Các khoản thu nhập chính rất tốt, các khoản thu nhập thêm cũng tạm ổn, đầu tư buôn bán đều thuận. Sức khỏe: Chú ý tập trung để phòng đãng trí mà xảy ra sơ suất. Quý nhân trong tuần: Tuổi Tuất. Tiểu nhân trong tuần: Tuổi Dậu. Lời khuyên: Tự bảo quản lấy đồ của mình đề phòng đãng trí bỏ quên hoặc người khác lấy mất. Tuổi Mão: Vận thế chung: 3.3 điểm. Sự nghiệp: 3.3 điểm. Tình cảm: 4.1 điểm. Tài vận: 3.9 điểm. Sức khỏe: 4.1 điểm. Sự nghiệp: Tiểu nhân chọc ngoáy, việc gì cũng khó thành. Tình cảm: Dễ có tranh chấp trong chuyện tình cảm. Tài vận: Các khoản thu nhập đều giảm sút, các khoản đầu tư buôn bán đều không thuận lợi. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bệnh cũ tái phát. Quý nhân tuần này: Tuổi Sửu. Tiểu nhân tuần này: Tuổi Mão. Lời khuyên: Chú ý đến an toàn của bản thân. Tuổi Thìn: Vận thế chung: 4.1 điểm. Sự nghiệp: 4.1 điểm. Tình cảm: 4.0 điểm. Tài vận: 4.1 điểm. Sức khỏe: 4.2 điểm. Sự nghiệp: Vận thế có phần sa sút, cố gắng giữ bình tĩnh, đầu óc tỉnh táo để tránh không phạm phải sai lầm. Tình cảm: Có hướng tiến triển tốt. Tài vận: Các khoản thu nhập chính bình thường, các khoản thu nhập thêm không tốt, đầu tư buôn bán không nên nôn nóng. Sức khỏe: Chú ý an toàn khi tham gia giao thông. Quý nhân của tuần này: Tuổi Dậu. Tiểu nhân của tuần này: Tuổi Ngọ. Lời khuyên: Cố gắng điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Tuổi Tỵ: Vận thế chung: 4.4 điểm. Sự nghiệp: 4.4 điểm. Tình cảm: 4.5 điểm. Tài vận: 4.4 điểm. Sức khỏe: 4.4 điểm. Sự nghiệp: Vận thế tương đối sáng, công việc diễn ra theo đúng kế hoạch. Tình cảm: Đào hoa nở rộ, các bạn đơn thân có nhiều cơ hội tốt. Tài vận: Các khoản thu nhập chính rất vượng, các khoản thu nhập thêm cũng không tồi. Đầu tư buôn bán có cơ hội tốt. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bị thương ở tay chân. Quý nhân trong tuần: Tuổi Mão. Tiểu nhân trong tuần: Tuổi Hợi. Lời khuyên: Cần phải chủ động trong mọi tình huống, đừng nước đến chân mới nhảy. Tuổi Ngọ: Vận thế chung: 4.3 điểm. Sự nghiệp: 4.3 điểm. Tình cảm: 4.2 điểm. Tài vận: 4.4 điểm. Sức khỏe: 4.1 điểm. Sự nghiệp: Có hướng tiến triển tốt, công việc hanh thông. Tình cảm: Ngọt ngào, thắm thiết. Tài vận: Các khoản thu nhập đều tạm ổn, đầu tư buôn bán cần phải thu hồi vốn. