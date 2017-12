Dự đoán tử vi người tuổi Tỵ năm 2018

Đối với giới kinh doanh sẽ có nhiều đột phá trong các mối quan hệ hợp tác, mở rộng thị trường, củng cố uy tín và thương hiệu trên thương trường. Nếu bạn biết tận dụng tốt các mối quan hệ hiện có để phục vụ cho công việc của mình bạn sẽ có được những thành công vượt bậc. Nhờ được cát tinh Tử Vi và Long Đức hội chiếu nên vận quý nhân khởi sắc, mọi khó khăn cuối cùng vẫn có thể giải quyết một cách ổn thỏa. Đối với những người tuổi Tỵ muốn lập nghiệp thì năm nay chính là một cơ hội tuyệt vời dành cho bạn. Chỉ cần bạn xây dựng kế hoạch cụ thể, tỉ mỉ, kiên định với con đường mình đã chọn, bình tĩnh trong mọi tình huống sẽ giúp bạn thành công. Tài lộc: Thu nhập trong năm 2018 của tuổi Tỵ chủ yếu dựa vào nguồn thu chính, vì thế cần phải tập trung tâm trí vào công việc để tránh làm ảnh hưởng đến nguồn thu này. Người làm công ăn lương chỉ cần làm tốt công việc của mình thì tiền tài sẽ theo đó mà đến. Người kinh doanh tích cực thay đổi phương thức bán hàng, nâng cao dịch vụ khách hàng, chú trọng chất lượng phục vụ và chất lượng hàng hóa thì không phải lo không kiếm được tiền. Các thu nhập thêm bị ảnh hưởng của Bạo Bại nên khó có được kết quả như mong đợi. Cần thận trọng trong mọi dự án đầu tư, nên tránh đầu tư mạo hiểm, tránh đầu tư lớn, phân bố đồng vốn cho hợp lý để tránh bị động. Chi tiêu cần phải có kế hoạch cụ thể, tránh hoang phí. Tình cảm: Đây là một năm tương đối viên mãn với những ai đã lập gia đình. Tình cảm vợ chồng thuận hòa, cuộc sống hôn nhân đầy ngọt ngào, lãng mạn. Tuy nhiên vẫn nên dành nhiều thời gian cho nhau hơn, nên lắng nghe, chia sẻ để hiểu nhau hơn, giúp tình cảm gắn kết. Do đào hoa vượng nên các bạn đã có người yêu và gia đình cần thận trọng để tránh đào hoa xấu đeo bám, dính vào những thị phi tình ái không đáng có mà tan cửa nát nhà. Vận đào hoa khởi sắc sẽ mang đến nhiều cơ hội tốt cho những bạn tuổi Tỵ còn đang đơn thân lẻ bóng, hãy tận dụng vận thế này, chăm chút hình ảnh, tích cực tham gia các hoạt động giao lưu tập thể để nâng sức hút của bản thân, tạo nhiều cơ hội kết giao với bạn khác giới mới. Sức khỏe: Do bị ảnh hưởng bởi Thiên Ách và Cô Thần nên tâm lý của tuổi Tỵ năm nay sẽ gặp nhiều bất ổn và trở ngại. Bạn thường xuyên cảm thấy căng thẳng, đôi lúc tự mình đối mặt với sự cô độc càng khiến tâm trạng của bạn trở nên tồi tệ, hay đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi và mất ngủ. Cuộc sống có nhiều điều khó thuận theo mong cầu, cần phải lạc quan, dũng cảm đối mặt, biết buông bỏ những gì không thể giữ, biết chấp nhận những gì không thể làm được và biết bằng lòng với những gì mình có được để an nhiên mà sống. Quý nhân của tuổi Tỵ: Tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Màu sắc vượng vận: Màu ghi, màu trắng bạc. Số may mắn: Số 3,5. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời độc giả xem video: "4 con giáp tiền vào như nước vì được quý nhân tương trợ". (Nguồn: Artwork/Youtube)