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bệnh dạ dày. Quý nhân trong tuần: Tuổi Sửu. Tiểu nhân trong tuần: Tuổi Tý. Lời khuyên: Chú ý điều chỉnh và kiểm soát cảm xúc. Tuổi Mùi: Vận thế chung: 4.5 điểm. Sự nghiệp: 4.4 điểm. Tình cảm: 4.5 điểm. Tài vận: 4.4 điểm. Sức khỏe: 4.6 điểm. Sự nghiệp: Tương đối bình ổn, công việc thuận lợi. Tình cảm: Có chút sa sút. Tài vận: Các khoản thu nhập chính tương đối tốt, các khoản thu nhập thêm không tốt, đầu tư và bôn bán khó thuận theo ý muốn. Sức khỏe: Chú ý chăm sóc sức khỏe người già, trẻ nhỏ trong nhà. Quý nhân tuần này: Tuổi Thân. Tiểu nhân tuần này: Tuổi Thìn. Lời khuyên: Sức khỏe mới là vàng, đừng tham công tiếc việc mà lơ là. Tuổi Thân: Vận thế chung: 4.7 điểm. Sự nghiệp: 4.5 điểm. Tình cảm: 4.9 điểm. Tài vận: 4.5 điểm. Sức khỏe: 4.8 điểm. Sự nghiệp: Có hướng tiến triển tốt, mọi việc đều diễn ra thuận lợi theo đúng kế hoạch. Tình cảm: Mặn nồng, thắm thiết. Tài vận: Các khoản thu nhập tương đối tốt, đầu tư và buôn bán có cơ hội tốt. Sức khỏe: Chú ý chăm sóc sức khỏe cho người già trẻ nhỏ trong nhà. Quý nhân tuần này: Tuổi Mùi. Tiểu nhân: Tuổi Dần. Lời khuyên: Chú ý thu hồi vốn càng nhanh càng tốt. Tuổi Dậu: Vận thế chung: 4.1 điểm. Sự nghiệp: 4.2 điểm. Tình cảm: 3.7 điểm. Tài vận: 4.2 điểm. Sức khỏe: 4.4 điểm. Sự nghiệp: Vận thế bình thường, mọi việc tuy không khởi sắc nhưng cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa. Tình cảm: Dễ có tranh chấp cãi vã, cẩn thận đào hoa xấu đeo bám. Tài vận: Các khoản thu nhập tạm ổn, đầu tư buôn bán chưa phải là thời điểm thích hợp. Sức khỏe: Chú ý kiểm soát cảm xúc cho tốt. Quý nhân tuần này: Tuổi Tỵ. Tiểu nhân tuần này: Tuổi Dậu. Lời khuyên: Cẩn thận đề phòng tiểu nhân đâm sau lưng. Tuổi Tuất: Vận thế chung: 4.8 điểm. Sự nghiệp: 4.6 điểm. Tình cảm: 4.4 điểm. Tài vận: 4.8 điểm. Sức khỏe: 4.8 điểm. Sự nghiệp: Vận thế bừng bừng, công việc thuận buồm xuôi gió. Tình cảm: Gương vỡ lại lành, tình cảm lại thắm thiết như xưa. Tài vận: Các khoản thu nhập đều tốt, đầu tư buôn bán tương đối thuận. Sức khỏe: Chú ý đề phòng mất ngủ, căng thẳng thần kinh. Quý nhân tuần này: Tuổi Thìn. Tiểu nhân tuần này: Tuổi Mùi. Lời khuyên: Kiên trì mới có thể gặt hái thành công. Tuổi Hợi: Vận thế chung: 4.4 điểm. Sự nghiệp: 4.4 điểm. Tình cảm: 4.5 điểm. Tài vận: 4.3 điểm. Sức khỏe: 4.5 điểm. Sự nghiệp: Tương đối mãn nguyện khi mọi kế hoạch đều diễn ra thuận lợi. Tình cảm: Mọi hiểu lầm đã qua, tình cảm lại mặn nồng như thuở ban đầu. Tài vận: Các khoản thu nhập đều rất tốt đầu tư, buôn bán đều thuận. Sức khỏe: Chú ý đề phòng xây xước ngoài ra. Quý nhân tuần này: Tuổi Ngọ. Tiểu nhân tuần này: Tuổi Thân. Lời khuyên: Phải cố gắng giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống. (Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

